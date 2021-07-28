Пошлая императрица. Что известно об интим-комнате Екатерины II

О необычных пристрастиях императрицы и её своеобразных развлечениях с 22-летним любовником в собственные 60 лет историки спорят до сих пор.

На аукционе Sotheby's выставлен фанерный стол, который якобы находился в интимной комнате Екатерины II. Описание лота гласит, что он мог находиться в тайной эротической комнате императрицы. Последняя же располагалась то ли в Гатчинском дворце, то ли в Царском Селе. Предмет мебели почти в метр высотой оценили в 20–26 тысяч долларов. Отметим, что такой лот пока не продан. А была ли в действительности "пошлая" комната? И где она могла находиться?

Где, когда и для кого

Существует две версии, где могла находиться комната, — в Гатчинском дворце или в Царском Селе.

Гатчинский построили для фаворита Екатерины II Григория Орлова. В 1780-х годах это был первый замок в пригородах Петербурга. Его строительство продолжалось до 1781 года. Уже в 1772 году у императрицы появился другой фаворит — Александр Васильчиков. Так зачем правительнице заказывать обустройство эротической комнаты во дворце постылого любовника?

Вариант с Царским Селом выглядит более правдоподобным. По самой распространённой версии, комнатку построили недалеко от покоев императрицы, чтобы она развлекалась со своим последним официальным фаворитом — 22-летним офицером Платоном Зубовым. К тому моменту самой Екатерине было 60. В 1789 году, в самом начале отношений, якобы и оформили такую комнату в любимой резиденции государыни.

Тишина в России

Российские историки и хранители музеев данную тему по какой-то причине не обсуждают совсем. В Царском Селе на вопросы Лайфа лишь развели руками: никогда, мол, не слышали о существовании такой комнаты, а стол вполне могли подделать. Фотографии? Ну, при современных возможностях фоторедакторов вообще не проблема. В Гатчине реакция была аналогичной.

Единственным, кто снял подробный документальный фильм о таких необычных покоях императрицы, был бельгийский режиссёр Петер Водич ("Секрет Екатерины Великой"). Кроме того, эта тема активно обсуждалась в Великобритании, Германии, Бельгии и Голландии.

Первоначально историю о "тайных покоях" Водичу рассказал его отец, который был солдатом вермахта (вооружённые силы нацистской Германии). В 2003 году нидерландский журналист Питер Деккерс писал, что Водич в Германии на блошином рынке выкупил альбом, где были фотографии, прямо скажем, необычной для большинства из нас мебели. Как предполагается, их сделали во время Второй мировой войны.

Режиссёр отправился в Россию и якобы пообщался с одной из бывших сотрудниц царскосельского музея, работавшей ещё до начала Великой Отечественной войны. Она рассказывает о том, как была удивлена, открыв дверь в комнату и внезапно оказавшись в "эротической вселенной". Сейчас от этих императорских покоев, правда, ничего не осталось.

Вопрос в том, где остались все эти предметы мебели. По самой распространённой версии, во время Второй мировой войны огромное количество этих предметов искусства было разграблено нацистами. Многие из них могут оказаться в Германии. Впрочем, исследователи не исключают, что часть из них вынесли или уничтожили в 1917 году после того, как Николай II подписал указ об отречении от российского престола. Вольфганг Айхведе, специалист Центра восточноевропейских исследований Бремена, который занимался данным вопросом, призывает не сомневаться, что мебель действительно существовала и что её вывезли.

— Вы можете себе представить, что такая коллекция внезапно появится в Германии и будет возвращена в Россию? Представьте картину: канцлер Герхард Шрёдер (2003 год), который находится за столом с четырьмя огромными пенисами в контексте взаимных дружеских отношений, — говорил режиссёр.

Остались вопросы

После смерти императрицы её сын Павел I, занявший престол, старательно уничтожал всё, что хоть как-то было связано с матушкой. Репрессии коснулись и Царского Села.

Так, правитель сразу после смерти матери велел, чтобы архитектор Чарлз Камерон, благодаря которому царскосельский дворец обрёл свой облик, покинул его. Император также отобрал содержание у специалиста и всех его помощников.

Павел назначил придворным архитектором Винченцо Бренна и велел ему взять из любимого дворца матери всё, что посчитает нужным, и поместить это в резиденциях нового государя — в Михайловском замке и Гатчине. (Так шансы на то, что император не разломал бы комнату, находись она в Гатчине, ещё меньше)

Историки указывают, что дворцы и парки Царского Села буквально грабили, так как вывозилась даже рыба из прудов, не говоря уже о статуях и картинах.

Существует версия, по которой Павел I за почти пять лет своего царствования ни разу подробно не исследовал любимый дворец Екатерины II. Только благодаря этому уникальная эротическая коллекция могла сохраниться, правда в разграбленном виде. Так что существование тайных комнат исключать нельзя, равно как и утверждать это на 100%.

Миф о коне

Ещё одна история, связанная с сексуальными наклонностями императрицы. Существует легенда, что Екатерина II умерла вскоре после полового акта с конём. Большинство историков склоняются к тому, что это бред. Распространил такую легенду польский историк Казимир Валишевский, известный своими работами о России XVIII века, а дополнили её уже при французском дворе.

В итоге сложилась следующая легенда: императрица попыталась переспать с конём, которого на неё взгромоздили верёвками. А вскоре после этого она якобы умерла от разрыва органов.

— Говорили, что помимо малых приёмов в Эрмитаже там собирался иногда более интимный кружок, в который входило и несколько женщин — их имена мы предпочитаем умолчать, — писал также Валишевский.

Однако, кроме польского историка и французских придворных, об этой странице в биографии Екатерины II никто не говорит. Официальная версия гласит, что Екатерина упала в обморок в туалетной комнате. Когда к ней заглянул её дежурный камердинер Захар Зотов, который был обеспокоен долгим отсутствием правительницы, то увидел императрицу с приоткрытыми глазами и побледневшим лицом.

Правительницу попытались перенести на кровать, но она настолько отяжелела, что шесть здоровых мужчин не смогли справиться с ней. В результате положили матрац рядом с кроватью. Официальная причина смерти — апоплексический удар, говоря современным языком — кровоизлияние в мозг. Она скончалась 17 ноября 1796 года.

Источник: life

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