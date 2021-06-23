Сингапур - самая счастливая страна Азии

Город-государство Сингапур находится в Юго-восточной Азии на одном большом острове, который почти полностью занимает столица страны и 58 совсем небольших островах, которые расположены неподалеку.

Многие из островов, входящих в состав Сингапура не имеют постоянного населения. Остров Сингапур такой маленький, что на нем уместилась всего одна страна — Сингапур, а в самой стране уместился всего один город — Сингапур. Сингапур назван одной из 25 самых счастливых стран мира и самой счастливой страной в Азии.

Название Сингапур происходит с древнего санскрита simha, что означает лев и pura, что переводится как город. Иначе говоря, отвечая на вопрос «где находится Сингапур?» можно представить себе город львов, расположившийся на островах поблизости с Малайзией и Индонезией. Влияние львов на культуру и развитие города крайне велико. Наряду с широко распространенной в восточной Азии культуры драконов, на острове крайне распространен культ льва, по приверженности к которому может посоревноваться лишь Эфиопия.

Когда-то на территории главного острова росли тропические леса, но под воздействием цивилизации от них остались лишь мангровые заросли на побережье и небольшие массивы лесов и парки на территории города.

На других островах, которые входят в состав государства, тропическая растительность сохранилась значительно лучше.

На островах государства Сингапур господствует тропический климат. Но влияние океанских ветров смягчает тропическую жару. Здесь редко фиксируется температура выше 27°С. Официально влажным сезоном считаются зимние месяцы с ноября по февраль, когда увеличивается вероятность дождя, а температура воздуха опускается до 25-26 градусов. Пик жаркого сезона приходится на май – июль: температура воздуха в этот период — порядка 34-36 градусов, но и в это время возможны неожиданные сильные, но очень теплые короткие тропические дожди, которые освежают город. В целом климат в Сингапуре позволяет чувствовать себя комфортно круглый год.



Узкий Джахорский пролив отделяет островную страну от континентальной Малайзии, а значительно более широкий Малаккский – от Индонезии. В Малайзию жители Сингапура могут попасть, пешком пройдя по мосту.

Остров удачно расположен на морском торговом пути между Индией и Китаем. До получения названия Сингапур остров называли Тумасик, что в переводе означает «порт», или «морской город». Здесь проживали малайцы, которые занимались торговлей и рыболовством. В ХІІІ веке индийский принц потомок правителя империи Шрывиджая основал город Сингапур. В середине ХІV века город был разграблен и разрушен армией яванской державы Маджапахит. После этого в течение нескольких веков власть на острове принадлежала разным правителям, но возрождать город никто не хотел. Когда в начале ХІХ века на остров высадились британцы здесь проживало несколько рыбацких семей, много пиратов и бесчисленное количество крыс.

Возрождение острова началось после назначения губернатором острова Стемфорда Раффлза. Он отстроил город, превратил его в большой порт. Он предложил создать отдельные кварталы для малайцев, индейцев и китайцев, что делало невозможным этнические столкновения.

В 1824 году Сингапур был объявлен колонией Великобритании. Государство стало активно развиваться, ведь британская власть предоставила городу статус свободного порта. Во время Второй мировой войны Сингапур оккупировали японцы и назвали его Сьонан. После завершения войны на территории Сингапура снова вернулась власть Великобритании. В 1963 году Сингапур присоединился к Федерации Малайзии, которая тогда уже стала суверенным государством. Но уже в 1965 году Сингапур полностью отделился от Малайзии и стал независимым государством. В настоящее время Сингапур республика с парламентской формой правления во главе с президентом, играющим скорее больше представительскую роль. Исполнительная власть находится в руках кабинета министров, возглавляемого премьер-министром страны.



Сингапур удачно использовал удобное географическое расположение, превратившись в «цветущее» государство. Здесь построены метро, много комфортабельных гостиниц. Большинство населения Сингапура занимаются банковской деятельностью, торговлей, обслуживанием туристической инфраструктуры и выпуском сложной электроники, которую экспортируют в разные уголки мира. Но на территорию страны приходится ввозить все, даже питьевую воду. В недрах страны вообще отсутствуют полезные ископаемые. Хотя на территории страны работают нефтеперерабатывающие и химические предприятия, которые, работая на импортном сырье, приносят в бюджет страны немного меньше чем электротехника, но все же ощутимые прибыли.

Информация

Курение в общественных местах (в том числе на остановках общественного транспорта и в радиусе пяти метров от них) — штраф от 200 до 1000 SGD.

Выбрасывание мусора и плевки на улицах в общественных местах — до 1000 SGD при первом нарушении, до 2000 SGD при повторном, 5000 SGD при третьем и каждом последующем.

Переход дороги в неположенном месте — 20 SGD.

Нахождение в нетрезвом состоянии в общественных местах, возле государственных и религиозных учреждений, полицейских участков — 1000 SGD или лишение свободы сроком до месяца при первом нарушении, 2000 долларов или до трех месяцев тюремного заключения в случае повторного нарушения.

Любой акт вандализма (нанесение надписей, рисунков, приклеивание плакатов на объекты частной или общественной собственности) — до 2000 SGD или лишение свободы на срок до трех лет, плюс к этому — от трех до восьми ударов палкой.

Сингапурский порт является самым крупным по грузообороту портом в мире. Сингапурское время опережает московское на 4 часа летом, и на 5 — в зимний период. В Сингапуре очень любят и ценят национальные праздники. Самый известный национальный праздник – это День независимости, который отмечается 9 августа.

Количество туристов, которые посещает Сингапур, превышает количество местных жителей. Для них построены огромные гостиницы с комфортабельными апартаментами, в которых применены новейшие технологические разработки. Город поражает своей чистотой. Нарушители чистоты рискуют оплатить огромный штраф за курение в неподходящем месте, выброшенный на улице мусор и даже за жевание резинки. Наказание одинаково и для местного жителя и для очень богатого туриста.

Для любителей покупок существует главная торговая улица – Орчард-роуд. В многочисленных магазинах можно приобрести все, что пожелается, потому что здесь есть все.

Часто говорят, что Сингапур это Азия в миниатюре. В стране проживает более трех миллионов человек. Среди них китайцы составляют почти 77%, малайцы — 15%, индейцы – 6%. В Сингапуре остались кварталы созданные еще губернатором Раффлзом. Каждый из них имеет свои этнические особенности. Так «Чайна-таун» или же «Китайский город» выделяется большим количеством зеркал, которые должны уберечь от злых духов, загнутыми крышами на домах, большим количеством буддийских храмов. На улицах стоят передвижные аптеки, в которых продают целебные мази и лечебные вина. А частью Индии является квартал Серагун. Тут повсюду воздух наполнен пряными ароматами. На скамьях возле домов сидят смуглые мужчины с сигарами. По улицам ходят гибкие женщины, одетые в сари с цветами в волосах. О мусульманском мире напоминает квартал Араб-стрит, где живут малайцы. Здесь витает запах кофе, возвышаются минареты мечетей. С приближением времени традиционной молитвы жители квартала спешат к мечетям, иногда даже не закрыв дома и магазины.



Устав от экзотики туристы могут побывать и на полностью европейских улицах города. Вокруг многих гостиниц оборудовании крикетные площадки. В парках установлены разнообразные аттракционы. Для отдыха с детьми самым лучшим местом будет сингапурский зоопарк. Здесь животные, даже хищники, содержатся без клеток, используются только естественные барьеры. А ночью для посетителей зоопарка устраивается аттракцион «Ночное сафари», во время которого можно посмотреть, как охотятся дикие животные-хищники. Удивительно красивым является сингапурский парк орхидей. Здесь посетителям предлагают необычные сувениры – золотые орхидеи, которые создаются путем нанесения на живой цветок слоя золота. Такой цветок никогда не увянет и останется приятным напоминанием о необычном парке. Этот парк представляет для Сингапура несомненную культурно-историческую ценность.

На острове Сентоза расположен музей кораллов, парк бабочек и самый крупный в Азии океанариум, в котором собраны обитатели тропических морей.



Аборигенами Сингапура были малайские рыбаки, поэтому малайский язык до сих пор остается государственным. Четыре языка считаются официальными в Сингапуре: малайский, китайский (мандарин), тамил и английский. Языком делопроизводства, образования, юриспруденции и межрасового общения является английский. Коренные жители – малайцы, на сегодняшний день составляют только лишь маленький процент от общей численности населения страны.

Большинство ее жителей – переселенцы из Китая, Индии и арабских государств. Мирное смешение всех перечисленных культур привело к появлению своей, самобытности, присущей только Сингапуру.

Современные сингапурцы очень трудолюбивы, в прекрасной форме и гордятся успехами, которых достигла их маленькая островная страна за свою короткую историю. Полицейские, в Сингапуре ходят в штатском. Поэтому на первый взгляд кажется, что их тут и вовсе нет. Зато стоит нарушить хоть один из многочисленных законов – заставят быстро выложить кругленькую сумму.

Информация

В Сингапуре можно спокойно пить воду из-под крана.

Все надписи в Сингапуре дублируются на четырех языках: английском, китайском, малайском и тамильском.

Сингапур – очень зеленый город. Там очень много парков, а также кондоминиумов, просто утопающих в зелени.

В Сингапуре два вида автобусов: с кондиционером и без. В первых проезд стоит дороже.

Цены в Сингапуре очень высокие. Проезд в Сингапуре стоит от 1 местного доллара, пиво – от 6 долларов. А отели Сингапура – самые дорогие в Азии.

Европейцев и всех остальных белых людей сингапурцы называют словом «анмо».

В сингапурских тюрьмах условия ужасные, там даже кроватей нет. А школьников водят в тюрьмы на экскурсии.

В Сингапуре нет бродячих животных.

Хотя Сингапур – город штрафов и запретов, о чем гласят вездесущие знаки, на улицах практически не встретишь полицейского.

У такси в Сингапуре на крыше установлены не просто «шашечки», но электронные табло, где указано, свободна машина или нет.

Тайские водительские права не действуют в Сингапуре.

Сингапур — государство демократическое. Но, чтобы граждане не голосовали как попало, на избирательных бюллетенях указываются паспортные данные голосующих.

Пресса подцензурна. Писать про секс и про политику запрещено.

В Сингапуре живёт 3 миллиона человек. В основном, китайцы, славящиеся своей послушностью.

В Сингапуре русские туристы встречаются довольно часто – намного чаще, чем в том же Бангкоке или Чиангмае.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Диагноз Сталина. Чего боялся вождь народов (https://otari.mirtesen.ru/blog/43383870109/)

Почему воинам Чингисхана запрещалось стирать одежду и мыть посуду (https://otari.mirtesen.ru/blog/43882834843/)

Чайки: как работали «подводные лодки» запорожских казаков (https://otari.mirtesen.ru/blog/43647098862/)