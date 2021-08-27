Василий Сталин: как воевал и сколько на самом деле сбил немецких самолётов «сын Вождя»?

Сын Сталина Яков Джугашвили, будучи артиллеристским командиром гаубичной батареи сражался на фронте и попал в плен в середине июля 1941 года при выходе из окружения.
Яков Иосифович Джугашвили в плену у немцев
Когда немцы предложили обменять его сына на пленного генерала фельдмаршала Паулюса, Сталин ответил: «Я солдат на фельдмаршала не меняю».
Каким был его второй сын Василий?
Василию было сложнее. На него давило бремя «сын Вождя» и сильно мешало ему. Он был очень активным и импульсивным человеком. Его желанием не то что не потакали, во многом его ограничивали. Василий Сталин не чувствовал себя лучшим среди равных, а наоборот, отец был с ним чересчур строг.
По приказу Иосифа Сталина, Василия неоднократно понижали в звании. Свидетели и очевидцы после войны и спустя много лет после смерти Сталина старшего и младшего, что исключает ангажированность, отмечали, что Василий был очень умелым и искусным пилотом, но рискованным и слишком отчаянным. Словно он назло хотел доказать отцу и всем остальным, что не прячется за чьими-то спинами и не жалеет себя.
Василий Сталин Джугашвили
На фронт Василий Сталин попал в июле 1942 года, пожалуй, в один из самых трудных моментов для страны. В этой страшной войне попал он туда, где не было затишье, а в самое пекло Сталинградского фронта, где на земле и воздухе шли беспрецедентно ожесточенные бои.
Неба и воздушных боёв он не боялся, напротив, рвался в бой при том, что был на должности командира 1-ой особой авиагруппы 8-ой воздушной армии Сталинградского фронта.В составе особой авиагруппы лично выполнял боевые вылеты как на воздушную разведку и сопровождение бомбардировщиков штурмовой авиации, так и патрулирование, прикрытие наземных объектов и аэродромов от налетов бомбардировщиков авиации люфтваффе.
Василий Сталин на борту самолета
В паре Василий всегда был ведущим и первым начинал схватку в небе, показывая всем пример, но иногда увлекался боем, вел себя безрассудно и даже слишком смело, но никогда не бросал ведомых и пилотов своего звена. В бою дрался до конца, избегал приписок и те самолёты, которые могли быть честно записаны на его счет, отдавал на групповые победы, что скорее подчеркивает его комплекс: «Хочу быть как все, ни хуже, ни лучше». Не хотел, чтобы его выделяли.
С мая 1944 года Василий Сталин стал командиром третьей гвардейской авиадивизии 1-го Прибалтийского фронта. Пилоты, находящиеся под его командованием, вели бои в Белоруссии, над Минском и Витебском, в Прибалтике, над Шауляйем, Лидой и Гродно, причем на смену безрассудству, пришел опыт. Василий стал беречь летный состав и избегать лишнего риска. Соотношение потерь в частях под его руководством стало гораздо ниже по отношению к сбитым самолетам противника.
Самолеты Ил-2
В феврале 1945 года «сын Вождя» стал командиром 286-ой истребительной авиационной дивизии 16-ой воздушной армии 1-го Белорусского фронта. Как отмечает генерал-полковник авиации Руденко: «Пилоты под его руководством гвардии полковника Василия Сталина, принимая участие в Берлинской операции, только за первый день воздушных боев сбили 11 самолетов противника, потеряв при этом один экипаж».
Всего за время войны в совершенных им боевых вылетах Василий Сталин сбил 5 самолетов лично и 3 в группе (по другим данным: 3 лично и 3 в группе). За боевые подвиги Василий был дважды награжден орденом Красного Знамени, орденом Александра Невского и орденом Суворова II-ой степени.
Если отбросить в сторону политику, Василий Сталин был хорошим и толковым командиром и неплохим пилотом, наравне с другими, защищавшими советское небо. Он воевал ровно так, как и хотел. Он был как все: ни лучше, ни хуже. Он был храбрым пилотом и защитником своей родины.
Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :
Уважаемые друзья! Эту статью я специально разместил на моем сайте после ее публикации на просоветском лживом сайте «РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ - СССР < СОВЕСТЬ СВОБО...», на котором мне запрещено комментировать ! Что поделаешь, когда блогер-коммуняка этого сайта не может аргументированно противостоять моим научно обоснованным комментариям, то он был вынужден вести меня в черный список , чтобы легче вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам! Мне остается только пожалеть этого блогера-коммуняку, все еще изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму, и самому публиковать его статьи, чтобы уличить его во лжи, давая читателям правдивую информацию !
Вместе с тем любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!А теперь , дорогие читатели, хотелось бы предложить вам правдивую информацию о детях палача народов Сталина !
Что касается Якова Джугашвили,то в этом отношении подлости и цинизму Сталина не было предела, особенно когда его сын, Яков Джугашвили, не покончил жизнь самоубийством, а сдался в плен гитлеровцам, игнорируя приказ своего отца №270 «Командиров и политработников, сдающихся в плен, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту»!Тогда Сталин изволил цинично заявить своим соратникам, что может теперь следует арестовать и его?
Несомненно, исходя из его зловещего приказа, это было бы вполне справедливо!Хотя о какой совести и морали можно говорить, когда подлый тиран Средневековья Сталин на основании своего же приказа, воспользовавшись тем, что недолюбливал свою невестку-еврейку,арестовал ее, вместо того, чтобы самому сесть в тюрьму! Именно тогда Юдифь Мельцер, жена Якова Джугашвили, провела в тюрьме больше полутора лет, после чего заболела и скончалась!
Вместе с тем распространенная версия, что якобы на предложение немцев обменять Якова на фельдмаршала Паулюса, Сталин ответил знаменитыми словами «Я солдата на фельдмаршала не меняю», просто очередной выдуманный миф! Вообще же, надо отметить, что Сталин, который не принимал участия в воспитании сына и не общался с ним до тринадцати лет, сильно недолюбливал Якова. Есть даже версия , что Сталин ревновал свою жену не только к Сергею Кирову, но и Якову, которого связывали доброжелательные отношения с Надеждой Аллилуевой (https://www.eg.ru/politics/5390/)!
Кстати, когда Яков пытался застрелиться после очередного скандала с отцом на эту тему, единственной реакцией «любящего» отца , как ни странно, было: «Ха-ха! Даже попасть в себя не смог!».Любопытно также , что 5 января 1942 года советскими войсками был взят в плен племянник Гитлера Хайнц. Как не парадоксально, но именно его , а не фельдмаршала Паулюса, «сердобольный» фюрер намеревался обменять на сына Сталина. Однако Сталин , который и так недолюбливал Якова, дал указание расстрелять племянника фюрера, чтобы исключить всякую возможность обмена!
Интересно также, что брат Хайнца шантажировал своего дядю возможностью раскрытия семейной тайны о якобы еврейском происхождении Гитлера и о том, что мать Гитлера вышла замуж за родного дядю! Вместе с тем существует версия ,что причастному к убийству Якова, попавшему в плен Рейнхарда Кунце, Сталин, как ни странно, не расстрелял, а приказал никогда не освобождать. И только в июле 2014 года 84-летнего Кунце, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, выпустили на свободу согласно «жесту доброй воли»!
Как не парадоксально ,но Сталин, пославший на фронт сыновей, не позволил мобилизовать на фронт шахтёра Стаханова, моральный облик которого к тому времени был крайне низок.?А ведь бесконечные приёмы, банкеты и другие общественные мероприятия сделали из «героя труда» настоящего алкоголика и многоженца (недаром в народе была популярна поговорка «От Стаханова до Стаканова»). Доходило до того, что этот «герой труда» вместе с собутыльником Василием , сыном лицемера Сталина, потеряв всякую связь с реальностью, ловили рыбу в аквариуме ресторана гостиницы «Метрополь»!
Безусловно, именно «немеркнущий» символ советского героя-трудяги спас Стаханова от мобилизации на фронт, поскольку величайший авантюрист современности Сталин рассчитывал и после войны опять использовать этот виртуальный символ для беспрецедентного авантюристического обмана советских людей !Стоит отметить, что с самого начала шахтёрский подвиг Алексея Стаханова носил искусственный характер и стал возможным только благодаря созданным особым условиям труда. Кроме того, лживая советская пропаганда на весь мир растрезвонила , что якобы стахановцы перевыполняют нормы из любви к труду, а не выдаваемым им баснословным по тем временам премиям, которые со временем значительно снизились и даже прекратились!
Вместе с тем работа стахановцев ,наоборот, нарушала производственный цикл и вела к срыву выпуска продукции другими рабочими. Именно поэтому эти факторы привели к ненависти простых рабочих к «трудолюбивым» стахановцам, которых порой жестоко избивали и даже убивали по всей стране !Вот она-- подлая и циничная сущность палача народов Сталина , который к тому же устроил геноцид своему народу !!
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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