3 признака того, что на вас сделали приворот

Приворот — это магическая манипуляция, которая воздействует на энергетическое поле человека. Ритуалы приворота проводят как мужчины, так и женщины. Подобные манипуляции могут закончится плачевно для обоих, поэтому важно быстро понять, если кто-то применил к вам магические силы…



1. Внезапная влюбленность.

Вроде бы вы никогда не испытывали к этому человеку сильной симпатии или вовсе несколько раз отказывали в отношениях, а тут как с цепи сорвались! Буквально проснулись с невероятно сильным желанием увидеть новоиспеченного возлюбленного! Мысли о нем или о ней не выходят у вас из головы и нарушают привычный ритм жизни.





Подобный всплеск эмоций вас должен насторожить. Помните: ничего не пывает просто так. Если вы не видите объективной причины зародившейся симпатии, то можете быть уверенны в том, что вас приворожили.

2. Проблемы со здоровьем.

Выше было написано, что магия приворота действует на энергетику человека. Здесь добавим, что воздействие это негативное. Привороженный начинает слабеть и хуже переносить плохие погодные условия. Если раньше вам ничего не стоило пробегать весь день по делам, то сейчас все всменилось апатией и вялостью… Начало требоваться больше часов на сон. Аппетит либо усилился, либо пропал…



Если вы заметили эти признаки в совокупности с другими перечисленными, то это будет подтвержденияем, что на вас есть приворот.

3. Меняется мышление

Про людей, которые подверглись привороту часто говорят:«Стал не похож сам на себя!» Все привычки и образ жизни меняется, иногда до неузнаваемости. Привороженный может неожиданно поменять религию. Заинтересоваться другой философией. Часто таких людей тянет на подвиги и смену привычной работы. Не редко все эти изменения происходять во имя возлюбленного или возлюбленной!



Когда вы словили себя на том, что за короткий промежуток времени ваша жизнь перевернулась с ног на голову — это повод задуматься: «А все ли в порядке?» Любовь, безусловно, прекрасное и вдохновляющее чувство, но если она была вызвана черной магией, то все изменения не пойдут вам на благо! Они сведут вас с персонального жизненного пути на «кривую дорожку».

Источник : https://mistika.temaretik.com/2359647661188188189/

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