Многие девушки задаются вопросом, что делать, если муж ревнивый. Вроде все в жизни хорошо, дети растут, в семье достаток, любимый и цветы дарит, и вредных привычек у него нет, но вот гулять с подругами мужчина не отпускает. Почему? Причины ревности и способы борьбы с нею читайте ниже.

Определение

Что такое ревность? Это то чувство, которое возникает у человека, когда он видит, что его вещи или любимые люди нравятся кому-то еще. Ревность рождает страх, что чужой человек способен отобрать то, что отдавать ему совсем не хочется. Нужно сказать, что инстинкт собственника больше развит у мужчин. Именно поэтому выражение ревнивый муж можно услышать чаще, чем словосочетание ревнивая жена. Женщины склонны испытывать зависть, они хотят обладать тем, чего у них нет. Мужчины же большей частью реалисты. Поэтому зависть их сердца беспокоит редко, а вот страх того, что они могут лишиться самого дорогого и любимого гложет частенько многих представителей сильного пола.

А может быть ревность полезной?

В небольших дозах человеку полезно все. Поэтому даже ревнивый муж радует жену, если он умело дозирует свой недостаток. Ведь любой женщине приятно, когда о ней заботятся, с ней разговаривают и провожают до работы или магазина.

У некоторых мужчин ревность не переходит границ. Они просто мягко контролируют свою жену. Ограничивая свободу человека в одной области жизни, ему нужно компенсировать это в другой области. Поэтому многие мужчины предпочитают ставить женщину на пьедестал, а она за это не дает поводов для ревности.

Но это, конечно, идеальный вариант. В большинстве случаев муж ревнует без повода. Причем делает это не в мягкой форме. Мужчина может кричать на женщину, бить ее, чтобы она созналась в злодеяниях, которые не совершала. Таких тиранов терпеть не стоит. Ведь эта запущенная форма ревности и лечить ее нужно в психиатрической больнице.

Неуверенность в себе

Ревнивый муж – это не всегда беда для женщины. Нужно уметь различать причины, которыми мужчина руководствуется, совершая тот или иной поступок. Если понять логику его действий, то ему не так сложно будет помочь. Одна из самых распространенных причин ревности – это неуверенность в себе.

Как же получается, что человек теряет веру в себя? Мужчины много работают, и они привыкли видеть результат своей деятельности. Но бывает, что у друзей и знакомых дела складываются лучше. Они могут себе позволить люксовую машину, брендовую одежду и самых красивых девушек. А что же остается мужчинам, со средним достатком? Все то, что не подошло богатым. Так и рождается неуверенность в собственных силах. Мужчина вроде прикладывает много усилий, но все они оказываются бесполезными, ведь у друзей, которые работают столько же результата больше. Женщина, которая связала жизнь с таким мужчиной, должна напоминать ему, что не в деньгах счастье и не в статусе. Ведь, возможно, у богатых друзей нет семьи, и они вынуждены заполнять пустоту атрибутами роскоши, которые удовольствия вовсе не приносят.

Неуверенность в избраннице

Семейные проблемы начинаются там, где рождается ревность. Мужчина может требовать от женщины объяснений, где она пропадала вчера вечером. Причем на вполне честный ответ, что она была у подруги, муж может просто «вскипеть». Он не доверяет жене и частенько может даже проверять ее. Например, шпионить за женщиной, когда та возвращается с работы или когда она пошла к маме. Психология ревности мужчины кроется в собственной неуверенности. Ведь муж понимает, что его жена красивая и умная женщина, а следовательно, может встретить более обеспеченного и привлекательного мужчину. Эти мысли могут стать даже навязчивой идеей. Причем у иных мужчин доходит до помешательства, они придумали себе иллюзию, и для них она становится реальностью.

Как можно помочь мужчине в этой ситуации? Стоит поднять его самооценку. Вполне достаточно будет ежедневно внушать своему избраннику что он лучшее, что случалось в вашей жизни. Периодически можно дарить ему подарочки и устраивать романтические ужины. Главная задача, убедить мужчину, что он любимый и желанный.

Ошибки в прошлом

Семейные проблемы могут возникать и не по вине супругов. Это может показаться странным, но некоторые люди умеют ревновать к бывшим. Причем это проявляется даже тогда, когда, например, бывший муж жены живет в другом городе или, вообще, умер. Мужчина думает, что предыдущий спутник его избранницы был лучше его. В этом случае нужно убедить мужа, что это не так. Поднять самооценку можно честными рассказами, о промахах бывших и о том, как вам хорошо в настоящем.

Иногда семейной жизни мешает прошлое мужа. Например, он слишком привык к своей бывшей девушке и относится к своей жене как к своей предыдущей избраннице. Он может даже ревновать ее по причинам, в которых она отнюдь не виновата. Это психическое расстройство связано с неприятием потери. Мужчина выбрал себе жену не потому, что ее любит, а потому, что хотел закрыть душевную пустоту. Что можно сделать в такой ситуации? Или бросить мужчину или же попробовать его образумить, объяснив разницу между его бывшей пассией и собственной персоной

Низкая самооценка

«Я тебя ревную» – вот что слышит жена человека, который не может трезво взглянуть на ситуацию. Ведь именно низкая самооценка вселяет в мужчину неуверенность в себе. Все может начаться с того, что человек до 20-летнего возраста не освоил в совершенстве ни одного навыка. В дальнейшем ему нечем себя поддержать или утешить. Ему приходится признавать, что время идет, а он еще ничего не достиг.

На этом фоне у молодого человека возникает депрессия, и как следствие, она часто затрагивает не только его, но и близких. Чаще всего страдают жены. Они подвергаются жуткой ревности. Особенно это грозит тем дамам, которые по народному определению умницы и красавицы. Смотря на свою жену, муж может понимать свою ничтожность. Ведь женщина успевает и ребенка воспитывать и на работу ходить, да и за собой ухаживать. Естественно, мужчина боится ее потерять. Чтобы успокоить своего благоверного женщина должна сказать ему, что в жизни всякое бывает. Сейчас у него черная полоса. Но все же не стоит замыкаться в себе, и вываливать на близких груз своих проблем. Нужно взять себя в руки и продолжить самосовершенствоваться. И еще неплохо говорить мужчине комплименты, они льстят представителям сильного пола с низкой самооценкой.

Чрезмерная опека в детстве

Фразу «я тебя ревную» часто можно услышать от мужчины, который находится в близких отношениях со своей мамой. Он привык быть центром вселенной для женщин. Особенно это сильно проявляется в случае, если у мужчины не было отца. Мама боготворила сына, отдавала ему всю свою любовь и нежность. И, естественно, вырастая, мужчина считает, что так с ним будет обращаться каждая женщина. И когда он понимает, что это не так, начинается ревность. По сути, такой мужчина – большой ребенок. Ему хочется, чтобы вселенная крутилась вокруг него. У женщины есть два выбора: или она рушит мир мужа и говорит ему, чтобы он учился жить самостоятельно, или постараться жить в иллюзорном мире любимого мужчины. Нельзя сказать какой из вариантов лучше. Стоит выбрать тот, который вам придется по душе.

Чем грозит мужская ревность женщине

Стоит понимать, что чрезмерная опека со стороны любимого – это не всегда заболевание. Чувство ревности – это нормальное проявление любви. Ведь именно такой укол в сердце может показать мужчине, что женщина ему не безразлична. Если ревность не беспочвенная и проявляется время от времени в компании друзей, это вполне нормально. Многие женщины даже специально провоцируют мужчин на ревность, аргументируя это тем, что это способ освежить чувства.

Но иногда мужчины переходят все границы дозволенного. В самом крайнем случае некоторые даже совершают убийство на почве ревности. Конечно, такое допускать не следует. Ведь когда человек становится неадекватным, то он может совершить что угодно. Известны случаи, когда мужчина убивал не только предмет своей любви, но также и детей и себя. Поэтому в случае, когда припадки ревности заканчиваются побоями, а не только сильной бранью, нужно обратиться к специалисту.

Как бороться с ревностью

Что же делать, если муж не может совладать с собой. После каждого похода к подруге или из-за незначительной задержки на работе вытекает скандал. А всему причина – ревность. Советы психолога в этом случае одинаковые. Ни в коем случае не давать мужчине повода для поднятия скандала. Не стоит над ним подтрунивать или издеваться, пытаясь освежить чувства. Если женщине будет легче, то она может рассматривать ревность, как простуду. Ведь больному человеку вы не будете открывать форточку, чтобы он проветрился. Так и здесь, лучше без утайки отвечать на все вопросы. Даже если они будут чересчур доскональные. Но это можно практиковать день или два. Если такие расспросы становятся вечерним ритуалом, то их нужно прекратить. Почему? Да потому, что человек становится одержимым. В этом случае нужно обратиться к семейному психологу.

Для профилактики, если вы знаете, что мужчина склонен к ревности, говорите ему ласковые слова и делайте комплименты. Не стоит забывать признаваться в любви и делать всевозможные знаки внимания. Это приведет к тому, что мужчина уверится в ваших чувствах и его волнения исчезнут.

Стоит ли терпеть ревность

Многие девушки искренне верят, что могут изменить своих избранников. Так ли это на самом деле? Нет. Человек меняется только в том случае, если захочет перемен сам. Навязать ему чужой образ мысли просто невозможно. Поэтому не стоит выходить замуж за человека, если его ревность вас раздражает. Ведь лучше с годами не станет. С возрастом плохие привычки только усугубляются. Но ведь ревность не привычка. Это чувство и многие склонны думать, что оно непроизвольное. Ведь ходит же поговорка «ревнует – значит, любит». И она правдива, но только в случае, когда это чувство человека посещает редко.