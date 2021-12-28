Самый старый участник Великой Отечественной Войны академик Морозов Николай Александрович. 88 лет, а всё туда же!

После того, как нацистам 8 сентября 1941 года удалось блокировать Ленинград, для жителей города на Неве начались самые трудные годы в их жизни. Нехватка продовольствия, постоянные бомбёжки улиц и тяжёлый труд на предприятиях стали неотъемлемой частью жизни людей. К противостоянию с фашистской машиной убийства были привлечены все жители города. Каждый на своём месте делал всё, что может, чтобы выжить и победить: сопротивление врагу было жестокое и уверенное, на фронт ушли сотни тысяч добровольцев.

Весной 1942 года на Волховский фронт приезжают пополнения, среди которых находится учёный с мировым именем, почётный член Академии наук СССР Морозов Николай Александрович. Учёный считал своим долгом сделать свой вклад в победу над нацистами, поэтому, сразу, как началась война, он пошёл на призывной пункт и стал требовать, чтобы его отправили на войну. Но, военные командиры не горели желанием рисковать жизнью заслуженного учёного и почти год сопротивлялись настойчивым требованиям Академика. Морозов же отличался суровым нравом и твёрдым характером и всё-таки смог добиться разрешения выехать на фронт добровольцем на месяц. Основной же причиной, почему его не хотели пускать на передовую, было то, что академику шёл уже 89-ый год жизни.

Командир батальона с подозрением рассматривал призывников, поступивших в его распоряжение. Это почти все были люди в возрасте, не имеющие отношение к военным профессиям, но когда он увидел Морозова, дряхлого старика с седой бородой, да ещё когда узнал, что это, носящий очки, снайпер, то он всё понял, над ним просто зло пошутили. Но Морозов поспешил успокоить командира, сказав, что он не призывник, а доброволец. Потом он сказал, что будет воевать на общих основаниях и никаких поблажек не ждёт.

Сразу же, как академик появился в окопах, солдаты с удивлением наблюдали, что этот старичок, хоть на вид и был дряхлым, но оказался крепким орешком. Траншейная жизнь ни сколько не утруждала академика, он так же, как и все легко передвигался в окопах, так же пригибался в момент артобстрела, так же залегал на позиции со своей винтовкой. Сразу же о нём начали распространяться слухи, а солдаты из соседних частей приходили посмотреть на академика.

Уже на следующий день, после прибытия, Морозов убил своего первого немецкого офицера. В течение двух часов академик пролежал в своей засаде, и удача улыбнулась ему: в его прицел попал враг, который и был уничтожен с первого выстрела.

Николай Александрович Морозов сам по себе был очень интересной личностью. Если есть люди с несгибаемым характером или, как говорится, непотопляемые айсберги, то это сказано именно про него. Будучи по молодости самым радикальным революционером, он, за свою деятельность, просидел в тюрьме в одиночной камере почти 30 лет, где не только не сошёл с ума, как его сотоварищи, но ещё и смог обучиться разным наукам. Так же он выучил 11 языков и вышел из тюрьмы уже с докторской степенью. В тюрьме он переболел туберкулёзом, который вылечил себе сам. Распорядок дня и тренировки, которые устроил себе Морозов в камере, были настолько суровы, что болезнь не выдержала и отступила.

После отсидки Морозов, не имевший даже среднего образования, уже был знаменитым учёным, его труды печатались не только в России, но и за границей. Ему сразу же присвоили докторскую степень и Лесгафт, который тогда создал университет в Санкт-Петербурге, взял его на работу, а Менделеев лично ввёл Морозова в научные круги. Кстати, помимо всех научных трудов, у Морозова был один и антинаучный, под названием «Христос», где учёный разработал и пытался обосновать новую хронологию в истории. Основываясь именно на этой работе, впоследствии и появились такие псевдоисторики, как Носовский и Фоменко.

После появления авиации в Российской Империи, Николай Морозов вступил в авиационный клуб, где летал на первых самолётах. Однажды его арестовали жандармы, а в квартире Морозова прошёл обыск. Они думали, основываясь на фактах революционной молодости Морозова, что он хочет сбросить бомбы с самолёта на Царское село и убить Императора Николая Второго, но в тот момент, Морозов уже отошёл от революционной деятельности, и его отпустили.

Октябрьский переворот, Морозов не принял, и даже спорил по этому поводу с самим Лениным. Николай Александрович был капиталистических взглядов и состоял в партии кадетов. Но, Ленин, уважая Морозова, лично распорядился оставить ему, его родовое поместье, по факту, сделав Николая Александровича самым последним и единственным помещиком Советского Союза. В своём поместье, Морозов построил лабораторию и обсерваторию, где и занимался научными исследованиями.

Во время социальной бури 37-го года, в институте Лесгафта, где Морозов уже был директором, прошли репрессии, но Николая Александровича тронуть не посмели.

В 1939 году, уже сильно постаревший учёный прошёл снайперские курсы Осоавиахима – эта организация являлась предшественницей ДОСААфа.

Во время своего пребывания на передовой, академик, привыкший к научной деятельности, изучил траекторию полёта пули в условиях повышенной влажности, и потихоньку стал отстреливать нацистов. Дошло до того, что немцы начали определять стиль нашего снайпера и сразу же, после убийства очередного своего бойца, пытались залповым огнём обстрелять местность, где возможно засел академик. Опасаясь за жизнь Николая Морозова, руководство вопреки протестам самого учёного, отправило его назад. Морозов долго буянил и пытался снова попасть на передовую, но к концу войны он по не многу успокоился, и после победы сказал: «Я счастлив, что дожил до дня победы, но сожалею, так мало сделал для самой этой Победы на передовой».

Морозов Николай Александрович был награждён двумя орденами Ленина и медалью за оборону Ленинграда. Умер самый старый участник Второй мировой войны в 1946 году в возрасте 92-х лет.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Смерть Сталина должна использоваться в национальных интересах США»: как ЦРУ готовились к уходу вождя СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43381566377/

Как звали самую первую жену Адама? И почему её имя предано забвению? https://otari.mirtesen.ru/blog/43296295066/

«Призри на смирение»: икона на стекле https://otari.mirtesen.ru/blog/43195616497/