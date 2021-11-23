Топ-10: новые открытия, раскрывшие либо еще больше запутавшие тайны древности

Загадки прошлых веков могут быть как притягательными пробелами в истории, так и огромными каменными дверьми, скрывающими нечто очень важное. Новые открытия нередко проливают свет на жизнь исчезнувших с лица Земли культур и отдельных личностей. Однако подчас внезапно обнаруженные гробницы или необычные артефакты могут не только стать ключом к разгадке тайн древности, но и разорвать на части все сложившиеся представления о прошлом, внеся еще больше смуты своим существованием.



10. Нетронутая римская гробница







В 2018 году строители, работавшие в пригороде Рима над новым водопроводом, случайно совершили важное открытие. Землеройная машина неожиданно проделала дыру в каком-то неизвестном объекте. Позже оказалось, что строители пробили стену гробницы 4 века до нашей эры. К всеобщему удивлению гробница и все предметы внутри нее прекрасно сохранились. Невероятно, но это место явно оставалось нетронутым почти 2400 лет. Более того, если бы экскаватор копнул на 10 сантиметров левее, никто бы никогда не узнал об этой гробнице. Внутри нее исследователи нашли 4 тела, одно из которых принадлежало женщине, а оставшиеся были мужскими.



Семейный склеп прозвали «Гробницей Атлета», потому что в погребальной камере археологи обнаружили пару бронзовых стригилей (скребков), которыми в древности спортсмены соскребали с себя пот и грязь. Удивительна эта находка тем, что гробница находилась в довольно хорошо изученном районе, где уже не раз проводились научные раскопки. Особую ценность этот склеп представляет еще и потому, что ученые столкнулись практически с запечатанной капсулой времени, в которой скрывались тела знатных римлян. Это место почти 2 тысячелетия хранило свидетельства о климате античных веков, и артефакты, оставленные там согласно всем погребальным традициям 4 века до нашей эры.



Обычно археологам приходится немало потрудиться, чтобы восстановить первоначальный вид находок, ведь обнаруживают их чаще всего давно потревоженными, и большая часть артефактов бывает уже поврежденной или вовсе разграбленной. Но «Гробница Атлета» была абсолютно целой и нетронутой. Это большая редкость и очень ценно для исследователей.



9. Корнский народ и урна с кремированными останками







Когда команда Кэтрин Фриман (Catherine Frieman) приехала на раскопки корнской локации, местные фермеры рассказали исследователям, что почва в этом районе вспахивалась на протяжении многих поколений. Для австралийских археологов это была потенциально очень плохая новость. Впрочем, в 2018 ученые все же приступили к раскопкам – работы велись 2 недели в районе городка Луэ (Looe).



Невероятно, но в ходе раскопок ученые обнаружили погребальный курган бронзового века. Удивительно, что это место оказалось очень богатым на артефакты вопреки многолетней деятельности фермеров. Эксперты раскопали здесь немало древних орудий и керамических изделий. Самой неожиданной находкой стала глиняная урна, скрывавшаяся всего в нескольких сантиметрах от поверхности. Внутри этого сосуда ученые обнаружили 4000-летние останки кремированного человека.



Совершить подобное открытие на регулярно возделываемом поле и так неглубоко – настоящее чудо. Останки смогут рассказать историкам немало интересного об этом человеке, включая его возраст, пол, рацион в детстве и в последние годы жизни и, может быть, даже происхождение его пищи.



Впрочем, курган скрывал также и большую загадку – горшок средневековых времен. Это неожиданное открытие содержало в себе следы еды, и оно было закопано под плоскими камнями. Почему кто-то раскопал погребальный курган почти через 5 тысяч лет, чтобы просто подкинуть туда обычный горшок? На этот вопрос ответа пока что нет…



8. Самый большой клад эпохи Римской империи на территории Великобритании









В 1992 году Эрик Лоуэс (Eric Lawes) исследовал поле в Суффолке (Suffolk), и когда его металлоискатель наконец-то зазвенел, он рассчитывал скорее на старый молоток, чем на сказочное сокровище. Когда Лоуэс понял, что он нашел золотые и серебряные артефакты, он оповестил об этом власти. Драгоценные металлы и ювелирные изделия общим весом почти в 27 килограммов стали самым крупным римским кладом, который когда-либо находили в британской почве.



Эта находка стала также и одним из 40 известных ученым тайников римлян. Всего археологи выкопали 15234 монет, десятки серебряных ложек и 200 золотых артефактов. Находку назвали «Хоксненским кладом» (Hoxne Hoard). Для археологов его ценность чрезвычайно велика совсем не из-за того, что речь идет о золоте и серебре. Большая часть этого сокровища попала в руки ученых в своем первоначальном виде, что отличает его от трофеев, которые часто оказываются поврежденными сельскохозяйственной техникой, например. Хоксненский клад позволил археологам узнать много интересного о его владельцах.



Эксперты все еще спорят о точном возрасте находки. Вероятно, клад был закопан в 410 году нашей эры – в те времена, когда римские граждане, проживавшие на территории современной Англии, оказались брошенными и беззащитными, поскольку империя как раз переживала тяжелый период. Ожесточенные набеги со стороны других народов в те годы участились, и это могло вынудить римскую семью закопать все свои ценности, чтобы они не достались грабителям.



7. Диагноз Салах ад-Дина (Salah ad-Din)







В 12 веке султан по имени Салах ад-Дин (или Саладин) захватил Иерусалим, объединил мусульманские народы и оказал очень сильное влияние на ход истории Европы и Ближнего Востока. Смерть этого легендарного предводителя всегда считалась большой загадкой. Вторжение в Иерусалим повлекло за собой третий Крестовый поход, который спустя 3 года сражений так и не увенчался успехом. Год спустя, в 1193 году нашей эры, Саладин умер.



Недавно медэксперты взглянули по-новому на состояние здоровья султана, жившего почти 800 лет тому назад. Ранее все те же специалисты уже ставили диагнозы таким историческим личностям, как Дарвин, Ленин, Линкольн и Элеонора Рузвельт. Симптомы Саладина были довольно немногочисленными – лихорадка и слабость, продлившиеся около 2 недель. Согласно историческим свидетельствам султану пускали кровь и делали клизмы, но он все равно умер в возрасте 56 лет.



На удивление именно малое количество симптомов и помогло определиться с причиной смерти великого правителя. Чума и оспа убили бы его быстрее. Записей о проблемах с дыханием не было, что позволило исключить версию о туберкулезе, а отсутствие озноба и судорог указывало на то, что это не малярия. Больше всего под описание подходил именно брюшной тиф. Эта болезнь как раз была очень распространена в той части света, где жил султан, так что он вполне мог нечаянно съесть какое-то блюдо или выпить напиток, зараженный бактерией Salmonella typhi.



6. Древний штамп «Сделано в Китае»







Где-то в 1980-х годах в районе побережья Индонезии рыбак нашел старый затонувший корабль. На его борту среди прочих грузов покоились слоновая кость, керамика и канифоль. С самого момента обнаружения этого судна его возраст и происхождение всегда оставались неясными. В 1990-х годах было проведено исследование, по результатам которого эксперты решили, что корабль был построен еще в 13 веке, но недавняя находка позволила приоткрыть завесу тайны.



При повторном осмотре керамики ученые заметили на артефактах с корабля пометки, означающие фактически знаменитую подпись «Сделано в Китае». Исследователи также обнаружили гравировку, которая гласила, что гончарное изделие перевозилось на борту корабля под названием Цзяньнин Фу (Jianning Fu) из китайской провинции Фуцзянь (Fujian). Примерно в 1278 году название корабля было изменено на Цзяньнин Лу (Jianning Fu), что означает, что утонуло это судно примерно в 1162 году.



Дополнительная проверка керамики, бивней и канифоли подтвердила, что грузу было около 800 лет. Обнаруженный корабль представляет собой физическое свидетельство того поворотного момента, когда Китай переключился с Великого шелкового пути на морские поставки товаров.



5. Погреб в Джеймстауне (Jamestown)







Первая постоянная британская колония в Северной Америке называлась Джеймстаун. Этот форт был основан еще в 1607 году, и местные жители обустроили здесь сразу несколько подвалов. В 2017 году археологи обнаружили один таких погребов прямо в церкви. Подземелье скрывалось под самой священной частью храма – под алтарем, и к всеобщему удивлению оно оказалось явно старше церкви.



Выяснить предназначение подвала иногда бывает довольно сложно. Как и большинство других заброшенных погребов, это помещение было завалено старым мусором, а предметы, которые помогли бы разгадать тайну подземелья, могли лежать на самом его дне. Поскольку старый мусор – это всегда настоящий шведский стол для археологов, они с радостью принялись аккуратно разбирать все находки.



Подземное помещение датировали 1608 годом, и уже тогда поверх него было построено здание. Впоследствии на этом же месте поселенцы возвели 2 церкви – одну в 1617 году, а вторую в 1640-х. Третья стройка стартовала уже в 1906 году, и тогда рабочие впервые за долгое время вскрыли старинный подвал. Обнаружение этого помещения помогло археологам разгадать одну старую загадку. В свое время колонисты хоронили усопших прямо под полом церкви. Эксперты раньше никак не могли понять, почему в этих могилах было так много артефактов. Оказалось, что погребения были намного более масштабными, чем предполагалось ранее, о чем и свидетельствовал найденный подвал.



4. Как был создан Коралловый замок





Каменная структура, построенная неподалеку от Хомстеда (Homestead), штат Флорида, давно беспокоит пытливые умы американских исследователей. Долгое время эксперты расходились во мнении, как же именно один человек смог самостоятельно создать нечто подобное. На строительство Кораллового замка ушло свыше 1000 тонн известняка, из которого были сооружены не только стены комплекса, но и его мебель, работающий фонтан и другие причудливые объекты, привлекающие сюда искателей необычных достопримечательностей. Одна из огромных дверей просто поражает тем, как легко она открывается легким прикосновением пальца, а ведь это же тяжеленный монолит.



Сегодня благодаря современным технологиям подвиг создателя Кораллового замка можно повторить за несколько месяцев. Но в 1923 году Эдвард Лидскалнин Edward (Leedskalnin) в одиночку принялся за 28-летний проект, используя при этом самые простые инструменты, веревки, блоки и ролики. Его работа была настолько выдающейся, что люди попросту не верили, что он справился без посторонней помощи. В научной среде высказывались самые различные предположения о том, как же именно скромный латвиец построил свой замок. Среди самых разных теорий были версии о вмешательстве инопланетян, использовании магнитов, обнаружении строителем особенных физических законов и даже о левитации. Над тайной Лидскалнина ломали головы самые именитые в мире инженеры и исследователи.



Сам архитектор замка по слухам учился всего 4 года в своей жизни, был малообразованным человеком и никогда не говорил ни о каких левитациях или НЛО. Все дело было в тяжелом труде и понимании принципа работы рычагов. Загадка той самой тяжелой каменной двери была разгадана после тщательного изучения ее механизма. Оказалось, что гигантская плита была настолько податливой только благодаря продуманной системе из металлического вала и грузовых подшипников. И никакой магии…



3. Королевская гробница в Армагеддоне







Библейский Армагеддон был ханаанским городом, но его настоящее название звучало как Мегиддо (Megiddo). Это место находится на территории современного Израиля, и раскопки в его районе привели к обнаружению многочисленных руин бронзового и железного веков (3300–586 г.г. до нашей эры). В 2016 году археологи наткнулись на нечто совершенно удивительное – на нетронутую королевскую гробницу. Обнаружить ее удалось по загадочным трещинам рядом с королевским дворцом. Сначала ученым показалось, что за этими щелями скрывается какая-то полость, но потом оказалось, что это целая гробница, возраст которой насчитывает почти 3600 лет.



Внутри этого помещения было похоронено 9 человек, кости 6 из которых были свалены в одну общую кучу в задней части камеры. В передней части лежали мужчина, женщина и ребенок, и они были погребены с особенным почтением, а их тела были украшены драгоценными металлами. Гробница, вероятно, сможет пролить свет на жизнь и обычаи правящего класса Мегиддо. Судя по артефактам, эта семья была очень могущественной и богатой, но главной загадкой пока что остается их происхождение.



В 14 веке до нашей эры этой землей правил король Биридия (Birydia), хотя его имя было не ханаанского происхождения, а хурритского. Хурриты были довольно развитым народом, и именно они были основателями первых городов-государств на Ближнем Востоке. Если предстоящий тест ДНК покажет, что генетически эти знатные мертвецы явно отличались от хананеев, это полностью изменит представление ученых об истории и этническом составе Ханаана.



2. Загадка камня Дейр (Dare)







Самая старинная загадка Северной Америки появилась вместе с бесследным исчезновением первых британских колонистов, поселившихся на острове Роанок (Roanoke). В 1937 году в Университет Эмори (Emory University) пришел мужчина, и с собой он принес таинственную каменную плиту с нацарапанными на ней надписями. Текст на этом камне после его расшифровки стал настоящей сенсацией. Судя по всему, он был написан Элеонорой Дейр (Eleanor Dare), матерью первого младенца, родившегося в Новом свете. Эта женщина написала, что ее мужа и дочь убили индейцы во время резни, после которой выжило только 7 колонистов из почти 100 человек.



Каменная плитка с посланием предназначалась отцу Элеоноры, губернатору Джону Уайту (John White), который отплыл обратно в Англию за припасами. Ранее Уайт упоминал, что колонисты хотели разместиться на 80 километров дальше от побережья, и это как раз соответствовало расстоянию от острова Роанок до того места, где в 20 веке был найден этот камень с нацарапанным текстом.



Эксперты Университета Эмори подтвердили подлинность находки, но впоследствии люди стали находить еще множество других камней, оказавшихся поддельными, из-за чего ученые начали сомневаться в оригинальности и самой первой плиты Дейр. В 2016 году было проведено повторное изучение первого камня, особенности которого, по мнению специалистов, в 1930-х годах было бы невероятно сложно подделать, так что он, действительно, мог принадлежать Элеоноре Дейр. Впрочем, с результатами этого исследования соглашаются не все ученые. Однако если этот каменный манускрипт – все же подлинник, он может оказаться одним из самых ценных артефактов в истории США и пролить свет на загадку острова Роанок и исчезнувшей колонии.



1. Стоунхендж мог появиться на своем месте еще до появления людей







Вопреки огромному количеству версий и зацепок точное предназначение легендарного Стоунхенджа до сих пор остается неизвестным. Ученые предполагают, что в окончательном виде этот комплекс появился на своем месте примерно 5000 лет тому назад, и что над его созданием работало несколько разных групп людей на протяжении долгих веков.



В ансамбле этого памятника выделяется несколько погребальных и ритуальных элементов. Вдобавок в Стоунхендже были найдены отсылки на солнцестояние, равноденствие и некоторые другие астрономические явления. Так или иначе, эксперты никак не могут понять, зачем строители древности притащили все эти огромные плиты откуда-то издалека, и почему они собрали их в одном конкретном месте – неподалеку от городка Солсбери (Salisbury).



В 2018 году один археолог совершил серьезное открытие, которое могло бы помочь нам объяснить хотя бы выбор этого места. Оказывается, что два самых крупных монолита, Камень №16 и Пяточный камень (Heel Stone), вероятно, были местными камнями и находились на этой земле еще за тысячи или даже миллионы лет до появления здесь людей.



Пяточный камень – единственный элемент комплекса, не обработанный инструментами. Лунки рядом с этим камнем и 16-ый монолит теоретически тоже оказались здесь задолго до людей, просто камень потом перевернули. Любопытно, что 56 лунок очень сильно напоминают календарь солнцестояния. Возможно, первые строители Стоунхенджа решили возвести свой комплекс именно в этом месте только потому, что им приглянулись уже лежавшие здесь булыжники…

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2353895302662195365/

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