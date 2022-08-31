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Святая великомученица Анастасия Узорешительница

Святая великомученица Анастасия жила во времена императора Диоклитиана (284-305). Она была дочерью римского сенатора Претекстата, исповедавшего языческую веру. Мать же ее Фауста тайно веровала во Христа.

Анастасия отличалась благородством, душевною и телесною красотою, благим нравом и кротостью. В девическом возрасте Анастасия была поручена своею матерью для обучения христанину Хрисогону, известному своею ученостью и благочестием. Хрисогон учил Анастасию Священному Писанию и исполнению закона Божия. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве.

Святая великомученица Анастасия Узорешительница

После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия, также происходившего из сенаторского рода. Но под предлогом вымышленной болезни она сохранила девство. Иногда, муж пытался применить насилие, но Анастасия, с невидимою помощью ангела-хранителя, вырывалась из его рук.

В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайно посещала узников, — умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Ее учитель и наставник два года томился в заключении. Встречаясь с ним, она назидалась его долготерпением и преданностью Спасителю.

Муж святой Анастасии, Помплий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил в отдельной комнате и у дверей поставил стражу. Святая скорбела, что лишилась возможности помогать христианам. После смерти отца Анастасии Помплий задумал извести супругу, чтобы наследовать все ее имение и жить с другой женою на чужие деньги. Обращаясь с ней, как с пленницею и рабою, он ежедневно истязал и мучил ее. Святая писала своему учителю: «Муж мой... томит меня как противницу его языческой веры в столь тяжком заключении, что мне ничего не остается, как только, предав дух Господу, упасть мертвою». В ответном письме святой Хрисогон утешал мученицу: «Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь». И предсказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время Помплия назначили послом к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури.

Святая великомученица Анастасия Узорешительница

Теперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах христиан. Вместе со свободой она получила и все родительское наследство, которое она употребляла на одежду, пищу и лекарства для больных.

В то время царю Диоклетиану донесли из Рима что темницы наполнены великим множеством христиан, что они, не смотря на разнообразныя мучения, не отрицаются от своего Христа и что во всем этом их подкрепляет христианский учитель Хрисогон.

Святая великомученица Анастасия Узорешительница

При римском императоре Диоклетиане в империи разразились самые жесточайшие гонения на христиан. Первые 19 лет его правления отмечены только мученичеством среди воинов, потому что воины то и дело отказывались приносить положенные жертвы богам, и за это подвергались казни. Христиане чувствовали себя настолько спокойно, что даже против дворца императора в Никомидии возвышалась большая христианская церковь.

Но под конец своего царствования Диоклетиан предпринял уже повсеместное гонение на христиан. В течение одного года он один за другим издает целых четыре эдикта (указа) против христиан, и эти эдикты предопределяют все более нарастающие масштабы гонений. Сначала произошла конфискация церковного имущества. После конфискации святынь и церковной собственности последовали аресты и казни духовенства. Преследованию подлежали все до единого духовные лица: не только епископы, но и все низшие клирики, которых в то время было очень много, потому что не было твердой границы между клириками и простыми церковными служащими: например, привратники в Церквах или санитары, которые обслуживали церковные больницы и богадельни, тоже считались клириками. Все христиане должны были вернуться к язычеству, к протестующим применялись пытки.

Святая великомученица Анастасия Узорешительница

«Последняя молитва христианских мучеников». Ж.-Л. Жером.

Узнав о Хрисогоне, Диоклетиан велел послать его к нему в Аквилею (город в верхней Италии) на суд, а христиан всех казнить. Анастасия последовала за своим учителем. Диоклетиан надеялся убедить Хрисогона отречься от Христа, но не смог выдержать свободных речей святого и велел отрубить ему голову. Тело святого Хрисогона после его мученической кончины, по Божественному откровению, было положено в ковчег и сокрыто в доме пресвитера Зоила. Через 30 дней после смерти святой Хрисогон явился Зоилу и предсказал о близкой кончине трех юных христианок, живших недалеко, — Агапии, Хионии и Ирины (†304; память 16 апреля). И повелел послать к ним святую Анастасию. Такое видение было и святой Анастасии. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей святого Хрисогона, затем в духовной беседе укрепила мужество трех дев перед предстоящими им пытками. Святую Агапию и Хионию бросили в огонь. Здесь они скончались, но тела их остались неповрежденными. А святую Ирину один из воинов ранил стрелою из тугого лука, после чего святая скончалась. После кончины мучениц, Анастасия сама похоронила их тела.

Святая великомученица Анастасия Узорешительница

Святая Анастасия стала странствовать. Овладев к тому времени врачебным искусством, она повсюду ревностно служила христианам, заключенным в темницах. Все свои средства Анастасия истратила на помощь нуждающимся, а золотые, серебряные и медные статуэтки перелила на деньги и кормила многих голодных, одевала нагих, помогала немощным.

В Македонии святая познакомилась с молодой вдовой-христианкой Феодотией, которая после смерти мужа осталась с тремя младенцами-сыновьями. Блаженная Анастасия часто жила у вдовы и та помогала ей в благочестивых трудах.

Вскоре Анастастия была схвачена как христианика и предана в руки Диоклетиана (поскольку Анастасия была из знатного римского рода, решить ее участь мог только император). Однако, устрашившись ее премудрых речей, со словами «Не подобает царскому величеству беседовать с безумной женщиной», Диоклетиан передал ее в руки верховного жреца Ульпиана, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудия пытки: «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному Жениху моему — Христу...» Прежде, чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но, как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался.

Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия и три ее младенца-сына были преданы мученической смерти (их бросили в огненную печь) в их родном городе Никее (ок. 304; память 29 июля и 22 декабря).

Казнь святой Анастасии

Тем временем святая Анастасия была предана суду в Иллирии. Корыстолюбивый правитель тайно предложил ей уступить ему все богатства: «Исполни же заповедь своего Христа, Который повелевает вам презирать все богатства и быть нищими». На что премудрая Анастасия благоразумно ответила: «Кто будет настолько безумен, чтобы дать тебе, богатому человеку, то, что принадлежит нищим?»

Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученице являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причинил святой вреда, игемон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за веру христиан Евтихиан (память 22 декабря).

Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Достигнув глубины, воины просверлили несколько отверстий в корабле, а сами пересели в лодку и поплыли к берегу. Судно стало погружаться в воду, но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа — святые Анастасия и Евтихиан крестили их.

Узнав о случившемся, игемон приказал казнить всех новокрещеных. Святую Анастасию растянули над костром между четырьмя столбами. Так окончила свой мученический подвиг святая Анастасия Узорешительница.Ее тело, не поврежденное огнем, некая благочестивая женщина Аполлинария похоронила в саду. По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь.

Мощи святой Анастасии Узорешительницы

Святая великомученица Анастасия Узорешительница

В V веке мощи святой Анастасии были перенесены в Константинополь, где во имя ее был построен храм. Позднее главу и десницу великомученицы перенесли в созданный недалеко от города Салоник монастырь святой Анастасии Узорешительницы .

Святая великомученица Анастасия Узорешительница

Монастырь святой Анастасии Узорешительницы

Иконография

Святая великомученица Анастасия изображена на иконах с крестом в правой руке и небольшим сосудом в левой. Крест – путь к спасению, в сосуде – святой елей, врачующий раны.

Святая великомученица Анастасия Узорешительница

Святую великомученицу Анастасию называют «Узорешительницей» , поскольку ей от Господа дана сила излечивать телесные и духовные болезни, разрешать узы неправедно осужденных, подавать утешение пребывающим в заключении. Просят святую и о защите от колдовских чар.

Источник: Храм Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве

Тропарь, глас 4:
Победоноснаго Воскресения / истинноименитая наречена еси, / мученице Христова, / победы на враги поставила еси мук терпением, / Христа ради, Жениха твоего, / Егоже возлюбила еси. / Того моли спасти души наша.

Кондак, глас 2:
Во искушениих и скорбех сущии,/ к твоему храму притекающии, /приемлют честная дарования/ от живущия в тебе Божественныя благодати, Анастасие:/ ты бо присно миру точиши исцелени.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2553226085298080660

А вы знали об  этом?

На протяжении всей христианской истории раздаётся обвинение, что евреи отвергли и распяли Христа. Именно поэтому  евреи признавались расой отверженной и проклятой . Христианский антисемитизм прослеживается в истории христианства как минимум со II века ..Религиозный антисемитизм есть в сущности, антиюдаизм и антиталмудизм. Христианская религия действительно враждебна еврейской религии, как она кристаллизовалась после того, как Христос не был признан ожидаемым евреями Мессией. Поскольку в христианстве Иисус считается Богом, «явившимся во плоти», то весь еврейский народ, чьи предки, согласно Новому Завету, участвовали в его распятии, объявлялся «богоубийцами».Такое обвинение не является характерным для ортодоксального христианского богословия, в котором делается акцент на то, что в смерти Иисуса виноваты все грешники, а не только еврейский народ. Но подобные обвинения все же исходили от некоторых авторов и известных деятелей христианства.

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