Как супружеская измена влияет на личное счастье детей

В современном мире огромное количество детей воспитывается в неполных семьях. А еще больше - в таких, где родители находятся в состоянии перманентного развода.

Конечно, некоторые браки действительно невозможно сохранить, как бы супруги ни старались. Но если ваша цель - вырастить счастливого ребенка, то подумайте дважды (а то и трижды!), прежде чем изменить партнеру!

Такой поступок не только уничтожит ваши отношения с супругом (-ой), но и навсегда перевернет жизнь ваших детей. Как только вы сделаете это, все будет иначе! Психологи утверждают, что измена может буквально уничтожить вашего ребенка!

Вот 9 способов, которыми дети неверных родителей разрушают свою жизнь.

1. Они учатся никому не доверять

По данным "Huffington Post", 75% людей, чьи родители не хранили верность друг другу, испытывают большие проблемы с базовым доверием. Подобное отношение к окружающим может сильно повлиять на их семейную жизнь.

2. Они растут неуверенными в себе

Дети, которые наблюдают ситуации постоянных измен, сильно боятся того, что рано или поздно их бросят. Став взрослыми, они будут отталкивать от себя всех, кто будет показывать им настоящую любовь и заботу, опасаясь сильно привязаться к ним.

3. Они постоянно ждут предательства

Что может быть хуже, чем быть преданным собственными родителями?

4. Они, вероятно, будут изменять своим партнерам

Помните, что, изменяя "любимому", вы также обманываете и своего ребенка!

Около 55% людей, выросших в семьях, где изменял хотя бы один супруг, потом изменяют своему брачному партнеру. Ваш ребенок просто берет с вас пример!

5. Они не верят в любовь

Поскольку дети неверных родителей имеют проблемы с доверием, им будет крайне сложно построить здоровые и длительные отношения, основанные на искренней любви.

6. Их эмоциональная травма длится годами

Урон, наносимый детской психике неверным родителем, не умаляется даже после развода. Боль от такого предательства может остаться на всю жизнь!

7. Они склонны оставаться одиночками

Психотравма, связанная с разводом родителей, приводит к тому, что ребенок привыкает полагаться только на себя. Повзрослев, такие люди боятся, что партнер нарушит их "зону комфорта", поэтому предпочитают оставаться в одиночестве.

8. Они вынуждены разрываться на части

Такие дети вынуждены постоянно выбирать, на чьей они стороне. А ведь любому ребенку важно иметь обоих родителей!

9. Они более склонны к деструктивному поведению

Развод родителей продолжает оказывать влияние на ребенка, даже когда он (или она) вступает во взрослую жизнь. Есть много примеров деструктивного поведения людей, чьи родители были в браке наркоманами или агрессорами. "Они копируют не просто поведение, а целую динамику взаимоотношений!" — говорит Азмайра Мейер, семейный психотерапевт.

Если у вас есть дети, вы должны тщательно обдумывать каждое решение. Особенно, если надумали изменить супругу (или супруге). Последствия могут быть непоправимыми!

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