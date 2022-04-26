Евреи СССР после войны: как Иосиф Сталин с евреями дружил. А потом поссорился!

Война закончилась и советский народ-победитель триумфально возвращался домой. Эшелоны немецких трофеев - велосипедов, часов, автомобилей, одежды и мебели ехали за победителями...

часть 7/9 >> начало <<

Показывая изумленным колхозникам и рабочим, как хорошо живут страны побежденного капитализма. Вместе с офицерами и рядовыми прибывали рассказы и впечатления о буржуазной жизни от Варшавы до Берлина и от Будапешта от Вены.

Странный дух сомнений и надежд закружил в коммунистическом воздухе...

Благодаря победе 2,6 миллионов евреев СССР спаслись от нацизма. Как и все вокруг они надеялись на перемены. И поначалу отношение властей было мягким - Советский Союз надо восстановить всеми силами что есть. И главное, Иосиф Сталин затеял любовь с евреями Палестины.

30 тысяч беженцев Европы сбежали туда и вовсю воевали с местными арабами за право создать свое государство на их землях...

В январе 1948 года ООН поддержал раскол Палестины на арабскую и еврейскую территорию и СССР проголосовал ЗА. Иосиф Сталин надеялся, что евреи станут советским плацдармом в английских колониях. Так появился Израиль и вечная война на Ближнем Востоке.

Дружба Сталина с Израилем позволила восстановиться еврейскому населению советских республик и построить 218 синагог. Для сравнения при Хрущеве их останется 89. Но еврейская любовь Сталина закончится быстро.

сначала Израиль был благодарен Сталину за поддержку и поставки оружия против арабов. но потом их отношения развернулись наоборот

Президент Израиля Бен-Гурион довольно быстро сменит просоветский курс на проамериканский. У вождя народов не будет больше причин улыбаться евреям...

Между тем с 1946 года в СССР развернулась антикосмополитическая кампания направленная на искоренение принесенного фронтовиками духа европейских ценностей и свобод и возврата к жизни за железным занавесом. Пропаганда всего советского и русского.

Буржуазное и чуждое вырезалось, преклонение перед ценностями Запада считалось преступлением. 72% целей антикосмополитической кампании 1940-х годов будут евреями, примерно с 1949 года сталинский гнев обрушится на советских евреев, как носителей всего инородного Коммунизму.

Созданные в 1947 году по указу Сталина "Суды Чести в министерствах СССР" станут мягким аналогом его расстрельных троек 1930-х годов...

Началом антисемитизма станет обвинение, что евреи готовят заговоры и проникают в советское общество, скрывая свое происхождение. Стремясь избавиться от них, евреев судили на судах чести и увольняли с партийных и государственных должностей, в редакциях журналов и в руководстве предприятий.

25 евреев будут расстреляны к 1952 году. И ни один новый еврей не поднимется больше на высшие посты КПСС.

конец 40-х годов стал в СССР возвращением к сталинским истокам и политики 1930-х годов

В газетах евреев обвиняли в блате, что они берут на работу своих. Если внесенный в "народный" список космополитов еврей менял фамилию или брал псевдоним, его еврейское имя ставилось рядом в скобках. На предприятиях обнаружат нелегальные синагоги, это подольет масла в огонь.

Все эта компания закончится кульминацией - делом "врачей" 1953 года, лишь смерть Иосифа Сталина не доведет ее до конца. Кампанию нельзя назвать еврейской чисткой или репрессиями, скорее эта была смесь антисемитизма и чисткой верхов .

Но советские евреи вновь принижены как народ...

Не признаваемые в СССР нацией, евреи хоть и составляют большинство в низовых структурах коммунистической партии, не могут теперь забраться наверх или сохранить свою традиционную автономность и веру. Время взлета евреев при Ленине давно в прошлом.

Вождя народов сменит Никита Хрущев и провозгласит "сталинские репрессии" на XX съезде КПСС. В СССР снова наступит оттепель, но евреям в ней не будет места. Теперь их положение в Советском Союзе ненамного отличается от времен царей Романовых.

Евреи стремятся в Израиль, а в СССР возникает мощное движение за репатриацию семей на палестинскую родину.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как известно,после смерти тирана и палача народов Сталина в Израиле был объявлен десятидневный траур.Подобное почитание к кровавому диктатору, устроившему фактически геноцид своему народу и уничтожившему в репрессиях миллионы евреев, в первую очередь можно объяснить тем, что именно благодаря поддержке и резолюции Сталина стало возможным возникновение государства Израиль!

К сожалению, многие евреи до сих пор не верят в то, что Сталин дал согласие на образование государства Израиля не из-за пламенной любви к евреям, которых он ,наоборот, ненавидел, а в первую очередь из-за того, чтобы они всю жизнь маялись в окружении мусульманских народов,что ,собственно, до сих пор и происходит !

Скажу больше, когда в мае 1948 года соседние арабские страны напали на еще неокрепшее еврейское государство, Советский Союз снабжал оружием обе враждующие стороны и именно тогда в СССР началась борьба с «безродным космополитизмом», ставшая синонимом официального советского антисемитизма!

Кроме того, у Сталина была иллюзия, что молодое еврейское государство во главе первого премьер-министра Израиля — социалиста Давида Бен-Гуриона,которого даже называли «сионистским большевиком», станет сателлитом СССР на Ближнем Востоке и подорвет господство там западных империалистов!

Однако,вновь созданное еврейское государство, получив щедрую материальную помощь со стороны официальных кругов и еврейской общины США, очень быстро сделало основной крен в сторону не Москвы, а Вашингтона! В этих условиях евреи воспринимались в СССР как «пятая колонна буржуазного Запада»,что ,несомненно, усилило советский антисемитизм!

Следует также отметить, что антисемитское отношение Сталина к евреям наблюдалось уже с юных лет, когда он ,неотесанный семинарист-недоучка, чтобы оскорбить религиозные чувства иудеев, специально затолкнул грязную свинью в синагогу!

Повзрослев, антисемитская ненависть Сталина к евреям еще больше обострилась!Например, брат первой жена изувера Сталина, видный большевик Александр Сванидзе, был женат на еврейке, принадлежавшей к богатой еврейской семье из Испании. Именно в первую очередь из-за этого они оба были осуждены в 1941 году и расстреляны по приказу Сталина ,а после смерти тирана посмертно реабилитированы из-за отсутствия преступления!Продолжение в моей статье"Был ли Сталин антисемитом?" ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43475890214/ ). С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Открытое письмо Якову Кедми – одному из самых неадекватных евреев современности( https://otari.mirtesen.ru/blog/43939347713/)

Открытое письмо фальсификатору истории Е.Прудниковой ! (https://otari.mirtesen.ru/blog/43356225497/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!