Слуга всех господ: сколько предательств совершил Мазепа за всю жизнь

Свой путь к власти Иван Мазепа начал, так как и закончил, с предательства. Удивительно, как обаятельный мошенник умел окручивать даже самых разумных политиков.

Кто твой хозяин?

В 1669 году Иван Мазепа ушел со службы польского короля и примкнул к протурецкому гетману Петру Дорошенко. Новый «патрон» послал Мазепу в Крым просить военной помощи у орды. Так как денег у Дорошенко не было, то в качестве подарка мурзам Иван должен был передать им 15 пленных казаков с левобережной Украины, находящейся в подданстве Москвы. В степи отряд Мазепы перехватили запорожские казаки, охрану убили, невольников освободили, а Мазепу взяли в плен.

От неминуемой казни Мазепу спас легендарный атаман Сирко, отправивший его гетману левобережной Украины Ивану Самойловичу, а тот в Москву. В русской столице Иван рассказывает о планах Дорошенко и входит в доверие к местной знати. После Москвы Мазепа возвращается на Украину и поступает на службу к Самойловичу, где входит в число казацкой старшины. С новым начальником Мазепу связывала крепкая дружба, и гетман даже доверил Ивану воспитание собственных сыновей.

Коломацкий заговор

На фоне неудачного похода казацкая старшина во главе с генеральным обозным Борковским, генеральным судьей Воехевичем, генеральным писарем Прокоповичем и генеральным есаулом Мазепой решает сбросить Самойловича, которого обвиняли в авторитарном стиле управления.

Еще 7 июля они пишут письмо в Москву с обвинениями на гетмана. Через несколько недель пришел ответ с разрешением на лишение власти Самойловича, и сделать это доверили Голицыну.

23 июля гетман, сын Яков и приближенные были арестованы, а руководить казацкой армией стал обозный Борковский. Через два дня в казацком лагере возле села Коломак прошла рада, в которой новым гетманом Украины назначили Ивана Мазепу, хотя занимаемая им должность генерального есаула была в старшинской иерархии только пятой.

Считается, что московский царский двор относился к Мазепе с симпатией и историк Костомаров писал: «Подозревают, что главным заправщиком доноса был Мазепа, подозрение эго основательно, потому что впоследствии старшины спрашивали частным образом у Голицына, кого бы он желал видеть гетманом, и Голицын указал им на Мазепу». Стоить учесть, что в ходе заговора Мазепа донес не только на своего друга Самойловича, но и на его сыновей, которых он же и воспитывал.

Реакция казачества

Не только поддержка Василия Голицына, но и военная сила русских полков помогла Мазепе завладеть гетманской булавой. На раду в Коломаке, где выбирали Мазепу, допустили всего 2 тысячи казаков, хотя только в крымском походе принимало участие не менее 50 тысяч бойцов. Место выборов, окружили плотные кольца московских стрельцов, а среди самих казаков находились царские рейтары, готовые угомонить тех, кто выступит против назначения.

Реакция казаков была соответствующая. Еще в день ареста Самойловича, который произвели наемники из сербов и волохов, в гетманском таборе и верных ему полках начали вспыхивать бунты. От заговорщиков смог сбежать сын Самойловича Григорий, который вместе с верными ему войсками поднял восстание. После ряда вооруженных стычек и заговор выступание были придушено сердюками, наемниками и московскими войсками. Самойловича с сыном Яковом отправили в Сибирь, а Григория казнили.

Богатейший человек Европы

В пользу царя отошли огромные земельные и денежные средства, а за поддержку, оказанную Москвой, Мазепа подписывает Коломацкие статьи. Отныне гетман не имел права без царского указа удалять кого-либо из числа старшины, а та не могла сбрасывать гетмана. Казацкому правительству запрещалось вести дипломатические отношения с иностранными государствами, а в случае войны с турками и казаками Украина обязалась выставлять армию.

В Батурине – столице левобережного гетманства размещался полк московских стрельцов. Костомаров считал, что эти войска должны были подавлять восстания, возникающие в Украине против власти гетмана. Захватив власть, Мазепа стал выпускать многочленные универсалы, в которых раздавал огромные земельные наделы членам старшины и своим приближенным. Также при нем стали переводить безземельных крестьян в крепостные.

За короткий срок Иван Мазепа стал самым богатым вельможей не только Царской России, но и Европы. По подсчетам историка Виктора Мисана он владел 500 тысячами крепостных (в то время население всего Левобережья Украины 2 миллиона человек), для сравнения у соратника Петра I князя Меншикова было 100 тысяч крестьян. Даже одиозный украинский историк Михаил Грушевский, не смотря свою неприятность к России признавал, что Мазепа был человеком хитрым и дальновидным, но все же жадным и расчетливым.

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