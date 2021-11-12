За что поляки и белорусские националисты не любят,проклятого по пятое колено Суворова

Отношение к графу Александру Васильевичу Суворову в России подчеркнуто уважительное. Еще бы, национальный герой, победитель множества сражений, непревзойденный талант воинской стратегии. А вот некоторые белорусы его терпеть не могут. А все потому, что генерал-аншефу (высший чин, примерно соответствующий генералиссимусу) «посчастливилось» участвовать в подавлении польского восстания. Ну, с поляками понятно, однако, при чем здесь все-таки белорусы? А при том, что некоторые современные граждане считают себя выходцами из Речи Посполитой. И значит, в чем-то в родстве с населением Польши.

Пражская резня Суворова

События 24 октября 1794 года в пригороде Варшавы Праге вошли в историю как «пражская резня Суворова». В Польше в это время поднялось восстание за независимость. На его подавление были выдвинуты армии трёх великих держав, собиравшихся окончательно разделить между собой Польшу: России, Пруссии и Австрии. Русскую армию возглавлял генерал-аншеф Суворов.

Прага – пригород Варшавы на левом берегу Вислы – был превращён повстанцами в опорный пункт. От его овладения зависела судьба Варшавы, а в конечном итоге – и исход всей войны.Поляки оказали отчаянное сопротивление, в результате чего ожесточившиеся русские не давали пощады, не брали в плен, кололи штыками на месте всякого, кого заставали с оружием в руках или даже без оружия,насиловали католических монахинь и поднимали на штыки польских детей. Пленных поляков жестоко пытали и расстреливали.

По признаниям самих русских участников боя, опубликованным в XIX веке, русские войска допустили немало зверств. Так, генерал-майор (в ту пору премьер-майор) Лев Энгельгардт писал: «До самой Вислы на всяком шагу видны были всякого звания умерщвлённые, а на берегу оной навалены были груды тел убитых и умирающих: воинов, жителей, монахов, женщин, ребят. При виде всего того сердце человека замирает, а взоры мерзятся таким позорищем… Умерщвлённых жителей было несчётно».

Военный историк XIX века генерал Николай Орлов, не пытаясь преуменьшить масштабы резни, сваливал всю вину за зверства на казаков. Знаменитый Денис Давыдов пытался отчасти оправдать масштабы военного преступления тем, что русские мстили за убийство поляками в самом начале восстания от 2 до 4 тысяч русских солдат, в результате чего остервенение русских войск, пылавших местью за

убийство поляками товарищей, достигло крайних пределов.

Именно поэтому Суворов, вступая в Варшаву, взял с собою лишь те полки, которые не принимали участия в кровопролитии в Праге, дабы не дать им случая удовлетворить своё мщение. Однозначно, если бы не меры, принятые Суворовым, бойня могла распространиться и на Варшаву!

По подсчётам дореволюционного русского историка генерала Александра Петрушевского, во время и после боя за Прагу русские убили в общей сложности 8 тысяч вооружённых поляков и 12 тысяч невоевавших гражданских жителей. Эти цифры, с небольшими вариациями, до сих пор фигурируют в отечественной и мировой историографии.

А причём тут белорусы?

Среди погибших защитников Праги были, конечно, и белорусы. Польская корона испокон веков считалась угнетателем белорусского православного населения. Но в конце XVIII века ситуация радикально поменялась. 3 мая 1791 года поляки, вдохновленные Тадеушем Костюшко и примером Французской революции, приняли одну из самых демократических конституций в Европе. Она основывалась на равенстве прав всех граждан независимо от сословия и религии. Таким образом, разгром Польши Суворовым означал в тех условиях и подавление белорусской народной свободы в обновляемом Польском государстве.

Суворов как помещик-самодур

За доблестное взятие Праги и искоренение мятежа императрица Екатерина II пожаловала Суворова высшим воинским званием генерал-фельдмаршала и огромным имением Кобринский Ключ с 8 тысячами крепостных. Это имение располагалось на завоёванных землях, в бывшей Польше, на территории, вошедшей в Гродненскую губернию Российской империи.

В Польше в конце 18 века тоже существовало крепостное право. Однако, под влиянием просвещённой Европы, оно реализовывалось в значительно более мягких формах, чем те, которые были привычны как русским барам, так и русским крестьянам.

Кроме того, нужно принять во внимание юридический статус усадьбы, доставшейся Суворову. До русской оккупации это было королевское имение. Следовательно, его крестьяне были юридически свободными личностями. Их положение можно сравнить с положением русских государственных крестьян – тоже лично свободных. Часть поселения Кобринский ключ пользовалась магдебургским правом – то есть имела старинные права городского самоуправления, как мещане.

После захвата Россией королевский фольварк Кобринский Ключ был сначала обращён в собственность российской короны, а потом подарен Суворову вместе со всеми обитателями. Все они, независимо от своего прежнего статуса, стали крепостными «душами» русского генерал-фельдмаршала.

Суворов стал собственником имения в 1795 году. До поры до времени там всё шло заведённым порядком, потому что у генерал-фельдмаршала не было времени заниматься новым поместьем. В феврале 1797 года Суворов был уволен в отставку из-за конфликта с императором Павлом I и вот тогда-то он решил ознакомиться со своим новым владением.

Всю жизнь Суворов имел дело только с солдатами, которые, как известно, не могут ослушаться приказа. Эти привычки граф перенёс и на новых крепостных подданных. Любопытно, что Суворов, узнав, сколько у него в имении молодых неженатых душ мужского пола и незамужних душ женского пола, приказал им немедленно обвенчаться по своему желанию, а кто не пожелает, тех обвенчают между собой по жребию.

Таким образом, будучи великим полководцем, Суворов абсолютно ничем в лучшую сторону не отличался от среднего уровня жестоких русских помещиков-крепостников в отношении к своим крестьянам. Для недавно свободных обитателей королевского имения всё это было, конечно, дикостью.

Среди бывших в фольварке крестьян попались и белорусы, за что их потомки возненавидели Суворова(и сегодня белорусские националисты рисуют оскорбительные граффити на русского национального героя) ! Белорусы приводят письма Суворова, где он предлагал на продажу оптом девушек из своего нового имения. Вероятно, некоторые из них были впоследствии инспирированы поляками в рамках борьбы против русского влияния в Белоруссии. Но столь же вероятно, что многие приёмы обращения с крепостными, обычные для Великороссии, были действительно перенесены Суворовым в бывшее королевское имение и шокировали тамошних белорусских крестьян, поколениями не знавших такого отношения к себе.

Именно поэтому они с облегчением восприняли скорейший арест Суворова в апреле 1797 года и вывоз его в родовое имение в Новгородскую губернию. Вряд ли успел реализоваться и столь оригинальный план Суворова по повышению рождаемости в Кобринском Ключе. Но позорящая фельдмаршала легенда осталась на века!

Согласно легенде, рассказываемой потомками великого полководца Александра Суворова по женской линии, на их род были наложены два проклятия, коснувшиеся нескольких поколений семьи.Первое проклятие по пятое колено не проигравший ни одного военного сражения национальный герой Российской империи получил от поляков в ходе штурма предместий Варшавы!

Второе проклятие на потомков Суворова наложили монахини-августинки, жившие в древнем немецком замке Дернебург, который в 1803 году был выкуплен у епископата ганноверским политиком Эрнстом Мюнстером. Приобретя поместье, он попросил монахинь освободить обитель, поскольку намеревался преобразовать монастырский комплекс в родовое имение, а они в отместку предали анафеме всех последующих жильцов особняка.

Жизнь в проклятом поместье, где по ночам гуляли приведения, не принесла счастья ни правнучке Александра Суворова, жившей в этом поместье, ни её детям.Можно верить или напротив не предавать значения мистическим событиям вокруг рода Александра Суворова, но спустя 4 поколения после битвы под Варшавой его род по мужской линии перестал существовать.Несчастья в семье генералиссимуса начались с трагической смерти 26-летнего сына Аркадия, утонувшего в реке Рымник, за победу близ которой сам Суворов удостоился звания «граф Рымникский»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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