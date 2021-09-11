Интересные факты о Бельгии, которые вы не знали

Бельгия — хоть и маленькая, но очень особенная европейская страна, которая славится на весь мир своими средневековыми городами и роскошной архитектурой. Именно здесь расположены штаб-квартиры НАТО и Европейского Союза. О местных достопримечательностях можно говорить долго, поэтому лучше всего приехать сюда и увидеть их собственными глазами. Мы собрали самые интересные факты о Бельгии, которые помогут вам ближе познакомиться с этой замечательной страной.

Интересные факты о Бельгии

В Бельгии три официальных языка, и ни один из них не называется бельгийским. В разных частях страны местные жители говорят на голландском, французском и немецком языках

В Бельгии делают лучший в мире шоколад. Жители страны настолько гордятся им, что могут посчитать оскорблением преподнесённый в подарок шоколад из другой страны. Ежегодно в стране производят более 200 тысяч тонн сладкого продукта

Всемирно известный символ страны — Писающий мальчик из Брюсселя. У этого парня сотни разных костюмов на все случаи жизни, а переодевают его 2–3 раза в неделю

В Бельгии такое разнообразие местного пива, что вы 4 года подряд можете пробовать новый сорт каждый день — и все они будут разные. Более того, каждый сорт принято подавать в созданном специально для него бокале!

В Бельгии находится самый длинный трамвайный маршрут в мире: его протяженность 67 километров. Kusttram (Береговой трамвай) проложен вдоль бельгийского побережья Северного моря

Бельгийцы очень любят готовить, так что уже многие годы кулинарные книги являются здесь бестселлерами. А еще они просто обожают бургундский образ жизни, вкусную еду и напитки. Так что будьте готовы к тому, что обед или ужин в ресторане может растянуться на 2–3 часа

Мечта многих бельгийцев — выйти на пенсию в 50 лет и открыть свою мини-гостиницу на юге Европы

Бельгийцы очень открыты и с удовольствием будут говорить о чем угодно, кроме денег. Дети обычно не имеют ни малейшего представления о том, сколько зарабатывают их родители

В Бельгии больше замков на квадратный километр территории, чем в любой другой стране мира

Любимое времяпрепровождение бельгийцев — шоппинг или отдых на море. Идеальные выходные — это поездка на фешенебельный курорт Кнокке-Хейст, где совсем рядом с морем находится огромное количество роскошных магазинов

В обычном бельгийском супермаркете вы найдете не меньше 30 видов бельгийских вафель

Бельгийцы делают ковры из цветов и неплохо преуспели в этом необычном занятии. Не пропустите это красочное мероприятие, которое ежегодно проходит в Брюсселе!

Бельгия славится своими историческими городами. Брюгге, Гент, Антверпен, Левен и многие другие — их здесь огромное количество. А еще здесь находится Дюрбюи — самый маленький город в мире

Рубенс, Джеймс Энсор, Рене Магритт, Поль Дельво, Ян ван Эйк — эти и многие другие известные художники являются бельгийцами

В 1626 году бельгиец Петер Минёйт основал Нью-Йорк

Бельгия признанный мировой лидер по экспорту бильярдных шаров. 80% всех шаров в мире производятся именно здесь!

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