Почему в Исламе нет монашества?

Что же такое монашество?

Монашество- это религиозная практика, при которой верующий отказывается от мирских благ и посвящает себя только лишь поклонению Всевышнему Творцу. Кроме того монахи (монахини) дают обет безбрачия и уединяются в монастырях. Человек отдаляется от общества, цивилизации и полностью отдает себя религиозным практикам, в их жизни доминирует забота о душе, тело отходит на второй план.

Среди авраамических религий только в христианстве монашество получила распространение.

Первые монахи и монастыри появились в IV веке.

Почему же в Исламе нет монашества?

В Благородном Коране сказано: "Потом Мы отправили по их следам Наших посланников, и отправили Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), и даровали ему Инджил (Евангелие). В сердца тех, которые последовали за ним,

Мы вселили сострадание и милосердие, а монашество они выдумали сами. Мы не предписывали им этого, но они поступили так, дабы снискать довольство Аллаха (или Мы предписали им только стремиться к довольству Аллаха). Но они не соблюли его должным образом. Тем из них, которые уверовали, Мы даровали их награду, но многие из них являются нечестивцами." (57:27)

Кроме того Посланник Аллаха (мир ему и благоденствие Аллаха) сказал: «В исламе нет места для монашества». Мухаммед (мир ему и благоденствие Аллаха) сказал эти слова своим сахабам (сподвижникам), которые хотели покинуть свои семьи, отказаться от всего мирского и, подобно монахам, отдаться только служению Всевышнему.

Ислам призывает к воздержанности и аскетизму, считая их одними из наилучших нравственных качеств человека. Аскетизм в Исламе не отказ от разрешенных мирских благ, а отсутствие привязанности к земным благам.

Мусульманин не должен попадать в плен своих страстей, желаний. Он должен в своей жизни находить место и для мирской жизни, используя дозволенные блага. Мусульмане должны вступать в брак, рожать детей, познать радость материнства, отцовства, узнать, что такое семейное счастье. Мусульмане могут стремиться к богатству и быть богатыми, но достигать этой цели только разрешенными путями и не забывать, что быть богатым- значить быть и щедрым, т.е. помогать нуждающимся и обездоленным. Мусульмане должны жить полноценной жизнью. Человек - это социальное существо. Чтобы жить полноценной жизнью человеку необходимо общение. Поэтому в Исламе существует и Хадж, и Пятничная молитва. Народ Ислама также должен помнить и о мире вечном, главная цель в жизни правоверного мусульманина это довольство Аллаха.

А что мы видим в современном мире? О чем нам вещают по телевизору, чем полон интернет? Это забота о теле: правильное питание, различные виды тренировок, фитнеса и т.д. Человек стремится к идеальному телу различными способами, вплоть до хирургических вмешательств. А душа? У этой категории людей, в отличии от монахов, душа уходит на второй план...

В Исламе душа и тело должны находиться в состоянии равновесия- это является безусловным благом для человека.

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