Какую тайну Романовы прятали все 300 лет своего правления

В 1590 году Федор Романов женится на Ксении, которая являлась дочерью вдовы Марии Шестовы. Девичья фамилия матушки все время правления династии скрывалась. И вот только спустя длительное время стала известна тайна Романовых.

Лжедмитрий I

Почему же так тщательно скрывалась девичья фамилия Марии Шестовы? Не в этом ли заключен период Смуты? На торжестве в честь заключения брака Федора и Ксении также присутствовала и царская семья. В этот вечер их отношения испортилось. Ксения задумала антигодуновскую агитацию, и именно она позже стала главной в заговорах. После еще одного покушения преступники были пойманы и приняты соответствующие меры. Супруги стали иноком Филаретом и инокиней Марфой. Но даже после этого Ксения не остановилась. За ее буйство ее сослали на озерную территорию Онега. Позже Марфу освободили от строго наблюдения, и она могла спокойно ездить, разговаривать и переписываться. Наладила связь с супругом и нужными ей людьми. Именно в этот период появляется Лжедмитрий. Царская семья начала расследование и после получения информации Годунов все понял.

Но Романовых это только обрадовало. А после смерти царя Бориса и его сына бояре с радостью примкнули к Лжедмитрию. А Лжедмитрий проникся особой любовью к Романовым.

Но будь это настоящий Дмитрий он бы вспомнил как. В таком случае он быстро бы поставил их на место так, чтобы правление Годунова показалось им раем. Казалось, он чествует не фиктивных родственников, а настоящих. Поэтому после того, как Романовы заняли престол они быстро сожгли всю память о фамилии жены. Вдруг кто узнает?

Михаил Федорович

Мы знаем, что Лжедмитрий был Отрепьевым и вся история его семьи давно известна. Получается, мать Ксении была Отрепьевой? Именно так, отец Лжедмитрия и мать Ксении были родными братом и сестрой. Получается, что Ксения и Георгий Отрепьев двоюродные родственники. И тут все складывается. Как у обычного служаки получилось так выбиться и придумать такой хитроумный план, ведь за ним стояли Романовы.

И теперь Ксения заботится о своем сыне, ведь не забудет новоиспеченный царь о своих родственниках. И правда, Лжедмитрий повысил своего племянника до стольника. Да, безграмотного и больного мальчика. И Ксения прекрасно понимала, что ее муж не сможет добиться престола, но обеспечила своему сыну Михаилу почву.

Считаете ли Вы Ксению “великой государыней” за ее подвиги ради родного сына?

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