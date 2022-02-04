Крестьянское антикоммунистическое восстание в 1920-1921 гг.

В череде крестьянских восстаний в Советской России в период Гражданской войны Тамбовское выделялось своими масштабами и массовым характером: повстанческое движение охватило три уезда губернии, число участников достигало 40 тысяч человек. Восставшие действовали в соответствии с собственной политической программой и были хорошо организованы.

Причины, побудившие тамбовских крестьян к вооруженной борьбе с коммунистической властью, хорошо изучены. Главная из них – продразверстка, а точнее, насильственные методы, которые применялись в ходе ее реализации.



Продовольственная политика большевиков, основой которой было принудительное изъятие хлеба у крестьян, поставила деревню на грань физического выживания. Ситуацию усугубил недород 1920 г. При этом продовольственную разверстку для губернии установили в 11,5 млн пудов, что изначально было невыполнимо. По данным самих властей, в ряде мест сельское население голодало, употребляя в качестве пищи «не только лебеду, мякину, но и кору и крапиву». При этом крестьяне видели, что изъятое в ходе разверстки зерно гнило на станциях, пропивалось советскими руководителями и перегонялось на самогон. Таким образом, восстание было спровоцировано самой властью. Для крестьян же оно стало формой борьбы за физическое выживание в критических условиях.



А. С. Антонов. 1920–1921 гг.

3 марта 1917 г. Антонов был освобожден по амнистии и вернулся в Тамбов, где с 15 апреля 1917 г. начал службу в городской милиции. Он зарекомендовал себя прекрасным сотрудником и в конце октября 1917 г. был назначен на должность начальника Кирсановской уездной милиции. В работе проявлял инициативу и решительность: разоружил эшелон с чехословацкими войсками, препятствовал разорению бывших помещичьих имений, решительно боролся с самогоноварением. 6 февраля 1918 г. Антонова избрали в Кирсановский совет солдатских, рабочих и крестьянских депутатов.

...В октябре 1920 года Ленин поручил Ф. Э. Дзержинскому, Э. М. Склянскому и В. С. Корневу «ускорить разгром антоновщины». К 15 октября 1920 года за счёт проведённой мобилизации местных резервов, преданных частей ВОХР и ЧОН численность войск удалось увеличить до 4447 человек при 22 пулемётах и 5 орудиях. Для сравнения в распоряжении Антонова на тот момент было уже до 20 тысяч человек повстанцев, 44 пулемёта Максима, 5 трёхдюймовых орудий, к ним 300 снарядов.



Г. И. Котовский, Г. К. Жуков, И. Ф. Федько

Благодаря этому на повстанцев были направлены основные силы регулярной Красной армии. 1921 года высший орган борьбы с тамбовским восстанием - Полномочная комиссия ВЦИК под руководством В.А. Антонова-Овсеенко.

27 апреля 1921 года Политбюро ЦК РКП (б) назначило командующим войсками Тамбовской губернии М. Н. Тухачевского, его заместителем — И. П. Уборевича, начальником штаба — Н. Е. Какурина. На Тамбовщину также отправили Г. И. Котовского, от ВЧК были командированы Г. Г. Ягода и В. В. Ульрих. В подавлении крестьянского восстания приняли участие известные советские военачальники, будущие маршалы Г. К. Жуков и Б. М. Шапошников. Автором идеи использовать автобронеотряды против конницы повстанцев стал командующий 1-м боевым участком И. Ф. Федько. Кавалеристы бригады Г. И. Котовского запомнились местным жителям грабежами и мародерством. Тухачевский получил директиву — ликвидировать тамбовское восстание не позже чем в месячный срок.

В общей сложности в подавлении Тамбовского восстания было задействовано до 55 тыс. военнослужащих РККА: 37,5 тыс. штыков, 10 тыс. сабель, а также 7 тыс. военнослужащих в составе девяти артиллерийских бригад; 5 автобронеотрядов, 4 бронепоезда, 6 бронелетучек, 2 авиаотряда, курсанты Московских и Орловских пехотных и Борисоглебских кавалерийских курсов. Не последнюю роль в разгроме крестьянского бунта на Тамбовщине сыграли жестокие репрессивные меры против восставших, их семей и односельчан.



На следующий день 12 июня 1921 года М. Н. Тухачевский подписал приказ № 0116 о применении против повстанцев химического оружия:

"ПРИКАЗ

Командующего войсками

Тамбовской губернии № 0116/оперативно-секретный

г.Тамбов

12 июня 1921 г.



Остатки разбитых банд и отдельные бандиты, сбежавшие из деревень,

где восстановлена Советская власть, собираются

в лесах и оттуда производят набеги на мирных жителей.

Для немедленной очистки лесов ПРИКАЗЫВАЮ:



1. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами,

точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов

распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось.



2. Инспектору артиллерии немедленно подать на места потребное количество баллонов

с ядовитыми газами и нужных специалистов.



3. Начальникам боевых участков настойчиво и энергично выполнять настоящий приказ.



4. О принятых мерах донести.



Командующий войсками Тухачевский

Начальник штаба войск Генштаба Какурин"

(Российский государственный военный архив Ф.34228. Оп.1. Д.292. Л.5)



Полномочная Комиссия ВЦИК рекомендовала следующий метод зачистки охваченных восстанием населённых пунктов, издав 23 июня 1921 года приказ № 116 за подписью её председателя Антонова-Овсеенко и командующего войсками Тухачевского:

ПРИКАЗ Полномочной Комиссии ВЦИК № 116

г. Тамбов

23 июня 1921 г.

Опыт первого боевого участка показывает большую пригодность для быстрого очищения от бандитизма известных районов по следующему способу чистки. Намечаются особенно бандитски настроенные волости и туда выезжают представители уездной политической комиссии, особого отделения, отделения военного трибунала и командования вместе с частями, предназначенными для проведения чистки.

По прибытии на место волость оцепляется, берутся 60-100 наиболее видных лиц в качестве заложников и вводится осадное положение. Выезд и въезд в волость должны быть на время операции запрещены. После этого собирается полный волостной сход, на коем прочитываются приказы Полномочной Комиссии ВЦИК № 130 и 171 и написанный приговор для этой волости. Жителям дается 2 часа на выдачу бандитов и оружия, а также бандитских семей, и население ставится в известность, что в случае отказа дать упомянутые сведения заложники будут расстреляны через два часа. Если население бандитов и оружия не указало по истечении двухчасового срока, сход собирается вторично и взятые заложники на глазах у населения расстреливаются, после чего берутся новые заложники и собравшимся на сход вторично предлагается выдать бандитов и оружие. Желающие исполнить это становятся отдельно, разбиваются на сотни и каждая сотня пропускается для опроса через опросную комиссию (представителей Особого отдела и Военного трибунала).

Каждый должен дать показания, не отговариваясь незнанием. В случае упорства проводятся новые расстрелы и т. д. По разработке материала, добытого из опросов, создаются экспедиционные отряды с обязательным участием в них лиц, давших сведения, и других местных жителей и отправляются на ловлю бандитов. По окончании чистки осадное положение снимается, водворяется ревком и насаждается милиция.

Настоящее Полномочная Комиссия ВЦИК приказывает принять к неуклонному исполнению.

Председатель Полномочной Комиссии Антонов-Овсеенко

Командующий войсками Тухачевский

Российский государственный военный архив Ф.235. Оп.2. Д.16. Л.25





Приказ командующего войсками М.Н. Тухачевского о применении против повстанцев химического оружия 12.06.1921



В начале 1921 года во главе батальона, а затем сводного отряда действовал против двух повстанческих «армий» Антонова в Тамбовской губернии. В конце июня 1921 года командующий войсками в Тамбовской губернии М. Н. Тухачевский подписал приказ о назначении Аркадия Голикова, которому в то время ещё не исполнилось и 18 лет, командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом. Полк также действовал в Тамбовской губернии.

В основу своих операций Тухачевский положил создание на Тамбовщине жёсткого оккупационного режима и террор против населения губернии, со взятием заложников, уничтожением сёл и деревень, созданием концлагерей и массовых расстрелов. Артиллерийским огнём были полностью уничтожены сёла Коптево, Хитрово, Верхнеспасское Тамбовского уезда. Особенно ожесточала повстанцев система заложничества; в ответ на неё они сами брали в заложники и расстреливали красноармейцев, коммунистов, советских служащих и членов их семей.

В наскоро оборудованных губернским управлением принудительных работ концентрационных лагерях для заложников наряду со взрослыми в большом количестве содержались и дети. 27 июня 1921 года на заседании полномочной комиссии ВЦИК был отмечен «большой наплыв в концентрационно-полевые лагеря малолетних, начиная от грудных детей», предлагали детей-заложников до 15 лет содержать отдельно от взрослых, и чтобы с трёхлетними детьми имели право находится их матери. Даже после проведения кампании по разгрузке концлагерей в июле 1921 года (восстание к тому времени было практически подавлено, и заложники с маленькими детьми были распущены по домам) там всё ещё находилось свыше 450 детей-заложников в возрасте от 1 до 10 лет. Общее число крестьян Тамбовской губернии, подвергшихся репрессиям, в 30—50 тысяч человек.

Тухачевский отмечал:

"Без расстрелов ничего не получается. Расстрелы в одном селении на другое не действуют, пока в них не будет проведена такая же мера."

Когда угроза расстрелов не действовала, как в деревне 2-я Кареевка, состоявшей из 65-70 дворов, жителей деревни выселяли, их имущество конфисковали, а саму деревню сжигали.

Боевые действия на Тамбовщине продолжались до лета 1922 года и постепенно сошли на нет. 16 июля 1922 года М. Н. Тухачевский доложил ЦК РКП(б): «мятеж ликвидирован, Советская власть восстановлена повсеместно»



Командный состав тамбовского Губчека 1921 г

Точное местопребывания Антонова до мая 1922 года оставалось неизвестным. ВЧК обнаружило его в лесу на границе Кирсановского и Борисоглебского уездов. Дом окружили и вскоре в проеме дверей заметили одного из братьев Антоновых. Александр Антонов разглядел среди стреляющих в него людей знакомые лица, перешедшие теперь на другую сторону, и «принялся их стыдить». Приказал поджечь дом и усилить обстрел окон: Антоновы были вынуждены покинуть дом и напали на посты Куренкова и Кунакова, но «меткие выстрелы Ярцева уложили их» в сотне метров от тамбовского леса, в котором до этого они не раз спасались. Спустя около десяти минут, «выпустив по месту падения Антоновых не один десяток пуль и не получив ни одну в ответ».Точное место захоронения Александра и Дмитрия Антоновых неизвестно: их тела привезли в Тамбов, в бывший Казанский монастырь, где размещался губернский отдел ГПУ.

Источник : https://foto-history.livejournal.com/14565224.html

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть :

Зачем на самом деле старообрядцы устроили в России революцию (https://otari.mirtesen.ru/blog/43575626176/)

Почему сокол более "гуманная" хищная птица, в отличие от ястреба, и чем ещё отличаются эти два хищника. https://otari.mirtesen.ru/blog/43851229252/

Единственная награда вождя мирового пролетариата (https://otari.mirtesen.ru/blog/43403494664/)