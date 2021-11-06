Происхождение честных древ животворящего креста Господня

1/14 августа, в первый день Успенского поста, Церковь празднует Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. По Уставу относится к малым праздникам «со славословием», но имеет один день предпразднества.

Слово «происхождение», а если точнее перевести с греческого языка, то «предъисхождение», т. е. «несение впереди», подразумевает совершавшееся в этот день шествие (крестный ход) с частью подлинного Древа Животворящего Креста Господня. Каждый год в первый день августа часть Животворящего Креста, который хранился в домовой церкви греческих императоров, приносили в храм Святой Софии и освящали воду для исцеления болезней. Люди же прикладывались ко Кресту, на котором был распят Христос, пили освященную им воду и получали долгожданное здоровье.

Уже в Обряднике императора Константина Порфирородного (912-959) находятся подробные правила изнесения Честного Древа из реликвария, совершаемое перед 1 августа. Греческий часослов 1897 года объясняет эту традицию следующим образом: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издавна в Константинополе утвердился обычай выносить Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и отвращения болезней». Это и есть «предъисхождение» Честного Креста.

Поэтому в название праздника добавлено слово«изнесение».

Праздник был установлен в столице Византийской империи Константинополе в IX веке, а в XII—XIII веках он утвердился во всех Православных церквях. На Руси этот праздник появился с распространением Иерусалимского устава в конце XIV века.

1 августа в Русской Православной Церкви также совершается Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице в память знамений от честных икон Спасителя, Пресвятой Богородицы и Честного Креста во время сражений греческого царя Мануила (1143-1180) с сарацинами и святого благоверного князя Андрея Боголюбского (1157-1174) с волжскими болгарами в 1164 г.

В 1164 году Андрей Боголюбский (сын великого князя Юрия Владимировича и внук славного Владимира Мономаха) предпринял поход против поволжских болгар, теснивших угнетенных жителей Ростовской и Суздальской земли (болгарами, или булгарами, назывались язычники, обитавшие на низовьях Волги). Князь взял с собой в поход против волжских болгар чудотворную икону, которая была принесена им из Киева и впоследствии получила наименование Владимирской, и Честный Крест Христов. Перед сражением благочестивый князь, приобщившись Святых Таин, обратился с горячей молитвой к Богородице, прося защиты и покровительства Владычицы: «Всяк уповаяй на Тя, Госпоже, не погибнет, и я грешный имею в Тебе стену и покров». Вслед за князем пред иконой пали на колени полководцы и воины и, приложившись к образу, пошли против врага. Выступив на поле русское войско обратила болгар в бегство и, преследуя их, захватила пять городов, в числе которых был и город Бряхимов на реке Каме. Когда же возвратились после битвы в свой стан, то увидели, что от иконы Богоматери с Младенцем-Христом исходят светлые, подобные огненным, лучи, озаряющие всё войско. Дивное зрелище ещё более возбудило в великом князе дух мужества и надежды, и он снова, обратив свои полки в погоню за болгарами, преследовал врага и сжёг большинство городов их, положив на уцелевшие дань.

По преданию, в тот же день благодаря помощи свыше была одержана победа и греческим императором Мануилом над сарацинами (мусульманами). Непреложным доказательством чудесности обеих этих побед послужили огромные огненные лучи, выходившие от бывших в войсках икон Спасителя, Божией Матери и Святого Креста. Эти лучи покрывали полки благоверных правителей Греции и России и видны были всеми сражавшимися. В память об этих чудесных победах, с обоюдного согласия князя Андрея и императора Мануила и по благословению представителей высшей церковной власти, и был установлен праздник Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице.

В этот праздник в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему. В Русской Церкви одновременно с празднованием Всемилостивому Спасу соединяется воспоминание совершившегося 1 августа 988 года Крещения Руси, в воспоминание чего установлено совершать в этот день малое освящение воды. По принятому ныне в Русской Церкви чину, малое освящение воды 14 августа по новому стилю совершается до или после литургии. По традиции, вместе с освящением воды совершается освящение меда. Поэтому в народе праздник получил название «Медовый Спас».

Наконец, третий праздник дня – память о святых Ветхозаветных мучениках Маккавейских, которые силой веры преодолели соблазн вероотступничества и, претерпев кратковременное мучение, сподобились спасения и вечной блаженной жизни в Царствии Божьем.

Семь святых мучеников Маккавеев: Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Адим и Маркелл, а также их мать Соломония и учитель Елеазар пострадали в 166 году до н. э. от сирийского царя Антиоха Эпифана. Антиох Эпифан, проводя политику эллинизации населения, ввёл в Иерусалиме и всей Иудее греческие языческие обычаи. Он осквернил Иерусалимский храм, поставив в него статую Зевса Олимпийского, к поклонению которому принуждал иудеев.

90-летний старец — законоучитель Елеазар, который за приверженность к Моисееву закону был судим, с твёрдостью пошёл на мучения и скончался в Иерусалиме. Такое же мужество показали ученики святого Елеазара: семь братьев Маккавеев и их мать Соломония. Они, бесстрашно признав себя последователями Бога Истинного, отказались принести жертву языческим богам.

Старший из мальчиков, дававший первым ответ царю от имени всех семи братьев, был предан ужасным истязаниям на глазах у остальных братьев и их матери; остальные пять братьев один за другим претерпели те же мучения. Остался седьмой брат, самый младший. Антиох предложил святой Соломонии склонить его к отречению, чтобы ей остался хоть последний сын, но мужественная мать укрепляла и его в исповедании Истинного Бога. Мальчик так же твёрдо перенёс муки, как и его старшие братья.

После смерти всех детей святая Соломония, стоя над их телами, воздела руки с благодарной молитвой Богу и скончалась.

Подвиг святых семи братьев Маккавеев воодушевил священника Маттафию и его сыновей, которые подняли восстание против Антиоха Епифана, длившееся с 166 по 160 г. до н.э. и, одержав победу, очистили Иерусалимский храм от идолов.

Источник :https://religiya.temaretik.com/2339518059587046073/

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