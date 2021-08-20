Топ 10 лучших зоопарков мира

Зоопарки любят не только дети, но и взрослые. Ведь с помощью таких заведений можно полюбоваться всей красотой и разнообразием дикой природы. В этом ТОПе собраны самые лучшие зоопарки мира. Большинство из них не имеют клеток, а звери живут в просторных в максимально приближенным к их среде обитания вольерах.

1. Сингапурский зоопарк

Один из лучших зоопарков мира находится в городе Сингапур. В нем вы не увидите клеток. Животные содержатся в просторных павильонах и вольерах. Некоторые из них спокойно передвигаются по всей территории этого гигантского зверинца. И если идущего вам на встречу павлина еще можно представить, то встреча с мышиным оленем может стать настоящей неожиданностью.

В Taman Haiwan Singapura на постоянной основе живут более 300 видов животных. Причем 16% из них это редкие, исчезающие виды. Многих из них можно покормить и даже погладить. В крытом вольере Fragile Forest можно сфотографироваться с забавными лемурами и летающими лисицами. А если вы захотите посмотреть на неповторимых панд, то отправляйтесь в соседний River Safari Singapore.

2. Зоопарк Торонто

Зоологический парк в одном из самых крупных городов Канады – Торонто, открылся в 1888 году. Сначала он имел статус зоосада, но постепенно стал увеличиваться в размерах и когда ему стало тесно оставаться в рамках городского парка, он был перенесен в Красную долину, где остается и по сей день.

Toronto Zoo сегодня содержит 16 тысяч различных животных. При его посещении особого внимания нужно уделить: волчьему лесу, уголку Большого Барьерного рифа, бассейну медуз и инсектариуму в котором содержатся самые редкие в мире насекомые.

Современный Зоопарк Торонто расположился на 280 гектарах. Его территория разделена на несколько больших участков. Каждый из которых относится к тому или иному материку или его части. Благодаря такому разделению за одно посещение Toronto Zoo можно совершить кругосветное путешествие.

3. Пражский зоопарк

Еще одним из крупнейших и самых лучших зоопарков на нашей планете является Пражский зоопарк. Он располагается на 60 гектарах, большая часть которых заселена различными животными. Главной особенностью Zoologicka zahrada является не количество и разнообразие особей, а то, что работники этого заведения занимаются разведением редких и вымирающих видов животных, таких как черная панда, уссурийский тигр, гепард, орангутан, лошадь Пржевальского и т.п.

Как и в Сингапурском зоологическом парке, в его Пражском аналоге нет привычных нам клеток. Большинство животных спокойно перемещаются по территории, а самые опасные отгорожены прозрачными стеклами. Территория Пражского зоопарка разделена на несколько павильонов: индонезийские джунгли, африканские зоны, северный лес, птичий мир и т.п. Существует отдельная территория, где дети могут ближе познакомиться животными, не вызывающими опасность.

4. Зоопарк Рануа

Этот уникальный финский зоопарк является дорогой, проходящей между вольерами. Оригинальная северная природа, кристально чистый воздух и отличная подборка нордических животных сделали этот зверинец рекомендованным местом для посещения во время отдыха в Лапландии.

Здесь собраны самые удивительные животные нашей планеты. Те, которые легко переносят суровый климат: дикие рыси, олени, росомахи, волки и многие другие. Большая часть обитателей этого места в дикой природе встречаются все реже. Около каждого вольера написана информация с актуальной численностью особей на планете.

Рядом с Ranuan elainpuisto действуют несколько магазинов. Туристам будут интересны магазин лапландских вин и лавка фирменного шоколада Fazer.

5. Эдинбургский зоопарк

Середину списка лучших зоопарков в мире занимает Эдинбургский зоопарк, который является второй достопримечательностью (после замка) этого славного древнего города. Он был открыт больше 100 лет тому назад. Ежегодное количество туристов, посещающих его территорию, составляет 600 тысяч человек. Кроме своей многочисленной коллекции животных Edinburgh Zoo славится большим количеством уникальных растений.

Гордостью этого зоопарка являются панды, пингвины и коалы. Кроме демонстрации животных, в этом заведении уделяют большое внимание их изучению.

6. Смитсоновский национальный зоологический парк

Этот зоопарк, расположенный в столице США, принадлежит Смитсоновскому институту. Его открыли в 1887 году для сохранения исчезающих животных и растений. Первыми постояльцами стали бизоны. Постепенно количество особей пополнялось. Сегодня Smithsonian National Zoological Park располагается на территории 66 гектаров. Здесь содержатся более 3500 особей, третья часть которых занесена в Красную книгу.

Главной особенностью этого места является максимально приближенные к естественной среде обитания животных условия. Здесь можно понаблюдать за зебрами, жирафами, гепардами, слонами и другими видами животных. Есть павильоны с насекомыми и большой аквариум с обитателями морского дна. Специалисты Смитсоновского зоологического парка разводят вымирающих рыжих волков, черных хорьков и золотистых тамаринов.

7. Зоопарк Цюриха

Цюрихский зоопарк является одним из самых посещаемых зоопарков в мире. Его территория поделена на «континенты». В каждом из них созданы приближенные к реальным условия содержания основных видов животных. Посетив это место можно «совершить» кругосветное путешествие вокруг нашей планеты.

Как и в большинстве популярных и отраженных в этом ТОПе лучших зоопарков, животные в Zoo Zurich содержатся в просторных вольерах. Территория всего комплекса занимает 10 тысяч квадратных метров. По последним подсчетам, здесь живут больше 25 тысяч животных. Некоторые из них редкие гости в зоологических парках. Например, черношапочные гиббоны, гигантские черепахи или королевские пингвины. На территории зверинца действуют сувенирные лавки и кафе.

8. Иерусалимский зоопарк

Зоопарк в Иерусалиме носит название «Библейского». По задумке его основателя, выходца из Российской Империи зоолога Аарона Шулова, здесь должны быть собраны все животные, которые названы в Библии. Конечно сегодня это «требование» не соблюдается. Но зоопарк по праву попал в наш рейтинг лучших. Здесь содержится около 200 видов животных. Таких, как слоны, обезьяны, медведи, змеи и многие другие. Главная «ставка» делается на тех животных, популяция которых в мире резко сокращается. Руководство гордится тем, что являются одними из немногих зоопарков, где содержатся нильские крокодилы и аравийские ориксы.

По праздникам и во время школьных каникул в здесь проводятся выставки, музыкальные представления и другие мероприятия. Если вы будите в столице Израиля летом, то запланируйте посещение этого места на послеобеденное время. Когда спадет жара и животные будут более активными.

9. Берлинский зоопарк

Zoologischer Garten Berlin — это старейший европейский зоологический парк, который был открыт в 1844 году. Сегодня его территория занимает 35 гектар и в его вольерах содержится больше 1600 видов животных. Смотрители этого заведения создают естественную среду обитания для своих подопечных. Большое внимание уделяется размножению редких видов: носорогов, гауров и эндемиков Мадагаскара. Здесь можно встретить новозеландскую гаттерию и редкую птицу-носорога.

Оригинально подошли владельцы этого зоопарка к архитектурному оформлению вольеров. Многие из них выполнены в стилистике тех стран, откуда были привезены животные. Это место пользуется большой популярностью. Ежегодно его посещают больше 2,5 млн человек.

10. Биопарк Валенсии

Завершает наш список «топ 10 лучшие зоопарки мира» Биопарк Валенсии. Это уникальное место в феврале 2018 года будет праздновать свое десятилетие. Его главным достоинством является отсутствие барьеров между животными и людьми. Нет, львы и другие хищники не разгуливают по территории так как им заблагорассудится. Но ограждения спрятаны умениями валенсийских дизайнеров так, что их трудно увидеть невооруженным глазом.

В Bioparc Valencia содержатся 250 видов животных. Большая часть которых представляет Африку. В этом необычном зоологическом парке 3 зоны, которые подробно представляют фауну этого континента. В биопарке Валенсии периодически проводятся различные представления. Для этой цели даже был построен специальный амфитеатр на 1000 мест.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Ход конем»: зачем Никита Хрущев «подарил» Крым Украине (https://otari.mirtesen.ru/blog/43159516094/)

Судьбоносные знаки, которыми Вселенная вас предупреждает(https://otari.mirtesen.ru/blog/43140256581/)

Роман с иностранцем: почему на Руси это считалось страшным преступлением(https://otari.mirtesen.ru/blog/43456256382/)