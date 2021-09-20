Женщинам о мужчинах: чего нельзя делать и говорить

Даже испытывая безграничную любовь к партнеру, порой мы удивляемся, каким бесчувственным он может быть. Все просто, женщины и мужчины говорят на разных языках. И только признав этот факт, можно обрести гармонию в отношениях. Психолог Наталья Лучникова рассказывает, о каких особенностях мужского поведения и психики помнить.

— Иногда после работы я выгуливаю себя как собаку, чтобы побыть хоть немного одному, потому что дома жена занимает все пространство.

— Почему он так психует, когда я стараюсь помочь ему?

— Вечером между мной и женой стоят ее многочасовые разглагольствования, которые хочется выставить за дверь.

— Я его не понимаю! Он иногда превращается в глухого!

Это только четыре фразы, которыми описывают отношения с теми, кто может быть как самым любимым и родным, так и самым невыносимым.

Мужчины и женщины в стремлении понять друг друга обречены на провал. Мы абсолютно разные. Мудрая природа, предвидя непрерывную череду разногласий, дала нам разные тела, чтобы внешнее различие напоминало о различиях во всем остальном. Мы говорим, чувствуем, думаем, молчим, действуем, восстанавливаемся по-разному. Даже хотим или не хотим чего-то, мечтаем и разочаровываемся по-разному.

Мужчина не знает, что женщине не нужна помощь, когда она выговаривается

В стремлении показать любовь мы общаемся с другими так, как хотели бы, чтобы общались с нами.

Когда мы проявляем по отношению к партнеру все самое лучшее из того, что хотели бы испытывать по отношению к себе, вместо благодарности рискуем получить сопротивление, а следом и порцию разочарования. Мы не можем понять того, кто по природе своей другой, но мы можем узнать, что именно помогает нам строить гармоничные отношения.

Например, слушая женские словесные излияния, мужчины часто думают: «Чем я могу помочь ей?» Он и понятия не имеет, что женщине не нужна помощь, когда она выговаривается. Ей нужно всего лишь поделиться переживаниями, попутно получая объятия и поцелуи, вот и все. Ей не нужны никакие решения, но именно их многие мужчины считают необходимым атрибутом помощи. Они, предлагая свои «забудь», «не обращай внимания», «тебе нужно отдохнуть», убеждены, что делают лучшее для своей женщины. Мужчины могут даже не догадываться, что это ей совершенно не нужно.

Что важно знать и помнить о мужчинах?

Ни мужчина, ни женщина не читают мысли, поэтому прямо озвучивайте свои ожидания. Если нужно что-то получить, нужно об этом попросить. В том случае, когда женщина не просит о поддержке, мужчина делает вывод, что ее и так все устраивает.

Мужское поведение во время влюбленности часто бывает сдержанным. Он не будет болтать без умолку, восторженно давать советы про шапки и жирность мяса. Это не значит, что ему все равно.

Ему важно, чтобы его принимали таким, какой он есть, чтобы его ценили, доверяли, восхищались им, одобряли и поощряли, чтобы он мог доверять женщине и быть с ней в эмоциональной безопасности. Вам ведь нужно от него то же самое, так?

Хотите помочь достичь большего, оставьте любые попытки переделать его, помочь советом и участием.

Для него важны достижения: результаты дают уверенность и мотивируют на большие победы. Но нужно добиваться результатов самому, не прибегая к посторонней помощи и не следуя советам. Он не любит, когда дают советы, о которых не просил. Он воспринимает их как оскорбление. В то же время женщины чаще предлагают заботу и помощь так же естественно, как чашку чая.

Мужчины не любят, когда им подсказывают, когда их одергивают и поправляют. Пока он не просит помощи и поддержки, не нужно предлагать..

Многим мужчинам не свойственно извиняться. Это означает для них отказ от признания своего права делать так, как они считают нужным, отказ быть самостоятельным.

Ему необходимо ощущать, что он нужен. Он должен понимать, что с ним ваша жизнь заметно меняется к лучшему, что его ценят, ему верят, доверяют, его принимают таким, какой он есть.

Мужчины, встречаясь с проблемой, порой нуждаются в уединении. Пребывание в тишине и покое помогает им найти решение. Молчание не означает, что он разлюбил. Ему нужно побыть одному и при этом не извиняться за эгоизм. Некоторые женщины не понимают этого, потому что им в проблемные времена нужно выговориться, получить сочувствие, поддержку. Все это они спешат дать мужчине, когда видят его расстроенным. Такая забота воспринимается как удавка, ведь мужчина хочет, чтобы его оставили в покое. Кстати, именно это он и делает, когда видит женщину расстроенной: дает ей то, что считает самым лучшим. Партнершей это воспринимается как черствость, равнодушие и безразличие.

Те, кто полагает, что слезы обладают магическим воздействием, правы. Видя их, мужчины часто начинают считать себя неполноценными, ущербными и ничтожными типами, рядом с которыми женщина несчастна. Полагая, что с ним что-то не в порядке, мужчина замыкается и удаляется. Прежде чем пустить слезу, особенно манипуляционную, будьте готовы получить защитную реакцию мужчины, но не его сочувствие. Вашему кавалеру важно не чувствовать себя источником бед и слез.

Запрещенные фразы

Тебе стоит проводить больше времени с детьми, они скучают.

Ты едешь очень быстро, притормози.

Вот место для парковки, поставь сюда.

Ты хочешь проводить время с друзьями, а как же я?

Не клади сюда, а то потеряешь.

Мама уже три раза звонила, когда ты ей перезвонишь?

Женщины используют преувеличения и метафоры, которые мужчины воспринимают буквально. Они реагируют на них колкостями и лучшим видом защиты, то есть, нападением. Например, «всегда», «никогда», «все», «совсем не слышишь/видишь/чувствуешь», «слепой/глухой/немой».

Избегайте выражения: «Не мог бы ты?», «А не можешь ли ты…?». Мужчина их тоже воспринимает буквально. На ваше «Не мог бы…» он честно отвечает: «Могу», не подразумевая, что он это будет делать. Если нужна помощь, говорите прямо: «Сделай, пожалуйста».

Полезные фразы

Это не твоя вина.

Я рада, что могу говорить с тобой об этом.

Я рада, что могу поплакаться тебе, мне становится легче.

Я выговорилась, мне стало лучше, благодарю тебя.

Как хорошо, что ты у меня есть.

Ты столько работаешь, чтобы обеспечивать нас.

Ты так здорово сделал/починил/сказал…

Обращаясь за поддержкой, говорите коротко и прямо, обсуждая ситуацию, рассказывайте о чувствах, а не о нем. «Ты расстроил меня» замените на «Я расстроилась», «Ты обидел меня» — на «Я обиделась». И, завершая описание своих чувств и эмоций, скажите, как хотите, чтобы было в следующий раз. Мы часто говорим «Я не хочу», «Мне не нравится», при этом умалчивая о том, чего именно мы хотим и что нам нравится.

Как женщины разрушают отношения?

Стремлением переделать, раздачей советов, критикой, опекой, контролем и желанием сделать как лучше, обесцениванием того, что он делает, напоминаниями о том, чего он не делает.

Как мужчины разрушают отношения?

Стремлением научить, рассказать, как нужно делать, наставлениями из разряда «не переживай». Пассивным слушанием, без вопросов, участия и сопереживания, игнорированием чувств, которыми женщина делится в разговоре.

Что делать?

Мужчины часто думают молча, женщины — вслух. Когда он размышляет, любое словесное вмешательство расценивается как сомнение в его самостоятельности. Когда женщина думает вслух, вмешательство воспринимается как забота, участие и помощь. Сила мужчины в последовательности, женщины же гораздо лучше в мультизадачности. Она может готовить ужин, проверять уроки, разговаривать по телефону и накидывать себе список дел на завтра. Мужчина зачастую может выполнять только одну задачу. Если вы попросили его помочь с уроками сыну, не закидывайте вопросами про ужин, не спрашивайте, как прошел день, как здоровье мамы. Мужчина последователен: сначала уроки, потом остальное по пунктам.

Для мужчины между сочувствием и жалостью нет границ, для женщины же это два разных способа проявления заботы. Мужчину жалость обесценивает, женщине она говорит об участии. Мужчине важно время от времени ощущать независимость и свободу, поэтому для него естественны и важны спортивно-охотничьи-рыбацкие уединения. Потребность быть с женщиной и потребность быть одному естественным образом чередуются. Это сопоставимо с тем, как в женщине меняются циклы воодушевления и эмоциональных спадов.

Стремление женщины делать все самой — верный способ воспитать безвольного мужчину

В споре мужчина, как правило, отстаивает свободу, а женщина — право быть услышанной. Оба партнера дают друг другу ту любовь, в какой нуждаются сами. Она может быть совершенно не той, в которой нуждается человек. При этом оба чувствуют одно и то же: «Я отдаю всего себя и ничего не получаю взамен».

Расстроенному мужчине нужно побыть одному. Расстроенной женщине во многих случаях необходимо, чтобы ее выслушали. Мужчины испытывают прилив сил и мотивацию, когда чувствуют себя нужными, а вот ощущение ненужности убивает в них чувства. Женщины испытывают душевный подъем, когда чувствуют, что о них есть кому позаботиться.

Хочу напомнить, что стремление женщины делать все самой, бросаться на помощь, — верный способ «воспитать» немощного и безвольного мужчину. Выбирая стратегию «Сделаю сама, мне так спокойней», мы ограничиваем мужчину в проявлении активности и самостоятельности. У этого поведения есть последствия. Чтобы не ужасаться завтра: «Что с ним случилось после свадьбы?», подумайте о том, что делаете сегодня.

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