А вы знали об этом?(Статья 7)

1. Основатель психоанализа Фрейд был обычным невротиком, домоседом. Он испытывал панический страх перед путешествиями: считал, что обязательно случится железнодорожная катастрофа, что он погибнет. Во всем сомневался, приписывал себе всякие пороки, болезни. Друзей у него было очень мало. С большинством своих сотоварищей по психоанализу он рано или поздно ссорился и прекращал отношения, потому что все они находили в психоанализе много недостатков и шли дальше. А он оставался на своих воззрениях. Более того, он был очень тяжелый, депрессивный человек, всегда видел во всем только плохое.На этой почве многократно лечился кокаином, поскольку тогда антидепрессантов не было. Любопытно, что все свои «гениальные открытия» Фрейд написал за эти 16 «болезненных» лет.Видимо поэтому до сих пор психоанализ не встречает никакого положительного отклика среди практикующих врачей. Даже Сталин пресек деятельность Фрейда и его советских последователей, ставших к тому времени «врагами народа». С подачи Сталина были проведены прямые параллели между троцкизмом и фрейдизмом. И вскоре он расправился и с психоанализом, и с «антисоветчиками».

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь! " носит ярко выраженный гомосексуальный характер.После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница".Еще одна малоизвестная страница его биографии. Когда фашисты присоединили к себе Австрию, то предложили Фрейду отпустить его в любую другую страну за большой выкуп. И его спасла греческая принцесса Мари Бонапарт,которая заплатила за его выкуп 100 тысяч шиллингов и тот уехал в 1938 году в Англию.

2. Единственным комплексом, от которого неимоверно страдал Наполеон был его весьма маленький пенис!Как утверждают исследователи, мужское достоинство Наполеона ,действительно,было очень скромных размеров и не превышало четырех сантиметров в длину.Как ни странно, но "засохший пенис" одного из самых известных мировых лидеров объездил больше стран, чем его владелец.Как сообщает Mail Online, пенис Наполеона сохранился до наших дней, поскольку был отрезан во время вскрытия.Согласно некоторым свидетельствам, лечащий врач Наполеона Франческо Антоммарчи, производивший вскрытие тела Наполеона в 1821 году, вырезал не только сердце и желудок (кстати,умер Наполеон от рака желудка), но и пенис знаменитого полководца.

Последним , кто купил пенис Наполеона был американский сексолог Джон Латтимер, который заплатил за него 3000 долларов. Помимо научных причин покупки, он называл и свое желание сохранить предмет от нечистоплотных и недобросовестных людей. Хранился пенис в оригинальной стеклянной шкатулке в сафьяновом кожаном ящичке.Любопытно,что после смерти Распутина его пенис также был отрезан и доставлен во Францию фанатичным последователем.Потом законсервированный орган был выставлен в музее эротики Игоря Князькина, главы центра простатологии при Российской академии естественных наук.Правда,член Наполеона — это просто стручок по сравнению с 30 см пенисом Распутина!

3. В Национальном музее американской истории в Вашингтоне хранятся зубные протезы принадлежащие первому американскому президенту Джорджу Вашингтону. К несчастью, проблемы с зубами у Вашингтона начались еще в молодости ,поскольку он очень любил раскалывать бразильские орехи и не уделял должного внимания гигиене полости рта…Когда же Джордж Вашингтон стал президентом, в 1789 году у него остался всего лишь один зуб – коренной на нижней челюсти слева. Однако работа президента обязывала публичным выступлениям, общением с влиятельными людьми и народом, поэтому Вашингтон обратился к дантистам для протезирования .В то время для изготовления съемных протезов использовались различные материалы: слоновая кость, кость гиппопотама, а также человеческие зубы. Что касается деревянных зубов, то они тогда уже практически не применялись, поскольку большим спросом уже пользовались человеческие зубы !Именно поэтому при протезировании дантист удалял здоровые зубы у молодых чернокожих рабов Вашингтона – из-за чего первого президента США и сегодня обвиняют в расизме! При ношении изготовленных таким образом протезов президент испытывал сильную боль, в следствие чего приходилось постоянно принимать сильнодействующий опий.Как иронично заметил один современный исследователь, «с официальных портретов на нас смотрит грустный и измученный болями беззубый наркоман – возьмите однодолларовую купюру и убедитесь сами».Именно из-за этих болей речь Джорджа Вашингтона на своей инаугурации была самой короткой в истории США!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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