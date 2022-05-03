Из гарема на трон: невероятная история возвышения китайской Екатерины Медичи

Китайская правительница Цыси, просидевшая на троне без малого сорок семь лет, считала, что она «самая умная женщина из когда-либо живущих», и сравниться с нею не может никто. Действительно, историки сравнивают ее разве что с Екатериной Медичи. Правда, великий ум, которым так хвалилась Цыси, в данном случае уместнее назвать недюжинной хитростью и поражающим воображение коварством.

Цыси

Ехэнара – «настоящий сын»

В 1835 году в семье маньчжурского чиновника появилась дочь, которой дали красивое имя Ланьэр, что означает «орхидея». Правда, домашние звали девочку Ехэнарой. В те времена территория нынешнего Китая носила гордое название – Империя Великая Цин. Маньчжуры не были «истинными»» китайцами – таковыми считались ханьцы, которых было несоизмеримо больше. Однако в сороковых годах XVII в. маньчжурские завоеватели, взяв штурмом Великую Китайскую стену, начали править страной.

У ханьцев был жестокий обычай: маленьким девочкам очень туго перебинтовывали ступни, чтобы они на всю жизнь оставались миниатюрными. Но судьба смилостивилась к Ехэнаре – она избежала подобного издевательства.

Ехэнара с детства отличалась изворотливым умом и хитростью. Будучи совсем юной, она помогла семье избавиться от непомерного долга, доставшегося в наследство от деда.

Самого дедушку кредиторы засадили в тюрьму. Ехэнара дала отцу множество дельных советов, благодаря которым удалось погасить большую часть долга и вызволить старика из заточения. Отец девушки был изумлен и отметил, что она нисколько не уступает по умственным способностям «настоящему сыну».

Цыси

Первые достижения жестокой интриганки

В 1850 году императорский трон занял девятнадцатилетний Сяньфэн. Новый правитель тут же занялся отбором наложниц в свой гарем. Ехэнара тоже участвовала в «кастинге» и вошла в число «счастливиц». Ее поселили в Запретном городе – так называлась часть императорского дворца, где обитали наложницы самого низкого «ранга», в основном маньчжурки. Ехэнара снова превратилась в Ланьэр, а позднее ей дали еще одно имя – Цыси.

Будущая Цыси, как и все ее «коллеги» из Запретного города, ухаживала за растениями в специально отведенном кусочке сада. И ждала, когда император обратит на нее внимание. В бесплодных ожиданиях прошло два года, но девушка не отчаивалась. Получая скромное жалованье, она все деньги тратила на уроки обольщения, которые брала у опытных жриц любви. А еще подкупала евнухов, дабы быть в курсе всех дворцовых событий.

Цыси

В конце концов звездный час Ланьэр настал: она заплатила евнухам, и те пронесли носилки с императором именно по ее участку сада. Сяньфэн, насладившись чудесным пением девушки, с этих пор стал регулярно приглашать ее в свои покои. Там Цыси продемонстрировала все, чему обучили ее жрицы. Кроме того, в спальнях она получала и другое удовольствие – на пару с императором курила опиум.

Любвеобильному Сяньфэну наложниц из гарема было маловато, и он не упускал случая развлечься с хорошенькими служанками. Чтобы устранить всякую конкуренцию, Цыси подсыпала девицам яд или устраивала так, чтобы они отправлялись в мир иной из-за «несчастного случая». А некоторых убирала с дороги при помощи ложных доносов.

Укрепление позиций

Весной 1856 года Цыси родила сына Тунчжи. Так как от законной супруги Сяньфэн наследников не имел, ребенок наложницы быстро стал его любимцем. Правда, по дворцу распространились слухи, что настоящей матерью Тунчжи была вовсе не Орхидея, а служанка Чу Ин. Цыси, сымитировав беременность, подстроила все так, что Чу Ин была спрятана в самых дальних комнатах гарема и убита сразу после родов. Как бы то ни было, но Тунчжи стал официальным наследником императорской четы, а Ланьэр помогала в воспитании мальчика.

Цыси

Влияние Орхидеи при дворе росло на глазах и в конце концов взлетело до небес: император поручил ей читать письма, приходящие на его имя, и советовался по многим вопросам. Невиданное доселе дело! Естественно, получив императорскую почту в свое полное распоряжение, Цыси начала брать взятки от отправителей писем. Очень скоро она стала весьма богатой особой.

В начале 50-х годов Великую Империю Цин сотрясала гражданская война: против маньчжурской династии восстали тайпины. Стране грозила экономическая катастрофа. Цыси, пользуясь своим влиянием на Сяньфэна, рискнула дать ему мудрый совет: назначить главнокомандующим императорскими войсками Цзен Гофаня. В итоге с помощью англичан Гофаню удалось подавить восстание. Сорок тысяч тайпинов сдались императору в надежде сохранить свою жизнь, но подверглись жестокой расправе. Исторические документы свидетельствуют, что к казни приложила руку не знавшая жалости Орхидея.

Цыси

На вершине власти

В 1856-м разразилась Вторая опиумная война. Когда англичане и французы стояли у стен Пекина, императорскому двору пришлось спасаться в степях Монголии. Роскошный дворец Сяньфэна был варварски разграблен и сожжен британцами. Хотя боевые действия были закончены, император опасался возвращаться в столицу. Стояла зима 1860 года, в степи дули пронизывающие ветры, а здоровье Сяньфэна оставляло желать лучшего. Чувствуя приближение конца, он огласил свой последний указ: императорский трон переходит к Тунчжи, но, пока мальчик не достигнет определенного возраста, управлять страной будет Совет князей и министров. Цыси император хотел оказать особую милость: «подарить самоубийство», дабы она была рядом с ним и в мире ином. Но Орхидея не оценила «подарка» и выкрала печати, лишив государя, лежавшего на смертном одре, возможности подписать соответствующий указ.

Власть попытался захватить министр по налогам Су Шунь, окончательно обнаглевший после кончины императора. Но ей хитрой маньчжурке удалось устроить так, чтобы Су Шунь и его братья-сообщники были приговорены к смерти.

Цыси

Когда Тунчжи исполнилось семнадцать, его решили женить. Влияние на молодого императора оказывали обе «матери»: вдова Сяньфэна Цыань и Цыси. Каждая продвигала в невесты Тунчжи свою фаворитку. Он предпочел Алутэ, чем разгневал Орхидею до предела. Она объявила несчастной Алутэ войну: делала так, чтобы молодожены как можно реже оставались наедине. И добилась того, что Тунчжи заразился сифилисом от проститутки и умер. Всем объявили, что причиной смерти стала более приличная болезнь – оспа. Но тут Цыси получила новый удар: выяснилось что Алутэ беременна. Уморив Алутэ голодом, Орхидея посадила на престол своего четырехлетнего племянника Гуансюя. Далее она расправилась с другой своей конкуренткой, вдовствующей Цыань, отравив ее пирожными. Та же участь постигла брата Цыань, требовавшего справедливости. Но главным ее противником был князь Гун, считавший, что в империи многое нужно менять. Цыси же была сторонницей полной изоляции Китая от иностранного влияния. Она нашла хитроумный способ отправить неугодного князя и его сподвижников в отставку.

Всячески третировала и компрометировала Цыси и своего ставленника, императора Гуансюя. За ним неустанно шпионили люди Орхидеи. Сама же она вела далеко не пуританский образ жизни: постоянно курила опиум и путалась с симпатичными простолюдинами, переодевшись в платье служанки. Если юноша узнавал ее, его тут же казнили.

Цыси

Конец великой империи

Между тем Гуансюй не сдавался и решил провести в стране масштабные преобразования, вошедшие в историю под названием «Сто дней реформ». Цыси была категорически против и организовала свою группировку. Но до дворцового переворота дело не дошло: Гуансюя предали, и в результе власть захватила Цыси. План реформ полетел прахом: науку, почту, телеграф, железные дороги Орхидея считала опасными излишествами. Гуансюй был отправлен в ссылку на остров Иньтай.

Цыси развила обширную шпионскую сеть. В 1898 в стране произошел социальный взрыв, известный как «боксерское восстание»: люди, участвовавшие в нем, хорошо владели техникой кулачного боя. Империя находилось в глубочайшем кризисе, народ выживал как мог, а Цыси тратила громадные деньги на свои развлечения и прихоти. По наивности народ полагал, что всему виной иностранное влияние. Начались массовые убийства иностранцев, полились реки крови. В результате в цинскую империю направили свои войска Европа, Япония, США и Россия. В августе 1900 войска подошли к Пекину. Цыси высокомерно заявила, что умрет, но не сдаст город. Однако ее храбрости хватило ненадолго: Орхидея в панике бежал. Вскоре был подписан договор: династию Цин обязали выплатить огромную контрибуцию. В Пекине были размещены гарнизоны международной коалиции.

Цыси

Дальнейшие действия Цыси уже не имели большого значения. Править Китаем она собиралась еще долго, а наследником назначила Пу И – ребенка своего фаворита. Как и следовало ожидать, Гуансюй отправился в мир иной. Кстати, в 2008 году в его останках обнаружили мышьяк. Но судьба зло посмеялась над Орхидеей: она умерла на следующий день после похорон Гуансюя, потеряв сознание во время трапезы. Так в 1908 году закончилась эпоха китайской Екатерины Медичи.

Заключение

Орхидея любила повторять: «Тому, кто хотя бы раз испортил мне настроение, я испорчу его на всю жизнь». В итоге ей удалось навсегда «испортить настроение» Цинской династии: разоренная империя так и не смогла выйти из глубочайшего кризиса, а спустя три года после кончины Цыси малолетний император Пу И отрекся. Восставший народ провозгласил Китайскую Республику.

Почти пять десятилетий судьбы миллионов людей зависели от прихотей властолюбки, коварство которой не имело границ. Что и говорить, превосходный урок преподала потомкам жестокая интриганка с нежным именем Орхидея.

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