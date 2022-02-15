Интересные факты о насекомых

«Наблюдай за природой вокруг себя, за насекомыми, за растениями, не как за неподвижным зрелищем, а как за потоками созидательных сил. Закрой глаза и представь себя центром этих потоков таким образом, что твое сердце и сердце мира едины. Этот союз приносит великую мудрость»

Дугпа Рэмпоше



Природа вокруг нас — удивительный мир. Это гармоничная система, в которой все продумано до мельчайших деталей и все находится в равновесии. Задание каждого человека — не нарушать экосистему, относиться ко всему живому с уважением. Такие важные ценности закладываются в семье. А задача PANAMA.UA — сделать детство ваших детей ярким и интересным. Познавательная информация лучше всего запоминается в игровых ситуациях. Поэтому вы можете разнообразить веселые развлечения или, во время чтения сказок, добавлять необычные факты. Еще один способ получения знаний — красочно иллюстрированные книжки и альбомы. В легкой игровой форме дети узнают много нового и занимательного.

Удивительный мир насекомых





1. Маленькие, очень маленькие и даже миниатюрные насекомые появились на Земле 400 миллионов лет назад и пережили динозавров.

2. Насекомые — класс беспозвоночных членистоногих животных. Их изучением занимается наука энтомология, а первые письменные свидетельства о них найдены в древнеегипетских папирусах. 3. Слово «насекомое» имеет латинские корни и буквально означает «животное с насечками». 4. На сегодня описано более 1 миллиона насекомых. 5. Знайте: они везде — в любых широтах и на всех материках, кроме крайних полярных областей. Все экосистемы — от засушливых пустынных регионов до горных вершин — населены насекомыми. Они ползают, бегают, прыгают, летают и плавают. Многие представители обладают ужасающей или обманчиво прекрасной внешностью, другие — уникальными способностями, благодаря которым выживают в разных условиях.

6. Полагаетесь на навигаторы и компас? Всему человечеству, всем животным и насекомым пчелы легко дадут фору, когда дело касается общения и навигации. Не в полете, а в специальном круговом и виляющем танцах они передают сородичам все необходимые сигналы и проводят простые геометрические вычисления. Они находят дорогу в свой улей, ориентируясь по местности и положению солнца (даже в облачную погоду), запоминают кусты, деревья и камни возле своего гнезда. Полосатые трудяжки из среднестатистического роя за одни сезон заготавливают на зиму около 150 кг меда. 7. По законам аэродинамики пчелы и жуки летать не могут. 8. У пчел пять глаз и два желудка. 9. Стрекоза — самое быстрое насекомое. Она развивает скорость до 60 км/ч. Каждый ее глаз состоит из 20 000 линз. 10. Вкусовые рецепторы у бабочек размещены на задних лапках.





11. Мухи живут возле того места, где появились на свет. Но иногда их уносит ветром. 12. Муравей — самое сильное животное на планете. Насекомое поднимает вес, превышающий его собственный в десятки раз. Более того, муравьи слышат ступнями и коленями, улавливая колебания грунта. Если они встречают водную или растительную преграду, то образуют из своих тел «живой» мост. Муравьи никогда не спят. 13. Муравьи-фуражиры возвращаются домой, ориентируясь на свои же дорожки со следами феромонов. Если нет визуальных ориентиров, красные фаэтончики отсчитывают расстояние внутренним шагомером, находя кратчайший путь домой. 14. Светляки используют свет как коммуникацию, подавая сородичам разные сигналы. 15. Стрекоза концентрирует внимание как человек, полностью отключаясь от внешних раздражителей.

16. Насекомые не могут поворачивать голову. Такая способность есть только у богомолов. Более того, они также оглядываются назад. Кстати, богомолы вида «цветок дьявола» — одни из самых крупных. Размер тела самки достигает 13 см. Они обладают удивительной способностью подражать одноименным орхидеям. Обитают эти странные и красивые насекомые на Канарских островах и севере Африки. 17. Скорпион может прожить без пищи 2 года, а клещ — целых 10. 18. Жизненный цикл разных насекомых составляет от нескольких часов до десятков лет. Самка поденки Dolania americana живет всего лишь 5 минут, но за столь короткое время она успевает отложить яйца. Многие виды бабочек живут до 2-3 недель. Хлебный жук-кузька развивается 2 года, а майский — 3-4. Рекордсмен среди бабочек — Gynaephora groenlandica. Она живет в Гренландии, а жизненный цикл всех стадий ее развития составляет 7-14 лет. Муравьиная королева может царствовать до 30 лет. 19. Самое крупное насекомое — палочник Phobaeticus chani: его длина 35 см, а самое маленькое — самцы паразитических наездников Dicopomorpha echmepterygis (меньше 1 мм). Длина самого большого жука-геркулеса достигает 17 см. Размах крыльев самой большой дневной бабочки — орнитоптеры королевы Александры — составляет 27 см. 20. Муравьи, пчелы, осы, термиты, шмели — общественные насекомые. Они живут в совместно построенном гнезде, улье, термитнике или муравейнике, вместе ухаживают за потомством и четко разделяют обязанности: размножение, строительство и защита. Их гнезда обладают идеальной конструкцией, в которой поддерживается нормальная вентиляция и влажность воздуха.





21. Насекомые составляют практически 90% всех животных на нашей планете. Они опыляют более 80% растений. Это не только цветы, но и огромное количество сельскохозяйственных культур. Первенство принадлежит пчелам, а далее следуют осы, муравьи, жуки, бабочки, мухи и даже моль. Их привлекают аромат, нектар, пыльца, эфирные масла, а также форма и цвет. 22. Насекомые регулируют численность организмов, которыми питаются, являются основой рациона многих животных, разрыхляют почву и обогащают ее перегноем, а также играют санитарную роль — способствуют быстрому разложению опавшей листвы, трупов и экскрементов животных.



Источник : https://panama.ua/articles/656/

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