Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари".

Смейтесь на здоровье !





— А кто это там так орет у соседей? — А, это Настя... — Рожает, что ли? — Нет, беременеет !

— Абрам встречает Мойшу : — Послушай, ты мог бы дать другу взаймы сто рублей? — Мог бы. Но у меня нет друзей!





— Сволочи !Вытащили у меня в маршрутке с трусов кошелек! — А ты не чувствовала, как грабитель руку засунул тебе в трусы ? —Конечно , почувствовала, но подумала благими намерениями лапает меня!





- Эти таблетки от импотенции, которые вы выписали мужу – такие эффективные!

Я ему вчера две штучки в первое бросила, так он меня прямо за обедом, прямо на столе и впердолил! Да еще и как!

- Но вам, наверное, было неудобно?

- Куда уж неудобней. Теперь в тот кабак хоть вообще не показывайся...





— Господин Лейбович, я хочу жениться на вашей дочеpи. — Сеpьезно? А с моей женой вы уже говоpили? — Да. Hо мне больше нpавится ваша дочь.







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