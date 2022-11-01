Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    Багратиони-Мухосранский  видимо из той же камарильи что наш Гога Романов-Гогенцоллерн-Багратиони и проч. и проч. и пр...Почему армяне счи...
  • Валерий Тимофеев
    Какое же дерьмо гнилой гарик.5 неприличных фак...
  • J2 YFull 13073
    Как то писали, что когда археологи, на месте старинного женского монастыря производили раскопки, обнаружили колодец, ...Как монахини усми...

УКРАИНСКИЕ БОЕВИКИ АТАКОВАЛИ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ. НАЧАЛСЯ ПОЖАР

УКРАИНСКИЕ БОЕВИКИ АТАКОВАЛИ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ. НАЧАЛСЯ ПОЖАР

Под обстрел украинских боевиков попала территория России - удары нанесли по Козинке в Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Козинка в Грайворонском округе. После атаки артиллерии начался пожар. Повреждены ангары и автомобиль.

По предварительным данным, пострадал человек. Однако экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Глава округа 

Геннадий Бондарев, оперативные и аварийные службы находятся на месте. Подомовой обход территории продолжается, - добавил губернатор.

Больше деталей - в сообщении Гладкова чуть ниже.

Источник

А вы знали об  этом?

Иван Никитович Кожедуб был самым результативным летчиком авиации Союзников во Второй мировой войне. Он одержал 64 задокументированные победы в воздухе. Еще несколько ему не засчитали (в одном из боев он сбил американский самолет атаковавший советскую колонну). Тем не менее, не всем известно, что в первом же бою будущего аса быстро сбили, а сам он чудом выжил и должен был быть списан на землю. Тогда  вражеская авиапушка буквально изрешетила самолет Кожедуба. Жизнь летчику спасла бронепластина установленная в спинку его кресла.Самолет задымился и Кожедуб вынужден был выйти из боя.

Он развернул свой Ла-5 в сторону советского аэродрома и попытался сесть. Но тут по нему дала залп уже родная советская зенитная артиллерия. Машина потеряла управление, но Кожедуб все же смог посадить ее. Кажется, что только чудо спасло ему жизнь в тот злополучный день.После этого случая   Кожедубу ни разу не пришлось выпрыгивать из подбитого самолета в небе.

Рекомендую также прочесть: 

Воззвание к неадекватным сталинистам https://otari.mirtesen.ru/blog/43392937049

Ваше мнение для меня важно, поэтому  буду весьма благодарен за ваши комментарии!

УКРАИНСКИЕ БОЕВИКИ АТАКОВАЛИ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ. НАЧАЛСЯ ПОЖАРУКРАИНСКИЕ БОЕВИКИ АТАКОВАЛИ ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ. НАЧАЛСЯ ПОЖАР

Обсудить

Картина дня

наверх