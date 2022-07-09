Фермер с гигантским кузнечиком: правдивость этой фотографии и истории

Он держал в руке огромного кузнечика. Размеры насекомого оказались просто поразительными. Кузнечик был величиной с огромную собаку. Фермер подстрелил гигантское насекомое и горделиво держал его прямо за задние лапы.

Под фотографией была опубликована небольшая заметка. Там сообщалось, что американский фермер Баттс нашел метрового кузнечика в своем саду. Он не растерялся и подстрелил насекомое, пока оно не убежало.

Статья произвела огромное впечатление на публику. Ее начали перепечатывать в более крупных изданиях. Но даже наличие фотодоказательства не давало до конца поверить в правдивость этой истории.

Дутая сенсация или правда?!

Приложения для обработки фотографий появились недавно. Но это совсем не значит, что в прошлом столетии люди не пользовались фотошопом.

В те времена фотографии обрабатывали не из-за злого умысла. Люди просто учились работать с новыми технологиями. Это сейчас фотошопом умеет пользоваться каждый школьник. А в 1937 году ретушированием фото занимались только настоящие профессионалы.

Фотография с кузнечиком на самом деле попала в прессу. Его печатали не только в газетах, но и на открытках. Люди очень быстро раскупали карточки с фантастическим изображением.

Мало кто знает, но у той небольшой заметки было продолжение. Через несколько страниц автор написал, что не стоит верить такую "сенсацию". Ведь чего только газета не сделает ради хороших продаж.

Популярность гигантских насекомых

Но несмотря на то, что снимок был поддельным, он произвел огромное впечатление на публику. Многим компаниям такая ситуация сыграла на руку. Через некоторое время они начали печатать на открытках того самого фермера с метровым кузнечиком. А потом и вовсе появилось много аналогичных снимков с гигантскими насекомыми и животными

Кто же автор популярной фотографии?

Популярный фотограф из Америки Фрэнд Конард умел хорошо работать с масштабом. И всего за пару часов ему удалось увеличить кузнечика до невероятных размеров.

Так что нашумевшую фотографию можно смело считать обманкой. Никаких гигантских кузнечиков в 1937 году конечно же не было. Их средний рост по-прежнему составляет несколько сантиметров. Будьте внимательными и не спешите верить фантастическим снимкам!

История всегда была интересной, и каждый этап истории по своему увлекателен. История учит чтить прошлое и не допускать новых ошибок.

Источник

А вы знали об этом?

Джон Бодкин Адамс был популярным семейным врачом. За время его практики с 1946 по 1956 год 163 его пациента умерли при подозрительных обстоятельствах, при этом 132 из них завещали ему свое имущество или значительные суммы денег. Несмотря на подозрения, следствие не смогло доказать причастность Адамса ни к одной смерти. Он был наказан лишь за подделку рецептов. Он прожил долгую жизнь и умер в 84 года в богатстве и покое.

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