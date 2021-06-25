Налейте пол-литра колы в унитаз, а то, что происходит потом, действительно невероятно! Попробуйте сами!

Кока-кола — это ваша бытовая помощница

Колу можно использовать не только как освежающий напиток, но и для многих других целей. Большинство людей знают, что она творит чудеса, например, в борьбе со ржавчиной. Но знали ли Вы о том, что коричневый сахарный напиток может также помочь в устранении боли от укусов медуз? Более того, ее можно применять для лечения многих других раздражающих недугов. Колу даже можно использовать для удаления жевательной резинки с волос. А известно ли Вам, что в девятнадцатом веке Кока-Колу изобрел аптекарь?

Аптекарь Джон Пембертон изобрел Кока-Колу в 1886 году. Она была производной алкогольного напитка Вин Мариани. Пембертон разработал колу, которую он назвал Французским вином Пембертона “Кока-Кола”. Когда алкоголь был запрещен в штате Атланта в 1886 году, где жил Джон Пембертон, он подсыпал в свой напиток вместо вина сахарный сироп и назвал его Кока-кола.

Приходилось разбавлять его водой, а сам напиток продавался в кувшинах. Позже сахарный сироп смешали с газированной водой, и так появилась сода, в том виде, в каком мы ее знаем сегодня.

Количество гениальных способов использования газировки сложно даже подсчитать. Она действительно может быть бытовой помощницей, и сэкономить Вам кучу денег.

На следующей странице Вы найдёте видеоролик, в котором рассказывается, как можно использовать Колу для очистки туалета. Звучит странно, но, если Вам интересно, посмотрите это видео !

На видео Вы можете увидеть, как женщина эффективно очищает туалет с помощью Кока-Колы. Она справедливо отмечает, что на самом деле это довольно странно. Если Кока-Кола может сделать такое с Вашим туалетом, то что она делает с Вашим телом, когда Вы ее пьете?

Однако Кока-Кола, безусловно, намного дешевле, чем туалетный очиститель, и, по крайней мере, не менее эффективна. Кроме того, в видео также отмечается, что в некоторых странах безалкогольные напитки даже дешевле воды. Довольно дико! Неудивительно, что так много людей их пьют.

Источник : https://www.tipsandtricks.ru/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Неразгаданные тайны истории, которые ставят учёных в тупик https://otari.mirtesen.ru/blog/43052587579/

Николай Островский: как революционный писатель грабил горожан https://otari.mirtesen.ru/blog/43285434589/

Любопытные, а порой шокирующие факты о Китае https://otari.mirtesen.ru/blog/43975260718/