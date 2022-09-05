Как правильно молиться трем ангелам о своей защите

Со слов автора. Я много лет являюсь настоятелем церкви и знаю, насколько важно каждый день возносить молитвы.

Обращаться нужно не только к Господу, но и к святым.

Сегодня я расскажу о молитве трем ангелам, объясню, как правильно ее возносить.

ЧУДЕСА МОЛИТВЫ

Многие люди верят, что слово обладает определенной силой. И поэтому необходимо проявлять особую осторожность, высказываясь хорошо или плохо в отношении какого-либо человека. Кроме того, следует также проявлять осторожность, желая чего-либо. Ведь, как известно, желания особенно опасны, поскольку они имеют свойство сбываться.

Такого же мнение придерживаются и служители церкви. Подобное объясняется тем, что слово человека, с которым он обращается к Всевышнему, обретает огромную силу. Именно молитва по праву считается сильнейшим оберегом, который доступен каждому человеку. Молитва трем ангелам способна творить настоящие чудеса. И ее рекомендуют использовать настоятели церквей, когда человек чувствует, что нуждается в помощи.

ПОЧЕМУ ЧЕЛОВЕКА ПРЕСЛЕДУЮТ НЕУДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ?

Как известно, безгрешных людей не бывает. Но есть те, кто пытается бороться с искушениями и замаливает совершенные грехи. Однако многие люди отказываются и от этого.

Они с легкостью поддаются искушениям и даже творят зло, забывая о том, что их ждет на Судном дне.

Многие согласятся с тем, что нет ничего более неприятного, чем наблюдение за тем, как друг или знакомый начинает поддаваться зависти. Чувствовать на себе весь этот негатив тоже весьма неприятно. Вот только многие забывают, что этот негатив не просто неприятно ощущать, он также таит в себе огромную опасность. Наверняка большинство людей сталкивались со сложностями, которые приходят в жизнь, как только кто-то начинает им сильно завидовать. Ведь тогда жизнь успешного человека фактически превращается в ад:

начинаются проблемы на работе – бизнес или работа, которые до этого приносили неплохую прибыль, становятся убыточными;

портятся отношения с коллегами – коллектив, отличающийся необычной дружелюбностью, внезапно начинает больше напоминать стаю акул;

в семье начинаются неурядицы – отношения с близкими портятся из-за постоянных ссор и конфликтов. И подобное в конечном итоге даже заканчивается разводом.

Эти и другие проблемы не приходят в жизнь просто так. Все имеет свою причину. И об этом обязательно необходимо помнить. В научной литературе даже имеется такое понятие, как «энергетический вампиризм». Ученые уверены, что некоторые люди, являясь энергетическими вампирами, способны «воровать» чужую жизненную силу. Когда подобное происходит, в жизнь человека обязательно приходят проблемы. Ведь он лишается защиты и попросту оказывается не в состоянии защититься от того негатива, который на него направлен со стороны завистников.

Примечательно, что иногда влияние таких вампиров особенно разрушительно. Например, если сам по себе человек, на которого направлен негатив, является достаточно слабым или лишен небесной защиты.

СЛАБАЯ ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА

Православные верят, что именно такие люди чаще всего и страдают от сглаза и порчи, поскольку у них нет покровителя, способного оказать поддержку и защитить. По этой причине духовные наставники настаивают на том, чтобы родители обязательно крестили своих детей. Однако подобное вовсе не означает, что те верующие, которые имеют небесного защитника, не могут пострадать, например, от сглаза. К несчастью, это не совсем так. Ведь многое в данном случае зависит от того, насколько сильные негативные эмоции испытывает человек по отношению к другому. Кроме того, нельзя забывать и о том, что далеко не все верующие ведут праведный образ жизни. Как результат, небесная защита, дарованная им за праведную жизнь, понемногу ослабевает.

Чтобы защитить себя от дурного взгляда и завистников, необходимо использовать молитвы-обереги. Самым сильным оберегом из всех ныне существующих считается молитва трем ангелам. Именно ее духовные наставники рекомендуют использовать в час великой нужды.

С ее помощью каждый верующий сможет обрести силу, чтобы справиться с последствиями наведенной порчи или сглаза. Считается, что после прочтения такой молитвы все дурное «отскакивает» от человека, поскольку молитва служит своеобразным щитом. Этот оберег способен стать надежной защитой для любого человека.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ВСЕХ ПРОБЛЕМ И НЕПРИЯТНОСТЕЙ?

Необходимо сразу отметить, что избежать всех трудностей никогда и никому не удавалось. И подобное объясняется тем, что людям катастрофически необходимо иногда сталкиваться с определенными проблемами. Поскольку иногда случается так, что только трудности заставляют человека осознать, насколько неправильно он поступал и к чему в дальнейшем это могло привести. К тому же довольно часто именно трудности помогают переосмыслить жизнь и даже поставить перед собой новые цели.

Вот только подобное совершенно невозможно, если жизнь начала рушиться из-за негативного влияния другого человека. В таком случае может помочь только молитва-оберег. Но нужно помнить об одном: оберег – это не панацея. К сожалению, многие об этом забывают, считая, что после прочтения молитвы они становятся практически неуязвимыми. В действительности это совсем не так. Однако на раннем этапе формирования той или иной проблемы такая молитва действительно может помочь. Прочтение молитвы, являющейся оберегом, поможет человеку:

полностью осознать, что проблема действительно существует;

найти способ решить ту или иную проблему, которая появилась в жизни;

отразить весь тот негатив, который был направлен завистником.

Примечательно, что некоторые верующие считают, что вознесение таких молитв является крайне неприемлемым. Подобное объясняется тем, что к оберегам православные относятся с подозрением. И это вполне понятно, поскольку обереги используют в большинстве своем те, кто далек от веры. Например, разные ведуньи и колдуньи. Однако в данном случае очень важно понимать разницу. Ведь под оберегом понимают именно молитву, а не какой-то заговор.

Обратите внимание, что возносить молитвы трем архангелам необходимо только с искренностью. Молящий о помощи, в первую очередь, должен верить, что небеса окажут ему помощь. Если, вознося молитву, верующий не будет испытывать никаких положительных эмоций и надеяться на помощь, то небеса не услышат ее и попросту не пошлют ему благословение. Именно по этой причине все служители церкви настаивают на том, что молиться необходимо усердно и при этом обязательно верить в могущество Всевышнего. Только так можно надеяться, что молитва будет услышана.

МОЛИТВА, АДРЕСОВАННАЯ ТРЕМ АНГЕЛАМ

Каждый человек, который хотя бы немного интересуется религией, знает, кто такие ангелы. Это небесные защитники, которые представляют небесное воинство, служащее Господу. Они защищают мир от созданий, являющихся порождениями ада, и верно служат Творцу. По его воле они так же защищают и творения, созданные им когда-то давно. И поэтому с рождения к каждому человеку приставляется ангел. На протяжении всей жизни он опекает человека и помогает ему на жизненном пути.

Однако далеко не всем известно о том, что верующих защищает не один ангел, а три. Согласно некоторым преданиям, один из них является земным, а два других — небесными. Два ангела направляют верующего в момент его рождения и гибели, у земного защитника совершенно иное предназначение. Он должен следовать за человеком на протяжении его жизни и делать все, чтобы защитить несчастного от всех бед. Именно поэтому считается, что молиться необходимо сразу трем ангелам.

ПРАВИЛА МОЛИТВЫ

Молиться следует по определенным канонам, то есть по правилам:

Во-первых, следует заранее приобрести три свечи и использовать их во время вознесения молитвы. Во-вторых, молясь, нужно постараться избавиться от посторонних мыслей и полностью сосредоточиться на процессе вознесения молитвы. В-третьих, во время молитвы необходимо находиться в комнате в полном одиночестве, чтобы ни на что не отвлекаться. В-четвертых, прося что-либо у небес, нельзя желать другому человеку зла. Необходимо помнить, что молящий тоже является рабом божьим и не ему судить, кто и какого наказания заслуживает.

Читать молитву, которая адресована трем ангелам, разрешается в тот момент, когда в этом возникла необходимость. Иными словами, церковь никак не ограничивает людей во времени и не указывает, в каких именно ситуациях следует использовать текст молебна. Как только человек почувствует, что нуждается в небесном покровительстве, он может вознести молитву трех ангелов-хранителей

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не нужно путать обереги, которые создаются колдунами, и молитвы-обереги. Их использование одобрено церковью. Согласно древним преданиям, путь человека оберегают сразу три ангела. И поэтому именно им и следует возносить молитву, прося о заступничестве. Такая молитва является очень мощной, поэтому ее рекомендуется использовать в те моменты, когда в жизнь человека приходят неприятности. В особенности, если причиной внезапных трудностей является зависть других людей. Возносить молитву следует по определенным канонам, которые нельзя нарушать. Читать молебен можно в момент, когда человек почувствует, что нуждается в покровительстве.

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