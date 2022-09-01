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Математическая загадка: какое число здесь лишнее

Для чего нам нужны головоломки? Прежде всего, чтобы отвлечься, но также в реальности они помогают быстро находить ответы на сложные вопросы.

В нашей повседневной жизни нас окружают необычные ситуации. Мы должны применять свою логику и изобретательность при решении разных проблем. Развлекательная составляющая головоломок делает этот процесс более увлекательным.

Математическая загадка: какое число здесь лишнее

Многие загадки могут показаться невероятно сложными, но стоит посмотреть на них под другим углом, и вы сможете легко их решить. Такие упражнения помогут вам тренировать не только ум, но еще и терпение.

Итак, давайте перейдем к сегодняшней задачке. Попробуйте решить ее и повеселиться! Но не смотрите сразу ответ внизу, поделитесь своими идеями.

Математическая загадка: какое число здесь лишнее

У вас есть какие-то догадки?

Можем дать вам подсказку: это связано с делением.

И вот ответ:

Каждое из шести чисел делится на 3, за исключением 53. Таким образом, число 53 является правильным ответом.

Математическая загадка: какое число здесь лишнее

А вы знали об  этом?

Мать Тереза была канонизирована.Однако,  как часто бывает, обсуждение дел столь незаурядной личности вызвало массу споров. Одни считали мать Терезу земным ангелом, другие же - “адским убийцей”. Сотрудники приютов, основанных монахиней, отмечали, что часто нуждающиеся в медицинской помощи попросту умирали, так и не дождавшись врача.

В таких местах работали волонтёры, но не медики. Вера же в мать Терезу и её благие дела не могла вылечить недуги людей.Что касается медицинских учреждений, созданных матерью Терезой, то здесь дела обстояли ещё хуже. В них использовалось лишь простейшее оборудование - и то по минимуму. Больных лечили самыми дешёвыми лекарствами, например, аспирином, который давали каждому больному. Разумеется, помочь такое лечение не могло.

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