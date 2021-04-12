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Почему миллиардеры оставляют родных детей без наследства?

Про детей миллиардеров обычно говорят: «Родился с серебряной ложкой во рту». Это означает, что у них есть всё, чего только можно пожелать. И они могут жить, не прикладывая к этому никаких усилий. Однако всё больше состоятельных родителей не планируют оставлять все деньги наследникам.
Ведь, по их мнению, только дети без наследства сохраняют мотивацию искать свой путь и добиваться успеха собственными силами.

Почему миллиардеры оставляют родных детей без наследства?

 

Уместно будет напомнить, что 10 лет назад Билл Гейтс, его жена Мелинда и знаменитый инвестор Уоррен Баффет основали благотворительный проект «Клятва дарения» (Giving Pledge). Согласно уставу, все его члены обязуются передать на благие цели не менее половины своих активов.

Почему миллиардеры оставляют родных детей без наследства?

 

Поначалу мало кто верил в успех этого необычного начинания. Гейтсу и Баффету приходилось ездить по миру, чтобы лично уговаривать соседей по списку Forbesприсоединиться к их инициативе.
Но вскоре выбор в пользу благотворительности показал свою привлекательность. И сегодня уже более 200 миллиардеров из 23 стран пообещали поделиться своими капиталами «ради продвижения человеческого потенциала и содействия равенству».

СТИНГ

Почему миллиардеры оставляют родных детей без наследства?

В этом году семнадцатикратный лауреат премии «Грэмми» отметит свой 70-й день рождения.

Сегодня он рок-звезда мирового масштаба, а будучи ребенком помогал отцу развозить по утрам молоко и поэтому прекрасно знает цену деньгам.
Музыкант заявил, что не оставит отпрыскам (двое от первого брака и четверо от второго) больших денег, так как успешно тратит их сам.
ЭЛТОН ДЖОН

Почему миллиардеры оставляют родных детей без наследства?

 

Элтон Джон и его супруг канадский кинорежиссер Дэвид Ферниш воспитывают рожденных суррогатной матерью сыновей Захари и Элайджу. Музыкант заявил, что решил не оставлять своего состояния (более 50 миллиардов фунтов стерлингов) детям. «Нельзя давать детям серебряную ложку, это разрушает их жизнь», — объяснил он.

ДЖЕКИ ЧАН

Почему миллиардеры оставляют родных детей без наследства?

 

«Если он (Джейси Чан) способен, он может зарабатывать собственные деньги. Если нет, то он просто зря потратит мои деньги», — заявил журналистам звезда экшен-фильмов Джеки Чан, объясняя свое решение оставить сына без наследства.
Чан никак не связан с Giving Pledge, но восхищается Гейтсом и Баффетом. В 1988 году актер основал Благотворительный фонд Джеки Чана для оказания помощи жертвам стихийных бедствий и болезней.

МАРК ЦУКЕРБЕРГ

Почему миллиардеры оставляют родных детей без наследства?

Основатель Facebook и его жена Присцилла Чан воспитывают двух дочерей. Супруги пообещали передать 99 % их состояния на проекты в сфере здравоохранения и образования.
ЭШТОН КУТЧЕР

 

Почему миллиардеры оставляют родных детей без наследства?

 

Эштон Кутчер и Мила Кунис считают, что большие деньги демотивируют детей. Поэтому звездная пара решила завещать свои средства на благотворительность.

МАЙКЛ БЛУМБЕРГ

Почему миллиардеры оставляют родных детей без наследства?

 

Бывший мэр Нью-Йорка и кандидат в президенты США от Демократической партии присоединился к «Клятве дарения» и завещал 34 миллиарда долларов некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья и образования.
В своем письме о даче обещания Блумберг пишет: «Если вы хотите сделать что-то для своих детей и показать, как сильно вы их любите, самое лучшее, безусловно, это поддержать организации , которые создадут лучший мир для них и их детей».

ВЛАДИМИР ПОТАНИН

Почему миллиардеры оставляют родных детей без наследства?

Российский бизнесмен, миллиардер, президент холдинга «Интеррос» и гендиректор ГМК «Норильский никель» заявил, что его капитал должен работать на благо общества. Напомним, что у Владимира Потанина трое детей. Дочь Анастасия, сыновья Иван и Василий.
«Мои дети выросли. Их отец миллиардер и знаменитость. Они, во-первых, находятся в моей тени, во-вторых, какая у них мотивация, чтобы добиваться чего-то в жизни? Я собираюсь последовать примеру Гейтса и Баффетта», — сообщил он журналистам, объясняя свое решение завещать большую часть активов на благотворительность.

Источник : nashideti.temaretik.com/2185604403671599674/

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