Почему миллиардеры оставляют родных детей без наследства?

Про детей миллиардеров обычно говорят: «Родился с серебряной ложкой во рту». Это означает, что у них есть всё, чего только можно пожелать. И они могут жить, не прикладывая к этому никаких усилий. Однако всё больше состоятельных родителей не планируют оставлять все деньги наследникам.

Ведь, по их мнению, только дети без наследства сохраняют мотивацию искать свой путь и добиваться успеха собственными силами.

Уместно будет напомнить, что 10 лет назад Билл Гейтс, его жена Мелинда и знаменитый инвестор Уоррен Баффет основали благотворительный проект «Клятва дарения» (Giving Pledge). Согласно уставу, все его члены обязуются передать на благие цели не менее половины своих активов.

Поначалу мало кто верил в успех этого необычного начинания. Гейтсу и Баффету приходилось ездить по миру, чтобы лично уговаривать соседей по списку Forbesприсоединиться к их инициативе.

Но вскоре выбор в пользу благотворительности показал свою привлекательность. И сегодня уже более 200 миллиардеров из 23 стран пообещали поделиться своими капиталами «ради продвижения человеческого потенциала и содействия равенству».

СТИНГ

В этом году семнадцатикратный лауреат премии «Грэмми» отметит свой 70-й день рождения. Сегодня он рок-звезда мирового масштаба, а будучи ребенком помогал отцу развозить по утрам молоко и поэтому прекрасно знает цену деньгам.

Музыкант заявил, что не оставит отпрыскам (двое от первого брака и четверо от второго) больших денег, так как успешно тратит их сам.

ЭЛТОН ДЖОН

Элтон Джон и его супруг канадский кинорежиссер Дэвид Ферниш воспитывают рожденных суррогатной матерью сыновей Захари и Элайджу. Музыкант заявил, что решил не оставлять своего состояния (более 50 миллиардов фунтов стерлингов) детям. «Нельзя давать детям серебряную ложку, это разрушает их жизнь», — объяснил он.

ДЖЕКИ ЧАН

«Если он (Джейси Чан) способен, он может зарабатывать собственные деньги. Если нет, то он просто зря потратит мои деньги», — заявил журналистам звезда экшен-фильмов Джеки Чан, объясняя свое решение оставить сына без наследства.

Чан никак не связан с Giving Pledge, но восхищается Гейтсом и Баффетом. В 1988 году актер основал Благотворительный фонд Джеки Чана для оказания помощи жертвам стихийных бедствий и болезней.

МАРК ЦУКЕРБЕРГ

Основатель Facebook и его жена Присцилла Чан воспитывают двух дочерей. Супруги пообещали передать 99 % их состояния на проекты в сфере здравоохранения и образования.

ЭШТОН КУТЧЕР

Эштон Кутчер и Мила Кунис считают, что большие деньги демотивируют детей. Поэтому звездная пара решила завещать свои средства на благотворительность.

МАЙКЛ БЛУМБЕРГ

Бывший мэр Нью-Йорка и кандидат в президенты США от Демократической партии присоединился к «Клятве дарения» и завещал 34 миллиарда долларов некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья и образования.

В своем письме о даче обещания Блумберг пишет: «Если вы хотите сделать что-то для своих детей и показать, как сильно вы их любите, самое лучшее, безусловно, это поддержать организации , которые создадут лучший мир для них и их детей».

ВЛАДИМИР ПОТАНИН

Российский бизнесмен, миллиардер, президент холдинга «Интеррос» и гендиректор ГМК «Норильский никель» заявил, что его капитал должен работать на благо общества. Напомним, что у Владимира Потанина трое детей. Дочь Анастасия, сыновья Иван и Василий.

«Мои дети выросли. Их отец миллиардер и знаменитость. Они, во-первых, находятся в моей тени, во-вторых, какая у них мотивация, чтобы добиваться чего-то в жизни? Я собираюсь последовать примеру Гейтса и Баффетта», — сообщил он журналистам, объясняя свое решение завещать большую часть активов на благотворительность.

Источник : nashideti.temaretik.com/2185604403671599674/

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