Обряд на избавление от «черной полосы» в жизни

Если жизнь на протяжении длительного периода времени подкидывает только неприятные сюрпризы, наступает время задуматься об избавлении от «черной полосы» невезения при помощи нестандартных, магических методов.



Список атрибутов, которые понадобятся человеку, проводящему ритуал, выглядит так:

Тонкая восковая свеча, Два недавно купленных, еще не использованных в хозяйственных целях ножа с деревянной рукояткой, Кружка с землей, взятой возле порога собственного жилища, Отрез черной ткани, Черный шнурок.Последовательность действий:

Садятся за стол, обращая лицо к западу.

Посередине стола ставят зажженную свечу, слева помещают емкость с землей.

Взяв в обе руки ножи, проводят лезвием одного по лезвию второго, имитируя движения, как при затачивании.Во время совершения этих действий, трижды читают заговор:



Далее ножи держат так, чтобы лезвия перекрещивались. В таком положении их подносят к пламени свечи, держат над ним в течение шести минут.

Оба ножа втыкают в стакан с землей, затем совершают вращательные движения: один нож должен двигаться по часовой стрелке, другой – против нее.

Во время вращения говорят:

«Трижды по сему делу моему. Истинно!»Свечу гасят руками, все атрибуты, использованные во время обряда, помещают в черную ткань, завязывают шнурком.

В этот же день сверток закапывают на пустыре (глубина ямы должна быть 30 см., не меньше). Делать это необходимо молча.

Далее ножи держат так, чтобы лезвия перекрещивались. В таком положении их подносят к пламени свечи, держат над ним в течение шести минут.Оба ножа втыкают в стакан с землей, затем совершают вращательные движения: один нож должен двигаться по часовой стрелке, другой – против нее.Во время вращения говорят:«Трижды по сему делу моему.Истинно!»Свечу гасят руками, все атрибуты, использованные во время обряда, помещают в черную ткань, завязывают шнурком.В этот же день сверток закапывают на пустыре (глубина ямы должна быть 30 см., не меньше). Делать это необходимо молча. Обряд, после которого череда неприятностей прекратится, проводится обязательно на убывающую Луну.Список атрибутов, которые понадобятся человеку, проводящему ритуал, выглядит так:Тонкая восковая свеча, Два недавно купленных, еще не использованных в хозяйственных целях ножа с деревянной рукояткой, Кружка с землей, взятой возле порога собственного жилища, Отрез черной ткани, Черный шнурок.Последовательность действий:Садятся за стол, обращая лицо к западу.Посередине стола ставят зажженную свечу, слева помещают емкость с землей.Взяв в обе руки ножи, проводят лезвием одного по лезвию второго, имитируя движения, как при затачивании.Во время совершения этих действий, трижды читают заговор:

Источник : https://mistika.temaretik.com/2348624572625455238

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