Невероятная находка из Сибири, из-за которой учёные могут пересмотреть историю древнего мира

Одна находка в России стала самой таинственной и невероятной. Помимо этого заставил ученых прийти к другим предположениям о древнем мире. Международная группа исследователей в 2008 году обнаружила необычную находку. Сломанный браслет из полированного минерала. Ученые считают, что этому предмету до 50 тыс. лет. И хотя найдена всего лишь одна часть браслета, это уже побудило исследователей прийти к величайшим открытиям.

Этот браслет не является простым изделием. Днем он отражает солнечные лучи, а ночью отдает зеленоватым оттенком. В современное время такого рода украшение стало бы популярным. А что можно сказать про аудиторию пятьдесят тысяч лет назад — для них это определенно было свыше всего, что можно было увидеть.

Изделие создано из хризолита — это хрупки и редкий материал, который тяжело добывать даже сегодня. Вторая примечательность находки: местонахождение это вещицы — пещера Денисова. А в 200-х километрах от нее находятся залежи минерала, из которого изготовили этот предмет. Ученые подтвердили, что ранее браслет сломался, но позднее его починили. Использовали вещество чем-то напоминающим клей.

Еще один удивительный признак — отверстие по центру. Сегодня люди используют различные инструменты, чтобы просверлить какой-то твердый предмет.

12 тыс. лет назад впервые научились сверлить — для этого использовали специальный метод. Историки предполагают, что для такой работы использовали лучковую дрель. На данный инструмент был большой спрос еще в древнем Египте.

В конечном итоге исследование столь древнего артефакта доказало, что даже пятьдесят тысяч лет назад человеческая цивилизация была гораздо лучше развита, чем предполагают сегодня официально. Развитость культуры и методы обработки ископаемых ничуть не уступает тому, что сегодня мы знаем об известных древних цивилизациях.

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А вы знали об этом?

В Индии существует особенная традиция сочетаться браком с деревьями, якобы это помогает снять проклятие. У жительницы Великобритании Кейт Каннингем такой необходимости точно не было. Но она всё же вышла замуж за бузину в 2019 году в парке Римроуз Вэлли в пригороде Ливерпуля Лизерленде, накануне свадьбы провела полагающийся девичник, а после сменила фамилию на Элдер (Бузина).

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