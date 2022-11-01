УКРАИНСКИЕ БОЕВИКИ АТАКОВАЛИ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ. НАЧАЛСЯ ПОЖАР

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Козинка в Грайворонском округе. После атаки артиллерии начался пожар. Повреждены ангары и автомобиль.

По предварительным данным, пострадал человек. Однако экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Глава округа

Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается, - добавил губернатор.

Больше деталей - в сообщении Гладкова чуть ниже.

Источник

А вы знали об этом?

Иван Никитович Кожедуб был самым результативным летчиком авиации Союзников во Второй мировой войне. Он одержал 64 задокументированные победы в воздухе. Еще несколько ему не засчитали (в одном из боев он сбил американский самолет атаковавший советскую колонну). Тем не менее, не всем известно, что в первом же бою будущего аса быстро сбили, а сам он чудом выжил и должен был быть списан на землю. Тогда вражеская авиапушка буквально изрешетила самолет Кожедуба. Жизнь летчику спасла бронепластина установленная в спинку его кресла.Самолет задымился и Кожедуб вынужден был выйти из боя. Он развернул свой Ла-5 в сторону советского аэродрома и попытался сесть. Но тут по нему дала залп уже родная советская зенитная артиллерия. Машина потеряла управление, но Кожедуб все же смог посадить ее. Кажется, что только чудо спасло ему жизнь в тот злополучный день.После этого случая Кожедубу ни разу не пришлось выпрыгивать из подбитого самолета в небе.

Рекомендую также прочесть:

Воззвание к неадекватным сталинистам https://otari.mirtesen.ru/blog/43392937049

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!