Жизнь без молитвы унылая и тусклая. И хотя кажется, что все хорошо, это не так. Молитва дает ощущение духовной радости, греет сердце и заполняет его чистотой.
Даже одна, прочтенная со вниманием, она вызывает ощущение умиления. Очень красива молитва Животворящему кресту на русском языке. На церковно-славянском, правда, еще красивее.
О ней-то вы и узнаете далее в статье.
Крест Честный и Животворящий
Откуда такое название? Честный крест - это орудие спасения рода человеческого. На него взошел сам Господь.
Крест чествуют, молятся перед ним, кладут поклоны. Это - великая святыня. Поэтому его и называют Честным, ибо относятся к нему, как к величайшему чуду.
Почему Животворящий? Творящий жизнь. Чтобы получить духовную жизнь, мы проходим через таинство крещения. То есть, прикасаемся лично к плодам Крестной Жертвы. Своей смертью Спаситель победил смерть, даруя человечеству всеобщее воскресение. Поэтому крест Животворящий.
Что это за молитва Животворящему кресту на русском или церковно-славянском языке? От чего она защищает? Сейчас вы узнаете об этом более подробно.
Молитва: как читать?
Это одна из самых красивых молитв. Она есть в вечернем правиле. Читая ее, верующий осеняет себя крестным знамением.Ограждаясь, тем самым, от сил злых.
Перед сном, когда вычитываете вечернее правило, этой молитвой заграждают свое жилище. Как читать молитву Животворящему кресту:
- Читаем ее вслух.
- Обходим дом (квартиру), осеняя стены крестным знамением.
- Крестить можно пальцами так, как бы вы накладывали крест на себя. А можно купить крест и благословлять жилище ним.
- После того как обошли помещение, становимся около киота, накладываем крестное знамение на себя и совершаем поясной поклон.
Ничего сложного в чтении молитвы Животворящему кресту на русском языке, как мы видим, нет.
Второе название
Откроем маленький секрет: у этой молитвы есть еще одно название. "Да воскреснет Бог". Слышали о таком? Многим эта молитва известна именно под этим названием.
Кстати, ее можно услышать в церкви во время Пасхального Богослужения. Каждый, кому довелось хотя бы раз побывать на таком, отмечает, что это не описать словами. Священник возглашает с амвона "Да воскреснет Бог", а хор тут же подхватывает: "Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ". В общем, эти эмоции нельзя передать, это надо услышать и прочувствовать самому.
Текст
А теперь самое основное: текст-то у нее какой? О чем речь?
Текст молитвы Животворящему кресту очень красивый. Сейчас вы сами убедитесь в этом. Итак, читайте:
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголящих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняй беси силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе, Крест Свой Честный, на прогнание всякого супостата. О, Пречестный и Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь.
Короткий вариант
Существует краткий вариант молитвы Животворящему кресту на русском языке. Это для тех, кто по каким-то серьезным причинам не может вычитать полную версию. Или же, возникла экстренная ситуация, когда читать молитву полностью нет времени:
"Огради мя, Господи, силою Честнаго и Животворящаго Твоего Креста, и сохрани мя от всякаго "зла".
Как ее читают? Накладывают на себя крестное знамение и вслух или мысленно произносят данный текст. Все очень просто.
От чего защищает молитва?
В первую очередь, от нападок бесовских. Имеются ввиду мысли, которые так любят внушать нам нечистые духи. Эти мысли пугают, вселяют в душу скорбь и уныние. Особо впечатлительные могут и до самоубийства дойти.
Отсекайте подобные мысли. Страшно? В голову непонятно что "лезет"? Читайте молитву Животворящему кресту на русском или церковно-славянском языке. Осеняйте себя крестным знамением. Эта молитва сильно жжет "лукашек" да "окаяшек", отгоняя их от человека.
Молитва Честному и Животворящему кресту дает мужество. Ее читают во время душевного разлада и уныния, во время военных действий, чтобы избежать страха смерти. Просят мужества и защиты Божьей. Прибегают к ней в момент опасности, страха за свою и жизни близких людей. Читают во время опасного путешествия.
Главное - искренняя вера. Читайте эту молитву от всей души. И Бог не оставит в трудную минуту.
Резюмируем
Мы поговорили о молитве Животворящему кресту на русском языке. Выяснили, как ее читать, от чего она защищает, и узнали о том, что у нее существует второе название. Выделим основные аспекты:
- При чтении молитвы осеняйте себя крестным знамением.
- Когда читаете ее перед сном, обойдите жилище, накладывая крест на стены его.
- В момент опасности или если по каким-то причинам нет возможности прочесть всю молитву, читайте ее короткую версию.
- Помните, что просто молитва без веры и упования на помощь Божью - обычные слова. Вера и искренность в ней - вот основа ко всему.
Источник : https://religiya.temaretik.com/2492909174197848463/
А вы знали об этом?
По примеру Ивана Грозного, покорителя Казанского и Астраханского ханств, цари из династии Романовых были настроены на решительное обращение поволжских мусульман в православие и были весьма настойчивы в этом намерении. На захваченных землях была устроена серия принудительных крещений, для перешедших в православие вводились льготы, а упорным мусульманам были назначены санкции.Это имело некоторый эффект, в настоящее время существует несколько десятков тысяч православных татар. Но в целом, люди либо бежали в соседние Башкирию и Сибирь, где царская власть была не так сильна, либо становились христианами для виду и возвращались в ислам при первой возможности.
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