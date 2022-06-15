II группа крови: почему ее называют «крестьянской»

Формирование групп крови началось намного раньше, чем человечество разделилось на расы, а тем более народы. Но, в зависимости от того, какой группой крови обладает человек, можно узнать много нового о его предках.

Появление

В 1891 году при исследовании эритроцитов австрийский врач и химик Карл Ландштайнер обнаружил одну закономерность: состав крови разных людей отличается набором антигенов, причем таких вариаций существует три. У одних присутствуют антигены, которые ученый обозначил литерой A, у других – только антигены, помеченные буквой В, у третьих же выявлено полное отсутствие антигенов. Таким образом появилось разделение человечества по группам крови: первая группа – 0, вторая – А, третья – В. Спустя десятилетие Альфред фон Декастелло, ученик Карла Ландштайнера, выявил и четвертую группу крови – АВ, носителями которой являются люди, в чьей крови присутствуют оба антигена.

Сегодня установлено, что I группа крови появилась примерно 50 тысяч лет назад и в течение десятков тысяч лет оставалась единственной группой крови человека, сопровождая его расселение по планете. Вторая группа крови появилась между 25 и 15 тыс. до н.э., а вслед за ней сформировалась и третья группа – примерно в период с 15 по 10 тыс. до н.э. Американские ученые Питер Д'Адамо и Кэтрин Уитни утверждают, что группа А возникла у народов, населяющих район между Кавказом и Аравийским полуостровом, группа B, по их мнению, родом из предгорья Гималаев. Четвертая группа крови очевидно появилась в течение первого тысячелетия нашей эры и явилась результатом смешения представителей второй и третьей групп.

Ученые уверены, что причиной появления второй, третьей и четвертой групп крови послужили генетические мутации, правда, однозначных выводов, относительно их причин пока не сделано. Популярные гипотезы говорят в пользу изменившегося климата, рациона или воздействия на человеческий организм различных инфекций. С химической точки зрения, образование последних трех групп (А, В, АВ) является результатом добавления сахаров к основному сахару первой группы крови (0).

Распределение

Группы крови имеют неравномерное распределение по планете. Это вызвано тем, что народы-носители определенной группы долгое время жили обособленно и не смешивались с представителями иных этносов, являвшихся носителями других групп крови. Специалисты Научного центра гематологии РАМН отмечают, что демаркационная линия по группам крови наиболее четко прослеживается при делении людей на расы.

Так, для европеоидов характерна II группа крови, для азиатских народов – III, а жителям Африканского континента в большей степени присуща I группа. IV группа крови, как самая молодая, редкая у представителей всех рас. В целом статистика групп крови в мире распределяется так: первая группа присуща от 40 до 50% населения земли, вторая – от 20 до 30%, III – от 10 до 20%, четвертая – от 4 до 8%.

У некоторых народов частота первой группы крови приближается к 100%. В первую очередь это относится к коренному населению Южной и Центральной Америки. Это объясняется длительной изоляцией американских индейцев от остального мира. Видимо они ушли из Азии в Новый Свет еще до появления II группы крови. Будучи отрезаны от остального мира, жители Южной Америки образовали своеобразный «анклав первой группы крови», который во многом сохранился и по сей день.

Чужеродный ген

Второй параметр крови, который часто используется в биохимии, это резус-фактор. Если на поверхности эритроцита содержится протеин, то резус-фактор положительный, если его нет, то отрицательный. По этому показателю человечество разделилось на две неравные группы. Подсчитано, что у европеоидной расы в 85% случаев резус-фактор положительный, в 15% отрицательный, у негроидной соответственно 90% и 10%, у монголоидной – 98% и 2%. У русских положительный резус-фактор, как и в Европе, соответствует приблизительно 85% популяции.

Любопытно, что из всех млекопитающих лишь у человека присутствует отрицательный резус-фактор. Ученые предполагают, что эта особенность крови возникла приблизительно 35 тысяч лет назад – именно тогда на земле появляется новый вид приматов «хомо сапиенс». Гипотезы формирования отрицательного резус-фактора разные – от мутации генома до внеземного происхождения ДНК.

Сторонники версии чужеродного происхождения ДНК людей с отрицательным резус-фактором обращают внимание на то, что его носители существенно выделяются на фоне остальной человеческой популяции. К примеру, беременность женщины с отрицательным резус-фактором сопряжена с повышенными рисками. Организм такой матери начинает атаковать плод ребенка-носителя положительного резус-фактора, вырабатывая убийственные для него антитела.

В 2015 году ученые из Чехии опубликовали результаты обстоятельного исследования, посвященного резус-отрицательным людям. Они установили, что мужчины с Rh (-) гораздо чаще, чем мужчины Rh (+) страдали от психических заболеваний: панических атак, антисоциальных расстройств, а также имели проблемы с концентрацией внимания. У мужчин с отрицательным резус-фактором чаще наблюдались аллергия, заболевания печени и остеопороз. Однако мужчины с Rh (-) имели меньше патологий с желчным пузырем, простатой, ЖКТ, в отличие от представителей сильного пола с Rh (+). В целом люди-носители Rh (-) крови более устойчивы к вирусным инфекциям, но и более подвержены бактериальному вторжению.

Самый высокий процент резус-отрицательных людей был обнаружен у басков – примерно 30% населения Басконии имеют Rh (-). Ученые предполагают, что баски переняли отрицательный резус-фактор у кроманьонцев, которые заселяли этот регион примерно 30 тысяч лет назад, в эпоху верхнего палеолита. Также много резус-отрицательных людей среди евреев Израиля. Это сложно объяснить, так как их соседи арабы на 99% носители Rh (+) крови.

«Русская кровь»

Для европейской популяции характерна II группа крови, которая встречается в зависимости от региона с частотой от 35 – 50%. Однако ученые уверены, что так было не всегда. Они полагают, что еще 5 тысяч лет назад население Европы имело преимущественно I группу. Что послужило вытеснению первой группы – мутации или кровосмешение – пока неизвестно.

Среди русских распределение по группам крови в целом соответствует общеевропейской статистике, и в еще большей степени статистке по восточнославянским народам. Первая группа крови у русских встречается с частотой 33%, вторая – 36%, третья – 23%, четвертая – 8%. Как мы видим, преобладающей у русских является II группа крови (А). Это заметно выше общемировых показателей.

Некоторые ученые утверждают, что вторая группа крови стоит особняком от трех других. Так, современный генетик А. Моран уверен, что люди с этой группой крови генетически не связаны с нашими предками кроманьонцами, носителями первой группы, и скорее всего имеют другую биологическую ветвь происхождения.

Сегодня наиболее популярна теория, что появление второй группы крови имеет непосредственную связь с началом развития земледелия. Доисторические люди, постепенно переходя на углеводистую пищу, меняли не только образ жизни, но и состав своей крови. В течение тысячелетий группа А сформировалась примерно у трети населения земли. Переход на оседлость прививал людям навыки общения и способность договариваться, они стали больше задумываться о коллективном труде и взаимовыручке. Возможно, тот факт, что долгое время Россия считалась аграрной страной как-то связан с преобладанием у русских второй группы крови.

В России, если это не касается случаев обращения за медицинской помощью, обычно не придают большого значения тому какая у человека группа крови. А вот в Японии уверены, что группа крови серьезно влияет на характер, менталитет, способности индивида. В стране восходящего солнца часто можно увидеть, что в требованиях на занятие вакантной должности обязательным условием является наличие определенной группы крови. Там полагают, что носители второй группы крови лучше себя реализуют там, где необходима точность, усидчивость и скрупулезность. Японские работодатели уверены, что если собрать сотрудников со второй группой крови в один коллектив, то можно добиться максимально слаженной работы.

Сотрудник Научно-исследовательского центра здоровья человека Александр Шерман уверен, что в скором времени и в нашей стране будут серьезнее относиться к тому, какая у вас группа крови. Эксперт отмечает, что группы крови древнее чем расы и имеют более фундаментальные свойства, чем этнические или расовые признаки. «Каждая из групп крови явилась эволюционно-логическим откликом на серию различных изменений, происходивших с планетой и «гомо сапиенс» на протяжении тысячелетий», – полагает Шерман.

Влияние группы крови на характер человека или ментальность нации – дискуссионный вопрос, а вот зависимость здоровья человека от группы крови – факт, доказанный биологами. Считается, что обладатели группы крови A Rh (+) более склонны к заболеваниям ЖКТ, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем, щитовидной железы. Они более чувствительны к различным инфекциям.

Ученые также установили, что во второй группе крови вырабатывается больше кортизола – гормона, защищающего от стресса. Такие люди будут более устойчивы к внешним негативным воздействиям. Любопытно, что среди россиян-носителей второй группы крови был зафиксирован наибольший процент заболевших коронавирусом, однако это может быть связано с тем, что людей со второй группой крови в нашей стране больше всего.

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