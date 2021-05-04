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Как Мария Гамильтон украла драгоценности у супруги Петра Первого

Шотландская красавица Мария Гамильтон появилась при дворе Петра Великого еще в пятнадцатилетнем возрасте и уже тогда привлекла внимание царя-ловеласа. Мэри, настоящая красавица своего времени, не гнушалась ничем, чтобы сделать быструю «карьеру» при дворе. Конечно, через постельные утехи. Поговаривали, что Мария присваивала себе наряды и даже драгоценности самой Екатерины. «Интересно, – подумала я, – какие украшения волновали дам в начале 18-го столетия? И что предпочитала скандально известная леди Гамильтон?»

Как Мария Гамильтон украла драгоценности у супруги Петра Первого

При царском дворе, где царили жестокие нравы, быть настолько своенравной и обольстительной становилось опасным для жизни. Забегая вперед, скажу, что свою бывшую пассию Мэри Петр приказал казнить, и красивая голова двадцатилетней девушки слетела с плеч. К ужасу многих, она стала заспиртованным экспонатом Кунсткамеры. Как только Маша Гамонтова (так ее звали в России) в 1709-м году познакомилась с жизнью местных аристократов, царь тут же назначил ее фрейлиной Екатерины Алексеевны.

Как Мария Гамильтон украла драгоценности у супруги Петра Первого

Обладательница чертовской привлекательности и «буйного нрава вакханки» обожала шелк, парчу, дорогие украшения из золота и серебра, чарующие самоцветы и сверкающие бриллианты, не говоря уже о жемчугах. В те времена были модными золотые серьги в виде квадратов, в центре каждого – ограненный бриллиант, блеск которого подчеркивали рубины с изумрудами.

Драгоценные вещицы привлекали внимание и немалых размеров жемчужинами, которые имели прелестные очертания и неправильную форму. Популярны были серьги из серебра, олонецкого жемчуга и перламутра. Чудо как хороши и серебряные ожерелья, например, с нежными агатами или из прозрачного горного хрусталя.

Как Мария Гамильтон украла драгоценности у супруги Петра Первого

Кроме нарядов и драгоценностей, через несколько лет «постельной» карьеры Мария Гамильтон даже обзавелась собственными горничными. Поговаривали о том, что Мэри уже мнила себя будущей царицей, а потому таскала у Екатерины и платья, и каменья. Но как это было возможно, если у супруги царя все в шкатулках под присмотром и наперечет?

Впрочем, скоро век «Машки» подошел к концу. Самодержец пресытился ее обществом и ринулся искать себе новых молоденьких девок. Гамильтон не растерялась и меняла любовников, как перчатки. В основном, из числа той молодежи, которая вернулась из просвещенной Европы.

Как Мария Гамильтон украла драгоценности у супруги Петра Первого

Часто ее настигала беременность, но красавица принимала порошки, избавляясь от младенцев, и снова красовалась в бриллиантах, серебряных брошах и украшала прическу очередной драгоценной заколкой. Аметисты, изумруды, бирюза – у прелестницы было все, что она пожелает. Хитроумная женщина закрутила роман с самим денщиком государя Иваном Орловым. Выезжая из дворца, пара предавалась бурной страсти, ревности и скандалам. Их сумасшедший роман длился несколько лет.

Как Мария Гамильтон украла драгоценности у супруги Петра Первого

Неизвестно, правда это или выдумки, но считалось, что краденные у Екатерины драгоценности и даже деньги Мэри не только себе оставляла, но и одаривала ими Орлова, дабы он закрывал глаза на ее измены и поменьше поколачивал шотландскую девицу.

Как Мария Гамильтон украла драгоценности у супруги Петра Первого

Все шло своим чередом, пока не случилось страшное. Якобы в 1717-м году Мария забеременела, родила и собственноручно лишила младенца жизни. Такие показания при расследовании дала ее прислуга. И тут совпадение: царский денщик впал в немилость государя, у которого пропали важные бумаги. Жестокий Петр приказал разузнать всю подноготную этой пары. Орлов тут же повинился в сожительстве с Гамильтон и обвинил ее во всех мыслимых грехах.

Как Мария Гамильтон украла драгоценности у супруги Петра Первого

Несчастную подвергли пыткам на дыбе. Конечно, после адских мук она призналась во множестве интриг и преступлений. Да и кто бы не признался, даже если невиновен? За то, что фрейлина Екатерины лишила жизни своего дитя, царь приказал ее казнить.

Как Мария Гамильтон украла драгоценности у супруги Петра Первого

Ужасная картина: сам Петр прижался губами к голове Марии, когда палач отделил ее от тела, и приказал заспиртовать для музея. Казалось, что отныне драгоценности Гамильтон навеки обагрены ее кровью и несут на себе печать ее предсмертных страданий.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/

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