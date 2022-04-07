5 правил гигиены османских наложниц

На территории дворца Топкапы в разные времена функционировало от 20 до 30 хамамов. Были личные бани для султана, валиде, каждой матери наследника султана, его сестёр. Бани обычно примыкали к покоям вышеназванных особ. Был и общий большой хамам, где мылись все остальные живущие во дворце женщины.

1. Посещение хамама было обязательной процедурой. От нее никак нельзя было отлынивать. Омовение и очищение было обязательным для мусульман. А девушки в гареме принимали ислам.



Для омовения во дворце Топкапы, и в частности в гареме, были многочисленные фонтанчики в стенах.

2. «Полировка» кожи до белизны. Белокожие девушки особенно ценились и имели все шансы стать фаворитками. И это было вполне возможно при частом посещении хамама, втирании в кожу сока лимона и при условии редкого пребывания на солнце, что было вполне естественно для обитательниц дворца.



С целью «отбелить» кожу, женщины проводили в хамаме по многу часов. На многочисленных картинах европейских художников они изображены без всякой одежды. Однако, согласно исламу, показывать некоторые части тела (а именно — от пупка до колена, аврат) запрещено даже при женщинах. Потому в сериале «Великолепный век» все женщины в хамаме были обмотаны отрезом ткани, по типу простыни. Как все происходило в турецкой султанской бане на самом деле — спорят до сих пор.

3. Удаление всех до единого волос на лице (за исключением бровей, их нельзя было трогать и подщипывать из-за религиозных убеждений) и теле. Даже в носу и ушах удаляли волосы. Для этого использовали особую смесь, в состав которой входил мышьяк. Держать ее на коже нужно было примерно 15 минут. Достаточно для того, чтобы волосы отпали, но не слишком долго, чтобы не получить отравление мышьяком. Это средство было на вес золота в Европе, а в османском гареме султана его было вдоволь.

Другим, более безопасным средством, была ада - сваренная по особому рецепту смесь из сахара и лимона.



Такая депиляция волос была хороша тем, что быстро убирала абсолютно все нежелательные волоски, и они подолгу не отрастали. Но не все восточные женщины пользовались депиляторами. Например, персиянки удаляли лишние волоски щипчиками… на всем теле. Госпожам процедуру проводили их рабыни.

4. Мыться в стоячей воде было нельзя, так как там, согласно восточным суевериям, живут злые духи — ифриты. Ванн в гареме не было. Мыться можно было только, поливая себе на тело воду из предназначенной для этой цели посуды.



5. Ношение в хамаме специальной обуви. Кроме вышеназванных простыней, в хамамном дресс-коде была еще одна обязательная вещь — высокая деревянная обувь из ореха, самшита, сандала (для высокопоставленных особ). Эту обувь называли паттены или налины. У матерей наследников султана, его сестёр и матери эти башмаки были с кожаными лентами, украшенные жемчужинами и черепаховым панцирем, скрепленные серебряными гвоздями.

Она позволяла:

- не поскользнуться на мраморном полу и не обжечься об него (хамам отапливался снизу, под полами подавалась горячая вода, которая подводилась к стенным фонтанам);

- не заразиться грибком (представьте только, в общем хамаме мылось одновременно до 300 женщин!);

- не контактировать со злыми духами, которые, согласно их суевериям, собирались на мокром полу и особенно по углам хамама;

- не соприкасаться с нечистотами и разными едкими веществами, в том числе используемыми в качестве депиляторов (средств для удаления лишних волос).

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