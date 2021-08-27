Василий Сталин: как воевал и сколько на самом деле сбил немецких самолётов «сын Вождя»?

Сын Сталина Яков Джугашвили, будучи артиллеристским командиром гаубичной батареи сражался на фронте и попал в плен в середине июля 1941 года при выходе из окружения.

Яков Иосифович Джугашвили в плену у немцев

Когда немцы предложили обменять его сына на пленного генерала фельдмаршала Паулюса, Сталин ответил: «Я солдат на фельдмаршала не меняю».

Каким был его второй сын Василий?

Василию было сложнее. На него давило бремя «сын Вождя» и сильно мешало ему. Он был очень активным и импульсивным человеком. Его желанием не то что не потакали, во многом его ограничивали. Василий Сталин не чувствовал себя лучшим среди равных, а наоборот, отец был с ним чересчур строг.

По приказу Иосифа Сталина, Василия неоднократно понижали в звании. Свидетели и очевидцы после войны и спустя много лет после смерти Сталина старшего и младшего, что исключает ангажированность, отмечали, что Василий был очень умелым и искусным пилотом, но рискованным и слишком отчаянным. Словно он назло хотел доказать отцу и всем остальным, что не прячется за чьими-то спинами и не жалеет себя.

Василий Сталин Джугашвили

На фронт Василий Сталин попал в июле 1942 года, пожалуй, в один из самых трудных моментов для страны. В этой страшной войне попал он туда, где не было затишье, а в самое пекло Сталинградского фронта, где на земле и воздухе шли беспрецедентно ожесточенные бои.

Неба и воздушных боёв он не боялся, напротив, рвался в бой при том, что был на должности командира 1-ой особой авиагруппы 8-ой воздушной армии Сталинградского фронта.

В составе особой авиагруппы лично выполнял боевые вылеты как на воздушную разведку и сопровождение бомбардировщиков штурмовой авиации, так и патрулирование, прикрытие наземных объектов и аэродромов от налетов бомбардировщиков авиации люфтваффе.

Василий Сталин на борту самолета

В паре Василий всегда был ведущим и первым начинал схватку в небе, показывая всем пример, но иногда увлекался боем, вел себя безрассудно и даже слишком смело, но никогда не бросал ведомых и пилотов своего звена. В бою дрался до конца, избегал приписок и те самолёты, которые могли быть честно записаны на его счет, отдавал на групповые победы, что скорее подчеркивает его комплекс: «Хочу быть как все, ни хуже, ни лучше». Не хотел, чтобы его выделяли.

С мая 1944 года Василий Сталин стал командиром третьей гвардейской авиадивизии 1-го Прибалтийского фронта. Пилоты, находящиеся под его командованием, вели бои в Белоруссии, над Минском и Витебском, в Прибалтике, над Шауляйем, Лидой и Гродно, причем на смену безрассудству, пришел опыт. Василий стал беречь летный состав и избегать лишнего риска. Соотношение потерь в частях под его руководством стало гораздо ниже по отношению к сбитым самолетам противника.

Самолеты Ил-2

В феврале 1945 года «сын Вождя» стал командиром 286-ой истребительной авиационной дивизии 16-ой воздушной армии 1-го Белорусского фронта. Как отмечает генерал-полковник авиации Руденко: «Пилоты под его руководством гвардии полковника Василия Сталина, принимая участие в Берлинской операции, только за первый день воздушных боев сбили 11 самолетов противника, потеряв при этом один экипаж».

Всего за время войны в совершенных им боевых вылетах Василий Сталин сбил 5 самолетов лично и 3 в группе (по другим данным: 3 лично и 3 в группе). За боевые подвиги Василий был дважды награжден орденом Красного Знамени, орденом Александра Невского и орденом Суворова II-ой степени.

Если отбросить в сторону политику, Василий Сталин был хорошим и толковым командиром и неплохим пилотом, наравне с другими, защищавшими советское небо. Он воевал ровно так, как и хотел. Он был как все: ни лучше, ни хуже. Он был храбрым пилотом и защитником своей родины.