«Все у тебя будет хорошо»: когда эта фраза успокаивает, а когда наоборот

Иногда главное — чтобы рядом оказался надежный человек, который обнимет и скажет: все будет хорошо. А временами эти слова вызывают раздражение и ощущение, что нас не понимают. В чем же дело? Разве нам не хочется, чтобы все и правда стало хорошо?

Что происходит с нами, когда близкому плохо? Как правило, мы переживаем за него, хотим помочь. Иногда так остро чувствуем его боль, что нам и самим непросто ее выдержать.

В этом случае нам трудно просто быть рядом, помочь ему прожить ситуацию. Мы торопим его, чтобы он поскорее «выскочил» из болезненного переживания, снова почувствовать себя хорошо. Однако, как бы нам ни хотелось, чтобы перемены в его состоянии наступили мгновенно, это вряд ли возможно.

Каждое переживание требует времени, подобно тому, как ссадина проходит сама спустя пару дней, а серьезной ране нужен больший срок и тщательный уход. Бессмысленно убеждать человека со сломанной ногой, что все хорошо, и уговаривать сейчас же поиграть в футбол. Да, через какое-то время при правильном уходе нога заживет, но сегодня он не способен бегать за мячом и, вероятно, чувствует физическую боль. Ситуация с душевной болью во многом аналогична.

«Антиподдержка»

Подбадривая другого словами «не переживай, не так-то это и страшно», мы обесцениваем его переживания, хотя и не хотим этого делать.

Он сейчас действительно может испытывать страх, обиду, разочарование и другие сильные чувства. Настаивая на своем послании, мы будто отрицаем глубину его переживания, как если бы предлагали играть в футбол в гипсе.

Человеку может показаться, что он не имеет права тревожиться: ведь его убеждают, что повода для беспокойства нет. Его чувства только усиливаются, но в пространстве общения нет места для их выражения. На более глубоком уровне он ощутит, что мы не готовы принимать его с душевной раной, хотим видеть в нем лишь позитивного и успешного.

Позитивный эффект

Но что же меняется в ситуациях, когда фраза «все будет хорошо» волшебным образом срабатывает или нас даже просят ее произнести? Скорее всего, человек переживает настолько сильные и неприятные чувства, что ему крайне тяжело находиться с ними в контакте. Он стремится как можно скорее от них избавиться, перестать тревожиться, бояться. Появляется ощущение, что земля уходит из-под ног.

В таком состоянии больше всего хочется вновь обрести опору. Когда нас просят сказать эту фразу, в нас хотят увидеть ту уверенность, которой недостает человеку в данный момент. И действительно, наша устойчивость и стабильность может помочь ему пережить трудную ситуацию. Однако слова все равно не самые подходящие, даже в подобном случае.

Строго говоря, никто не знает, что ждет в будущем, хотя мы и надеемся на положительный исход. Такая фраза может дать человеку ложную надежду. Возможно, она принесет короткое облегчение, но волшебства от нее ждать точно не стоит.

Как помочь, чтобы не навредить?

Когда человек делится с нами чувствами, в первую очередь ему важно быть услышанным. И совсем не принципиально, серьезна с нашей точки зрения его ситуация или так, пустяки. Ему хочется, чтобы мы разделили его переживание, признали его эмоции и его право их испытывать.

Многим часто хочется дать несколько советов, предложить решение проблемы. Вместо рекомендаций важнее просто побыть рядом. Какие слова мы бы ни выбрали, важно, что мы испытываем, когда их произносим. Если вы говорите о своем сочувствии, но внутри думаете иначе, скорее всего, человек это заметит.

Не стоит ругать себя, если вы и правда не разделяете его переживание. У каждого из нас своя история и разные реакции на происходящее. Важно быть честным как с окружающими, так и с собой, попытаться подобрать подходящие слова. Например: «Мне трудно понять до конца, что с тобой сейчас, но я вижу, что тебе очень грустно». Так вы покажете человеку главное: вы рядом и готовы поддержать. А это самое главное для того, кому сейчас страшно и тяжело.

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