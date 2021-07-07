Дуэли, которые могли бы изменить историю России

В XVIII веке европейская практика дуэлей появилась в России. Цари и царицы стремились запретить ее, а религиозные и образованные люди считали варварством. Николай I говорил так: «Я ненавижу дуэль. Это — варварство. На мой взгляд, в ней нет ничего рыцарского».

Дуэлянтам почти всегда грозила каторга. Но это ничуть не мешало молодым аристократам с горячими головами выяснять отношения таким жестоким способом.Стрелялся свет российского общества — аристократы, политики, литераторы, а порой даже монархи, поэтому дуэли повлияли на историю России весьма ощутимо.

О дуэлях Пушкина и Лермонтова слышали все — но в нашей истории были и другие очень важные дуэли, которые, закончившись по-другому, могли бы полностью изменить историю России.



Дуэль Екатерины II

Хотя практика судебных поединков, и других разновидностей решения споров через насилие была стара на Руси и существовала с языческих времен, дуэли пришли к нам именно с Запада. Главным проводником этой традиции стала европейская аристократия, которая переселялась в Россию на протяжении всего XVIII века и приносила свои обычаи.

Здесь велика заслуга великой русской императрицы Екатерины II.

В то время в Европе были распространены не только мужские, но и женские дуэли, которыми порой решались самые дурацкие бытовые ссоры. Задолго до того, как стать русской императрицей, 15-летняя София Ангальт-Цербтская — немецкая избалованная княжна, однажды не поделила какую-то детскую мелочь со своей сестрой. Девицы заперлись в своей комнате и долго дрались на шпагах. Давайте представим себе, какой была бы Россия, если бы Анна-Людвига Ангальтская заколола свою сестрицу!



Дуэль Толстого и Тургенева

26 мая 1861 года Лев Толстой и Иван Тургенев обедали у Афанасия Фета. Тургенев рассказывал о благотворительности, которой занимается его дочь, упомянул, что ее новая гувернантка посоветовала ей собственноручно чинить одежду бедняков, тем самым показывая свою благую волю. Толстой счел это глупостью и позерством. Между ними возникает бранная перепалка, и они разъезжаются по своим имениям.

Толстой пишет Тургеневу мирное письмо. Тургенев готов мириться и тоже пишет письмо, в котором, впрочем, предлагает разорвать отношения: «происшедшее сегодня поутру показало ясно, что всякие попытки сближения между такими противоположными натурами, каковы Ваша и моя, не могут повести ни к чему хорошему; а потому я тем охотнее исполняю мой долг перед Вами, что настоящее письмо есть, вероятно, последнее проявление каких бы то ни было отношений между нами...».Но оно потерялось в дороге.

Толстой злится на, как ему кажется, молчание Тургенева, а потому пишет ему письмо, в котором вызывает стреляться, причем стреляться «по настоящему», а не «пошло, с шампанским», и предлагает Тургеневу приехать к опушке с ружьями. Тургенев в ответ шлет ему письмо, в котором отвергает такой способ дуэли, и предлагает стреляться по правилам. В ответ на это Лев Николаевич назвал его трусом.

Дуэль так и не состоялась. Через несколько месяцев перепалка двух литераторов возобновилась вновь: Тургенев прознал, что Толстой якобы называет его трусом на публике, и сам, в свою очередь, вызвал Толстого на дуэль, но тот отказался. После этого скандала два литератора не общались 17 лет. Пожалуй, это самый лучший исход такой ситуации — все великие произведения обоих классиков были написаны после 1861 года.

Дуэль Бакунина и Маркса

В первой половине XIX века среди европейских левых интеллектуалов было два почти что равновеликих лидера — Бакунин и Маркс. Они постоянно ссорились, причем инициировал дрязги всегда именно Маркс. Он любил распускать слухи про русского анархиста, стараться подсидеть его. Благодаря Марксу Бакунина считали русским шпионом и антисемитом. В общем, всеми честными и нечестными путями Маркс боролся против авторитета Бакунина. И в итоге победил, подмяв под себя Интернационал.

В отличие от хитрого и подлого Маркса Бакунин был честным русским человеком, который противопоставлял всем этим нападкам только свою гордость и честность. Но однажды он не вытерпел и вызвал Маркса на дуэль. Поводом стало негативное высказывание Маркса, который был известным русофобом, о российской армии. Бакунин, настоящий патриот, к тому же в свое время служивший унтер-офицером в артиллерии, стерпеть такого не смог, и вызвал Маркса стреляться.

Но отец коммунизма отказался, сославшись на то, что его жизнь принадлежит пролетариату. Сложно даже представить себе, каким был бы мир, если бы Маркс погиб на дуэли еще до того, как стал общепризнанным вождем мировых левых сил, а его место бы занял Бакунин.

Дуэль Гучкова и Уварова

На одной из последних дуэлей в истории России стрелялся лидер партии октябристов, председатель Государственной Думы Александр Гучков с депутатом от фракции прогрессистов Алексеем Уваровым. Поводом стреляться стал опубликованный Уваровым в газете вольный пересказ его беседы со Столыпиным.

Гучков — верный сторонник Столыпина, счел эту публикацию оскорблением, и бросил Уварову вызов.

Сам по себе поединок кончился мирно: Гучков стрелял первым, легко ранил Уварова, а Уваров выстрелил в воздух. Но эта дуэль наделала много шума, стала символом неминуемого конца существующей системы, окончательной порчи нравов русской аристократии. Дуэль, долгие годы считавшаяся довольно позорным занятием выяснять отношения в среде «золотой молодежи», вдруг становится нормой для центристских депутатов Думы.

Представьте себе, если бы Вячеслав Володин вызвал на дуэль Владимира Жириновского, за то, что тот оскорбил Медведева! Гибель одного из участников этой дуэли могла бы сильно расколоть русское общество и еще сильнее приблизить революцию.

Александр Артамовов

Источник : https://russian7.ru/post/duyeli-kotorye-mogli-by-izmenit-ist...

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