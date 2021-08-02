Кто родил Александру Пушкину внебрачного ребенка, и Как великий поэт отнесся к этому событию

Поэт Александр Пушкин известен как большой любитель женщин. Современники утверждали, что устоять перед ним не могла ни одна дама, которой он оказывал знаки внимания. На его счету десятки страстных романов с самыми разными женщинами, юными и зрелыми, красивыми и обыкновенными. Попала в донжуанский список Пушкина и некая Ольга Калашникова. Читайте в материале, кем была эта девушка, какие отношения связывали её с поэтом и чем закончился этот роман.

Любвеобильный поэт и его донжуанский список

Пушкин известен как любитель женской красоты. /Фото: go29.ru

Однажды, будучи в гостях у дворянки Елизаветы Ушаковой, Александр Пушкин, которому то время было 30 лет, оставил в дневнике женщины некий список. Он состоял из женских имён, а подпись поэта сопровождалась сатирическим автопортретом. На нём Пушкина искушал сам дьявол. Можно без сомнения считать, что поэт написал имена своих любовниц. Были ли это интимные отношения, либо фантазии Пушкина, связанные с влюблённостью — сейчас неизвестно. Надо отметить, что поэт был галантным, поэтому фамилий в списке не было, только имена или милые прозвища. Можно насчитать 37 женских имён. Список был сделан в виде двух столбцов. При этом первый был короткий, а второй длинный.



По утверждениям историков, первый столбец — самые горячие и большие влюблённости, второй столбец — недолгие романы, интриги. Во втором списке, ближе к концу, можно увидеть имя Ольга. Биографы утверждают, что Пушкин имел в виду Ольгу Калашникову. Именно эта женщина родила великому поэту сына, которого он, впрочем, совершенно не хотел.

Роман с юной крепостной крестьянкой Калашниковой

В Болдино Пушкин увлекся юной крепостной крестьянкой Ольгой. /Фото: fs02.rchuv.ru

Когда Пушкину было двадцать пять лет, в 1824 году, он гостил в псковском имении Болдино. Именно там у поэта случился страстный роман с девятнадцатилетней крепостной крестьянкой, которая была дочерью управляющего поместьем. Это и была Ольга Калашникова. Девушка потеряла голову от внимания пылкого поэта. В записках декабриста Иван Пущина, друга Пушкина, можно найти упоминание о романе Александра и Ольги.



Сколько продолжалась эта связь, сегодня сказать сложно. Исследователи полагают, что не менее полутора лет. Есть мнение, что именно Калашниковой были посвящены некоторые стихи Пушкина, и что про этот любовный роман поэт намекал в произведении «Евгений Онегин». Как бы то ни было, через некоторое время, примерно зимой в 1826 года, крепостная дама сердца Пушкина призналась в беременности.

Внебрачный сын Павел

Хотя Пушкин любил детей и в дальнейшем у него их было несколько, рождение сына от крепостной в его планы не входило. /Фото: akula-media.ru

Исходя из переписки Пушкина с друзьями, можно понять, как он отнесся к этому событию. Поэт и думать не хотел о признании незаконнорожденного ребенка, а уж тем более о его воспитании. Его смущало низкое социальное происхождение Ольги. В письме князю Вяземскому поэт писал, что хочет избавиться от женщины, отослав ее в Москву для тайных родов, а малыша затем передать в семью крепостных князя. Похоже то, что ребенок будет разлучен с матерью, Александра не смущало. Князь не согласился с таким решением и предложил другой вариант: написать покаянное письмо отцу девушки и поручить ему судьбу Ольги. При этом отметить, что когда Пушкин станет барином, то он сполна расплатится за все произошедшее.



Как отреагировал Пушкин, было ли написано такое письмо, состоялся ли серьезный разговор —доподлинно неизвестно. Однако через некоторое время Калашникова родила мальчика, которого назвали Павлом. Его записали в родовую книгу как сына дьячка, при этом Ольга была названа его крестной. Такая манипуляция позволила «замять» инцидент. Калашникова осталась для окружающих честной девицей, при этом, будучи крестной матерью ребенку, она могла проводить с ним все свое время. Увы, судьба была жестока к маленькому Павлуше. Он прожил всего два месяца и улетел на небеса.

Как жила Ольга Калашникова после смерти ребенка

После смерти ребенка Ольга вышла замуж за дворянина. /Фото: vizualochka.ru

Ольге нужно было как-то жить дальше, ведь сына было не вернуть. Ей удалось освободиться от уз крепостничества: для этого она стала женой некого разорившегося дворянина. Но тут присутствовал своеобразный расчет, так как ее отец имел немалое состояние и мог помочь мужу дочери. В то же время девушка стала дворянкой. Обе стороны, по-видимому, остались довольны решением. Есть сведения, что в последующие годы в семье постоянно возникали финансовые трудности, и Ольга нередко обращалась за помощью к Пушкину. Поэт не особо стремился финансировать Ольгу, и в большинстве случаев отвечал отказом, но иногда все же спонсировал женщину. Правда, суммы были весьма скромными. После 1840 года упоминаний о Калашниковой нет. Неизвестно, как сложилась ее судьба и в каком году она покинула этот мир.



Сегодня можно по-разному относиться к поступку Пушкина. Некоторые считают, что он поступил недостойно, отказавшись признать родного сына. С другой стороны, подобное поведение для дворянского общества того времени было нормой. Поэт стремился уберечь себя и свою семью от позора. Однако есть примеры, когда поэты, бывшие современниками Пушкина, в таких случаях не обращали внимание на условности, связанные с сословиями.

Например, поэт из Англии Шелли взял в жены девушку из простой семьи. Она работала в дешевой таверне. Романтичный и прогрессивный мужчина решил помочь ей, спасти от унизительного нищенского положения и сделать великосветской дамой.



К слову, русские классики не сразу становились знаменитыми. И часто к этому имели отношения власти.



Источник: https://kulturologia.ru/blogs/300721/50609/

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