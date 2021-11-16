Орден Подвязки: почему Петр I, в отличие от других русских царей, отказался от британской награды

Чуть ли не в первый день пребывания Петра I в Англии король Вильгельм III Оранский предложил ему принять орден Подвязки. Однако царь, в отличие от других российских императоров, от такой чести отказался. Отказ Петра был обусловлен вовсе не принципиальными соображениями, а статутом награды.

История ордена Подвязки

История рыцарского ордена Подвязки тесно связана со Столетней войной. Одним из центральных эпизодов этой войны считается битва у поселка Креси в Северной Франции в 1346 году. Это сражение, как думают историки, положило начало рыцарству. Особого внимания заслуживает и осада королем Англии Эдуардом III города Кале. Именно из этого портового города французы совершали нападения на английские корабли. Осада продолжалась целый год, прежде чем в августе 1347 года Кале наконец был готов сдаться. Кульминацией этих событий стало появление в лагере англичан 6 обнаженных горожан. Они принесли ключи от города, чтобы спасти своих соотечественников.

Жан Фруссар, автор знаменитых хроник о Столетней войне, писал, что Эдуард вернулся домой «прекрасным рыцарем без страха и упрека». В 1348 году король Англии учредил орден Подвязки. Согласно легенде, своим появлением орден обязан бархатной подвязке, которая во время танца соскользнула с ноги графини Солсбери.

«Оказать великую честь»

Правитель, увидев смущение женщины, надел подвязку себе на ногу и произнес: «Пусть устыдиться тот, кто подумает дурное». Первыми рыцарями ордена Подвязки стали сам Эдуард III и его сын Эдуард Черный Принц – принц Уэльский, а также 24 воина, сражавшихся в битве при Креси. По уставу рыцарей ордена не может быть больше 24 человек, помимо монарха, принца Уэльского, членов королевской семьи и иностранных монархов.

В России кавалерами орденам Подвязки стали императоры Александр I, Николай I и Александр II. А вот с Петром I англичанам пришлось нелегко. Русский царь прибыл в Англию вместе с Великим посольством в январе 1698 года, стремясь изучить новые технологии в кораблестроении. Петр поселился неподалеку от Лондона, в Дептфорде, где тогда располагалась крупная военная кораблестроительная верфь. На ней царь постигал кораблестроительную и морскую науки под руководством адмирала лорда Кармартена. Уже 11 января он как официальное лицо встретился в Лондоне с британским монархом – Вильгельмом III Оранским, который подарил Петру яхту «Королевский транспорт».

Кроме того, Петр I познакомился с европейской орденской системой, присутствовал на церемонии посвящения в рыцари английского ордена Подвязки в Виндзорском замке. Английский король Вильгельм просил Петра «оказать ордену Подвязки великую честь — вступить в состав ордена». Однако Петр отказался от такого лестного предложения. Филолог Наталья Блудилина, автор труда «Россия и Запад: горизонты взаимопознания», утверждает, что царь попросту не захотел превращаться в подданного британской короны. И действительно, в соответствии со статутом ордена Подвязки, его рыцари обязаны повиноваться своему суверену, то есть королю Британии, и защищать его.

Орден Андрея Первозванного

История с орденом Подвязки подтолкнула Петра I к идее создания собственного ордена. Впрочем, некоторые историки считают, что отказ от предложения Вильгельма был обусловлен тем, что уже тогда Петр подумывал об учреждении национального русского ордена. Как пишет Вольдемар Балязин в издании «Символы и награды Российской державы», первым российским орденом, учрежденным Петром Великим 10 марта 1699 года сразу после поездки в Западную Европу в составе Великого посольства, стал орден Святого Апостола Андрея Первозванного. Награжденным вручались восьмиконечная звезда, голубая лента, надевавшаяся через плечо, и знак в виде Андреевского распятия, косого креста, на котором был распят апостол.

Орденом Андрея Первозванного, считавшегося, кстати, одним из небесных покровителей России, награждались монархи, высшие сановники, как военные, так и статские, важнейшие зарубежные союзники государства. В проекте статута, разработкой которого занимался и Петр Великий, было указано, что им награждаются «в воздаяние и награждение одни за верность, храбрость и разные нам и Отечеству оказанные услуги, а другие для ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям». Официально же статут был утвержден лишь в 1797 году уже Павлом I. Петр жаловал орден нечасто. Тогда этой награды удостоились всего 38 человек, среди которых были 12 иностранцев. Награжден орденом Андрея Первозванного был и сам царь, а также его ближайшие сподвижники.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/169828

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