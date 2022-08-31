Святая великомученица Анастасия Узорешительница

Святая великомученица Анастасия жила во времена императора Диоклитиана (284-305). Она была дочерью римского сенатора Претекстата, исповедавшего языческую веру. Мать же ее Фауста тайно веровала во Христа.

Анастасия отличалась благородством, душевною и телесною красотою, благим нравом и кротостью. В девическом возрасте Анастасия была поручена своею матерью для обучения христанину Хрисогону, известному своею ученостью и благочестием. Хрисогон учил Анастасию Священному Писанию и исполнению закона Божия. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве.

После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия, также происходившего из сенаторского рода. Но под предлогом вымышленной болезни она сохранила девство. Иногда, муж пытался применить насилие, но Анастасия, с невидимою помощью ангела-хранителя, вырывалась из его рук.

В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайно посещала узников, — умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Ее учитель и наставник два года томился в заключении. Встречаясь с ним, она назидалась его долготерпением и преданностью Спасителю.

Муж святой Анастасии, Помплий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил в отдельной комнате и у дверей поставил стражу. Святая скорбела, что лишилась возможности помогать христианам. После смерти отца Анастасии Помплий задумал извести супругу, чтобы наследовать все ее имение и жить с другой женою на чужие деньги. Обращаясь с ней, как с пленницею и рабою, он ежедневно истязал и мучил ее. Святая писала своему учителю:«Муж мой... томит меня как противницу его языческой веры в столь тяжком заключении, что мне ничего не остается, как только, предав дух Господу, упасть мертвою».В ответном письме святой Хрисогон утешал мученицу:«Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь».И предсказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время Помплия назначили послом к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури.

Теперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах христиан. Вместе со свободой она получила и все родительское наследство, которое она употребляла на одежду, пищу и лекарства для больных.

В то время царю Диоклетиану донесли из Рима что темницы наполнены великим множеством христиан, что они, не смотря на разнообразныя мучения, не отрицаются от своего Христа и что во всем этом их подкрепляет христианский учитель Хрисогон.

При римском императоре Диоклетиане в империи разразились самые жесточайшие гонения на христиан. Первые 19 лет его правления отмечены только мученичеством среди воинов, потому что воины то и дело отказывались приносить положенные жертвы богам, и за это подвергались казни. Христиане чувствовали себя настолько спокойно, что даже против дворца императора в Никомидии возвышалась большая христианская церковь.

Но под конец своего царствования Диоклетиан предпринял уже повсеместное гонение на христиан. В течение одного года он один за другим издает целых четыре эдикта (указа) против христиан, и эти эдикты предопределяют все более нарастающие масштабы гонений. Сначала произошла конфискация церковного имущества. После конфискации святынь и церковной собственности последовали аресты и казни духовенства. Преследованию подлежали все до единого духовные лица: не только епископы, но и все низшие клирики, которых в то время было очень много, потому что не было твердой границы между клириками и простыми церковными служащими: например, привратники в Церквах или санитары, которые обслуживали церковные больницы и богадельни, тоже считались клириками. Все христиане должны были вернуться к язычеству, к протестующим применялись пытки.

«Последняя молитва христианских мучеников». Ж.-Л. Жером.

Узнав о Хрисогоне, Диоклетиан велел послать его к нему в Аквилею (город в верхней Италии) на суд, а христиан всех казнить. Анастасия последовала за своим учителем. Диоклетиан надеялся убедить Хрисогона отречься от Христа, но не смог выдержать свободных речей святого и велел отрубить ему голову. Тело святого Хрисогона после его мученической кончины, по Божественному откровению, было положено в ковчег и сокрыто в доме пресвитера Зоила. Через 30 дней после смерти святой Хрисогон явился Зоилу и предсказал о близкой кончине трех юных христианок, живших недалеко, — Агапии, Хионии и Ирины (†304; память 16 апреля). И повелел послать к ним святую Анастасию. Такое видение было и святой Анастасии. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей святого Хрисогона, затем в духовной беседе укрепила мужество трех дев перед предстоящими им пытками. Святую Агапию и Хионию бросили в огонь. Здесь они скончались, но тела их остались неповрежденными. А святую Ирину один из воинов ранил стрелою из тугого лука, после чего святая скончалась. После кончины мучениц, Анастасия сама похоронила их тела.

Святая Анастасия стала странствовать. Овладев к тому времени врачебным искусством, она повсюду ревностно служила христианам, заключенным в темницах. Все свои средства Анастасия истратила на помощь нуждающимся, а золотые, серебряные и медные статуэтки перелила на деньги и кормила многих голодных, одевала нагих, помогала немощным.

В Македонии святая познакомилась с молодой вдовой-христианкой Феодотией, которая после смерти мужа осталась с тремя младенцами-сыновьями. Блаженная Анастасия часто жила у вдовы и та помогала ей в благочестивых трудах.

Вскоре Анастастия была схвачена как христианика и предана в руки Диоклетиана (поскольку Анастасия была из знатного римского рода, решить ее участь мог только император). Однако, устрашившись ее премудрых речей, со словами «Не подобает царскому величеству беседовать с безумной женщиной», Диоклетиан передал ее в руки верховного жреца Ульпиана, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудия пытки: «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному Жениху моему — Христу...» Прежде, чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но, как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался.

Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия и три ее младенца-сына были преданы мученической смерти (их бросили в огненную печь) в их родном городе Никее (ок. 304; память 29 июля и 22 декабря).

Казнь святой Анастасии

Тем временем святая Анастасия была предана суду в Иллирии. Корыстолюбивый правитель тайно предложил ей уступить ему все богатства: «Исполни же заповедь своего Христа, Который повелевает вам презирать все богатства и быть нищими». На что премудрая Анастасия благоразумно ответила: «Кто будет настолько безумен, чтобы дать тебе, богатому человеку, то, что принадлежит нищим?»

Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученице являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причинил святой вреда, игемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за веру христиан Евтихиан (память 22 декабря).

Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Достигнув глубины, воины просверлили несколько отверстий в корабле, а сами пересели в лодку и поплыли к берегу. Судно стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа — святые Анастасия и Евтихиан крестили их.

Узнав о случившемся, игемон приказал казнить всех новокрещеных. Святую Анастасию растянули над костром между четырьмя столбами. Так окончила свой мученический подвиг святая Анастасия Узорешительница.Ее тело, не поврежденное огнем, некая благочестивая женщина Аполлинария похоронила в саду. По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь.

Мощи святой Анастасии Узорешительницы

В V веке мощи святой Анастасии были перенесены в Константинополь, где во имя ее был построен храм. Позднее главу и десницу великомученицы перенесли в созданный недалеко от города Салоник монастырь святой Анастасии Узорешительницы .

Монастырь святой Анастасии Узорешительницы

Иконография

Святая великомученица Анастасия изображена на иконах с крестом в правой руке и небольшим сосудом в левой. Крест – путь к спасению, в сосуде – святой елей, врачующий раны.

Святую великомученицу Анастасию называют «Узорешительницей» , поскольку ей от Господа дана сила излечивать телесные и духовные болезни, разрешать узы неправедно осужденных, подавать утешение пребывающим в заключении. Просят святую и о защите от колдовских чар.

Источник: Храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве

Тропарь, глас 4:

Победоноснаго Воскресения / истинноименитая наречена еси, / мученице Христова, / победы на враги поставила еси мук терпением, / Христа ради, Жениха твоего, / Егоже возлюбила еси. / Того моли спасти души наша.

Кондак, глас 2:

Во искушениих и скорбех сущии,/ к твоему храму притекающии, /приемлют честная дарования/ от живущия в тебе Божественныя благодати, Анастасие:/ ты бо присно миру точиши исцелени.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2553226085298080660

А вы знали об этом?

На протяжении всей христианской истории раздаётся обвинение, что евреи отвергли и распяли Христа. Именно поэтому евреи признавались расой отверженной и проклятой . Христианский антисемитизм прослеживается в истории христианства как минимум со II века ..Религиозный антисемитизм есть в сущности, антиюдаизм и антиталмудизм. Христианская религия действительно враждебна еврейской религии, как она кристаллизовалась после того, как Христос не был признан ожидаемым евреями Мессией. Поскольку в христианстве Иисус считается Богом, «явившимся во плоти», то весь еврейский народ, чьи предки, согласно Новому Завету, участвовали в его распятии, объявлялся «богоубийцами».Такое обвинение не является характерным для ортодоксального христианского богословия, в котором делается акцент на то, что в смерти Иисуса виноваты все грешники, а не только еврейский народ. Но подобные обвинения все же исходили от некоторых авторов и известных деятелей христианства.

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