Немец среди воров в законе. Судьба "Кости Канского"

Многие криминальные личности выделялись из серой массы людей своими могучими формами или кровожадным лицом, украшенным «боевыми» шрамами. Но, только не Костя Канский. По всем внешним признакам он похож на самого обычного мужчину. И только близкие люди знали о том, чем он заслужил авторитетность в криминальном мире.

Детство и юность

Как известно, все криминальные авторитеты используют свое настоящие имя и фамилию лишь для заполнения важных документов. В кругу общения среди «братвы» они известны по совершенно другим прозвищам. Так, например, известного по всей стране Костю Канского на самом деле зовут Найбауэр Константин Фридрихович. Откуда появилась такое прозвище и почему именно «Канский» до сих пор остается загадкой.

Родился будущий криминальный авторитет 2 октября 1965 года в деревне Денисовка, расположенной в Красноярском крае. Рос он обычным ребенком в среднестатистической деревенской семье и ничем не выделялся среди окружающих до тех пор, пока ему не исполнилось 16 лет.

Судимости вора в законе

Впервые проблемы с законом появились у Канского в 1981 году, на тот момент юноше едва исполнилось 16 лет. Это произошло в его родном городе – он угнал чужой автомобиль и во время совершения преступления был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Судом ему было назначено 3 года заключения в исправительной колонии. Константин Канский не тратил время в тюрьме зря. В ней он познакомился с криминальными авторитетами, которые впоследствии стали его близкими друзьями. Канскому пришлась «по душе» тюремная жизнь, уже скоро ее «понятия» стали неотъемлемой частью его существования.

Вышел на свободу он абсолютно другим человеком. Больше до 2008 года он не оступался и жил как обычный законопослушный гражданин. Но, на заре 21 века он стал заниматься перепродажей запрещенных веществ. Свою вину Канский отрицать не стал, за что и был задержан. За столь серьезное преступление его ждало серьезное наказание – от 3 до 9 лет лишения свободы. Но, в зале заседания судья озвучил цифру 1 год и 9 месяцев. Такое решение вызвало удивление не только у всех слушателей, но и самого подсудимого. После того, как мужчина оказался в колонии, ему был срезан срок еще на 2 месяца. После второй судимости Константин Канский больше никогда не вызывал подозрений у сотрудников правоохранительных органов.

Деятельность

Как и все авторитеты из второй половины 20 века, Костя Канский занимался угоном автомобилей, продажей запрещенки, вымогательством, рэкетом и другой незаконной деятельностью. Ему исправно платили дань самые крупные предприниматели Красноярского края. Позже он перебрался в Москву и продолжил уже в столице начатое дело с целью получения еще большей выгоды. Бытует мнение, что он является богатым человеком, но свое богатство он никогда не выделял. Костя Канский всегда одет по-простому без галстуков и проживает в обычной деревне.

Нередко, он становился участником различных криминальных сходок и разборок, которые возникали из-за того, что именитые воры в законе не могли поделить между собой территорию. И практически всегда ему удавалось выйти из них победителем.

Коронация

Жизнь Кости Канского, как и многих других криминальных авторитетов – сплошная загадка. Он редко что-то кому-то рассказывал о своей биографии. Многие люди и вовсе считали его молчаливым и замкнутым человеком. Даже во время задержаний он никогда не гордился своими криминальными заслугами и не обмолвился словом даже об адресе своего проживания.

Как известно из его биографии, он был задержан только за угон машины и хранение наркотических средств. За кражу он никогда не привлекался сотрудниками милиции. Но, тем не менее, в 35 лет он был коронован в воры в законе. За какие это было сделано заслуги также остается загадкой, как и многие моменты жизни Кости Канского. Коронация проходила начале 2000 года в городе Москва. На ней присутствовали самые именитые криминальные личности — Маис Кироваканский, Лаша Гагринский, Панчо, Блондин и многие другие. После этого события он стал управлять мелкими ворами.

Авторитет пошатнулся

До 2008 года Костя Канский считался одной из самых авторитетных личностей, но постепенно его авторитет стал ослабевать. Так, те люди, которых он считал своими приятелями, подарили ему внедорожник в середине 2008 года. Но, потом Канский обнаружил на нем перебитые номера

с государственным знаком, как выяснилось позже это транспортное средство принадлежало Федеральной службе охраны и оно было доставлено на штрафстоянку. Скорее всего, Костя Канский как-то отомстил предателям, но что с ними стало потом, история умалчивает.

Покушения на вора в законе

У каждого вора в законе много противников, который он перешел дорогу или причинил неприязнь. Таких людей обычно хотят «убрать» с дороги, чтобы они не мешали полноценно процветать. На Костю Канского было совершено множество покушений, но каждый раз ему удавалось чудом выжить.

Одно из самых серьезных произошло на его дне рождении в 2004 году. Именинник в окружении своих приятелей-авторитетов прибыл в кафе «Лидия», расположенный на территории Красноярского края. Общая численность гостей превышала 70 человек. В этот вечер в развлекательное учреждение прибыл отряд спецназа и разогнал всех посетителей светошумовой гранатой.

Вновь по нему огонь был открыт огонь и в ноябре 2005 года в Советском районе Красноярского края. Преступление было совершено неизвестной личностью. Чудом Канский остался жив.

Еще одно нападение произошло в 2011 году. Молодой человек прибыл к своему дому и у подъезда на него напал неизвестный и сделал ему в спину 5 выстрелов. В тяжелом состоянии его привезли в 6 городскую больницу, где за его жизнь боролись опытные медики.

Мотивы преступления до сих пор неизвестны. Скорее всего, они произошли из-за экономической выгоды.

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А вы знали об этом?

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