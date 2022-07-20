Самые оклеветанные русские цари. Николай I

Император Николай I представляется как душитель свободы и творчества, вешатель декабристов, тиран, мешающий революциям в Европе, жестокое чудовище, секущее солдат шпицрутенами и палками. И солдаты при «Николае Палкине» боялись дышать, чтобы линия строя не колебалась, и молодые офицеры почти умирали от страха, когда проезжавший мимо император грозил пальчиком, чтобы не курили на улице…

Говоря о роли Николая I в истории нашей страны, нужно понимать, что из себя представлял тогдашний мир. Это была эпоха после поражения наполеоновской Франции, время появления первого мирового гегемона – Британской империи. Британия превосходила другие страны по развитию промышленности и техники, выкачивала богатства из своих гигантских колоний, контролировала морскую торговлю, имела самый сильный военный флот. В этом британском мире николаевская Россия, фактически, оставалась единственным полностью суверенным государством. Во многом ложь о Николае I, имеет иностранное, идеологическое и политическое происхождение. Постарались и наши родные революционеры-демократы, начиная от сидящего, что характерно, в Лондоне, Герцена…

Император Николай I

Конечно, на Николая и его правление не могло не оказать влияние «восстание» декабристов. Декабристы для Николая были людьми, которые планировали убить его и его семью. Что это было – отдельная, большая тема. Многие исследователи, свободные от советского подхода и пушкинского романтического отношения к декабристам, стали, и в этом событии, усматривать козни наших тогдашних «партнеров».

Итак, реальные деяния «Николая Палкина»:

Подавив, восстание декабристов, император велел составить свод из их показаний, в которых содержались претензии декабристов и их описание народной жизни. Этот список царь хранил у себя в кабинете и использовал в работе по подготовке новых законов.

Был составлен Свод законов Российской империи. Для этого группа под руководством М.М. Сперанского, достала из архивов все указы и законы, начиная с 1649 года. Были отменены устаревшие законы, устранены противоречия между ними и приняты недостающие законы, с использованием норм европейского права. Таким образом, был подготовлен охватывающий все сферы жизни и нормы права «Свод законов Российской империи» в 15 томах.

За тридцать лет правления Николая I объем промышленного производства увеличился в 4 раза (а за последние 30 лет?).

Проведена реформа управления государственными крестьянами, фактически подготовившая отмену крепостного права. Введено самоуправление крестьян, запрещена передача земель с крестьянами в качестве награды и продажа крестьян без земли, ограничены права помещиков, крестьяне получили право заниматься предпринимательством, быть владельцами земли. Царь был противником крепостного права и готовил его полную отмену, но не успел этого сделать. Количество крепостных в России сократилось в его царствование с 57 до 35%.

Была запущена программа массового народного образования. Количество школ для крестьянских детей выросло с 60 школ с полутора тысячами учеников на всю страну в 1838 году, до более, чем 2500 школ, в которых училось 111 тысяч крестьянских детей, в 1856 году. Была создана система профессионального образования (высшего, начального и среднего) – появилась сеть технических училищ и институтов.

Была создана мощная линия оборонительных сооружений, фортов и крепостей на западном направлении. Царь имел инженерное образование и лично участвовал в проектировании крепостей, которые, в будущем, позволили, по сути, спасти Россию в Крымской войне, минимизировав возможные потери.

Активно внедрялись новые технологии, строились железные дороги (дорога между Петербургом и Москвой была, в момент создания, самой длинной в мире).

Россия упрочила положение на Дальнем Востоке, на Балканах, на Кавказе. Победила в войне с Персией в 1828 году. Каспий целиком вошел в сферу влияния России.

Россия победила в войне с Турцией в 1829 году, присоединила устье Дуная с островами и черноморское побережье от р. Кубани до Аджарии. По требованию Николая I, который объявил себя покровителем всех христиан, Турция признала независимость Греции и автономию Сербии. К России был фактически присоединен левый берег Амура.

Конечно, можно ставить в вину Николаю I поражение в Крымской войне. Но это была война с союзом самых технически развитых на тот момент стран, от которых Россия, все же, отставала по уровню вооружений. Однако, последствия и территориальные потери от этой войны были минимальны и носили временный характер.

Самым примечательным в этой истории оклеветанного русского царя, является то, что как и в правление его оклеветанных предшественников, главным противником, то «сдерживающим» Россию, пытающимся чужими руками не пустить ее в Европу, Среднюю Азию, к Проливам, на Балканы, а то и прямо идущим с войной, являлась одна и та же страна – Англия. Об этой теме стоит отдельно поговорить в следующих статьях. Если это интересно – подписывайтесь на этот канал.

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А вы знали об этом?

В Японии, чтобы сэкономить воду, принимают ванну всей семьёй в одной и той же воде.Поэтому для половозрелой дочки нормально помыться с папой в совершенно любом возрасте. Однако, при взрослении, ребёнок начинает отвоёвывать себе личное пространство и, именно, регулярные помывки заканчиваются. В большинстве случаев, в японских семьях учитывается мнение ребёнка. Он будет регулярно купаться вместе с папой до тех пор, пока сам не начнёт отказываться, папа препятствовать этому не будет.

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