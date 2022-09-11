Тайная причина смерти Екатерины II, о которой многие не знают

Великая княжна Александра Павловна (1783-1801) была старшей дочерью наследника российского престола Павла Петровича. Когда девочке исполнилось 11 лет, ее бабушка - императрица Екатерина II решила выдать Александру замуж за шведского короля Густава IV Адольфа. Это решение, как многие считают, привело к ухудшению здоровья императрицы и она вскоре умерла. Почему так случилось?

Александра Павловна

Официальные переговоры о возможном бракосочетании продолжались несколько лет. Составляли, выверяли и согласовывали статьи брачного контракта. Императрица стремилась, чтобы права ее внучки были закреплены. А Александра Павловна тем временем усердно учила шведский язык, знакомилась с нравами шведского двора и привыкала к будущему статусу шведской королевы.

Густав Адольф

В 1796 году семнадцатилетний жених приехал в Петербург. Он был красив, обаятелен, вежлив и смог произвести самое приятное впечатление на юную невесту. Ему устроили пышный прием, балы и банкеты. Пришло время подписи брачного контракта. И тут юноше не понравились два пункта: чтобы его жена сохранила православие, и чтобы при дворце была построена молельня. Таким образом, вопрос о вероисповедании Анны Павловны стал камнем преткновения для переговоров.

Бал в эпоху Екатерины II

Тем временем настало 11 сентября - день бракосочетания юных Густава и Александры Павловны. Юная девушка была одета в платье невесты, придворные - в парадные одежды. Императрица предстала в полном парадном великолепии. И начались томительные часы ожидания жениха. Наконец императрице сообщили, что он не придет. Екатерина II объявила, что Густав заболел и удалилась.

Это событие нанесло большую обиду императрице. На людях она вынесла оскорбление весьма стойко, однако в источниках можно встретить информацию, что после случившегося с ней произошел небольшой апоплексический удар. Спустя два месяца, 17 ноября Екатерина II умерла. После ее смерти какое-то время продолжились переговоры о бракосочетании в вялотекущем темпе, однако в итоге Густав в 1797 году женился на Фредерике Баденской. Судьба Александры Павловны сложилась трагично. В 1799 году она вышла замуж за эрцгерцога Иосифа Австрийского, а уже в 1801 году она умерла в результате родовой горячки. Александре Павловне было всего 17 лет.

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А вы знали об этом?

Одно из ключевых правил королевских приемов заключается в том, что ее величество нельзя касаться руками. За исключением тех случаев, когда она сама инициирует рукопожатие.Но где этикет, а где американцы? Мишель Обама во время визита полезла к Елизавете II обниматься. Дональд Трамп положил ей руку на спину. Хорошо, что только на спину. По сравнению с ними канадский генерал-губернатор Дэвид Джонстон, поддержавший Елизавету II под локоть в 2017 году, просто верх воспитанности. В ответ на нападки прессы он сказал, что ковер был скользким и он опасался за королеву.

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