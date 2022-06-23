Кавказ – это место рождения белой расы и истинных арийцев

Любопытный факт произошел в 90-хх гг. прошлого столетия, когда в новостях по центральному каналу российского телевидения сообщили , что недалеко от Манилы (Филиппины) потерпел аварию самолет и погибли все пассажиры, причем,95 % из которых были кавказцы (caucasians)! Это сообщение с нотками некоторого недоумения в голосе дикторов передавалось целый день пока, наконец, около полуночи дикторы ,извинившись за ошибочный перевод информации, не передали,что погибшие «кавказцы» – это не жители Кавказа,а представители разных европейских стран и белые американцы!

Как не парадоксально, но поныне термин «сaucasians» продолжает смущать многих «профессиональных» российских переводчиков. А все дело в том, что английское слово «сaucasian» означает белый человек или белая раса. Правда, это очень странно звучало для уха советского человека, ведь в СССР привыкли наоборот противопоставлять кавказцев белым русским.

Как известно, известный немецкий ученый Иоганн Фридрих Блюменбах, получивший в свое время почетный титул «магистра Германии», вошел в историю как человек, который впервые назвал белую (арийскую, европейскую) расу «кавказской».

С тех пор это обозначение сохранилось в антропологической науке, в частности, в США и Западной Европе. Выходит, что мы должны с большой уверенностью утверждать, что Кавказ – это место рождения арийской расы. Правда, в России, после прихода к власти ненавистных большевиков, поспешили заменить, предложенный Блюменбахом термин, на новый термин – «европеоидная раса».

Видимо не просто так Блюменбах назвал белую расу кавказской? В свое время он владел самой большой в мире коллекцией черепов, сравнивал их, производил расчеты и в конце концов решил, что название «кавказская» наиболее подходит для той расы, которую чаще всего было принято обозначать термином «арийская».Вместе с тем название возникло не от того, что Блуменбах считал Кавказ первым местопребыванием, как бы колыбелью этой расы, но потому, что племена, живущие в настоящее время на Кавказе, он признавал наиболее чистым и не смешанным типом этой расы.

В древности и в средневековье Кавказ считался осью земли, гористой линией, разделяющей не только мистические, но и реальные географические регионы севера и юга, Европы и Азии. Находясь как бы в самом центре Старого Света и являясь, по Библии, тем местом, откуда после потопа расселилось все человечество, Кавказ, как ни один регион, был достоин, по мнению Блюменбаха и его последователей, дать свое название арийской расе, живущей к северу, югу, западу и востоку от этой горной страны – от Индии до Британии и от Урала до Африки. Действительно, если соединить границы расселения белой (арийской) расы диагоналями, центр их пресечения будет на Кавказе. В этом легко убедиться с помощью линейки и географической карты мира.

Таким образом, Блуменбах считал, что прародиной человека является Кавказский регион и истинно белая кожа у жителей теперешней Грузии. Кроме того, из народов Кавказа Блуменбаху понравились аланы (осетины) , чеченцы и ингуши. Хотя в своем труде он использует именно слово грузины:

Кавказский тип – для изучения я взял именно этот тип, горский тип Кавказа, потому как его южный склон производит самую красивую расу людей, под этой расой я в первую очередь подразумеваю грузин. Все физиологические признаки сводятся к этому. Таким образом, мы должны с большой уверенностью утверждать, что Кавказ – это место рождения белой расы!

Следует также отметить, что в настоящее время многие антропологи мира признают «наиболее чистым и не смешанным типом этой белой расы также – аланов (осетин) и вайнахов (чеченцев, ингушей). У названных народов единый кавказский расовый тип, оформившийся 5-6 тысяч лет назад, в период перехода от эпохи бронзы к эпохе железа».

Любопытно также, что после смерти Сталина грузинский антрополог М. Г. Абдушелишвили в середине 1950-х годов в кавказоведческую литературу ввел определение «кавкасионский тип», охвативший только горские народы Центрального Кавказа по обе стороны хребта.Предложенное грузинским ученым это понятие, кардинально отличается от введенным в антропологическую науку немецким ученым понятия «кавказская раса», поскольку выдвинутое Блюменбахом охватывает всю белую, арийскую расу планеты, а термин «кавкасионский тип» охватывает лишь несколько горских народов Кавказа.

В 1930-е годы расовые теоретики Германии, понятие «кавказская раса» начали относить только к народам Центрального и Северного Кавказа. В некоторых же странах, местные расисты часто используют слово «caucasian» для обозначения своей расы. Так, в США существует организация «белых людей» – «Ку-Клукс-Клан»,члены которой называют себя «caucasian» – «белые люди», «гордящиеся» своим «арийским» происхождением.

В заключение хотелось бы вспомнить слова Лермонтова, за которым закрепился эпитет «певец Кавказа»,о этом благодатном крае «Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Шапка Мономаха – древний русский артефакт, который принято считать символом самодержавия. Шапка Мономаха сделана из золотых пластин и соболиного меха, отделана жемчугом и драгоценными камнями. Венчает шапку крест. Шапка Мономаха хранится сейчас в Оружейной палате. Как не парадоксально, но Шапка Мономаха ,символ русского самодержавия, вначале была женским головным убором. По версии советского историка Николая Борисова шапка эта – женская и принадлежала сестре Узбек-хана. А попала она в руки московских князей таким образом. Московский князь Юрий Данилович много времени провел на территории Золотой орды. Там он установил хороший контакт с местной знатью и возвратился назад с богатыми дарами. В числе даров была, в том числе, и эта шапка. Татарские женщины украшали ее павлиньими перьями. Московские князья установили туда крест. Шапка Мономаха получила высокий статус при Иване Грозном. При нем было решено – все русские цари венчаются на трон шапкой Мономаха. Кстати, в повседневной жизни шапку не носили - после венчания на трон ее сразу убирали в сокровищницу. А в жизни царь носил более скромный вариант этого головного убора. Отменил эту традицию Петр I, заменив на европейский лад обрядом коронации.

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