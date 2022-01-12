90% людей отвечают неправильно, а вы знаете правильный ответ?

Большинство людей решают эту, казалось бы, несложную задачу неверно.

Эта головоломка стала головной болью даже для самых умных студентов Гарварда, а также для многих пользователей интернета со всего мира.

А как вы думаете, вы сможете дать правильный ответ?

Не спешите, мы никуда не торопимся и даем вам время как следует подумать…

Итак, пришло время узнать ответ...

Давай еще раз взглянем на условие задачи:

Большинство людей уверенно заявят, что мяч стоит 10 центов. Но это неверный ответ.

Правильный ответ — 5 центов.

Посчитайте сами: если мяч стоит 5 центов, а бита стоит $1,05, значит она ровно на один доллар дороже, чем мяч, а общий итог получается $1.10.

Если же ошибочно полагать, что мяч стоит 10 центов, то по условиям задачи, бита будет стоит $1,10 (на один доллар больше). А значит их сумма равна $1,20. А этого быть не может… ну, по крайней мере, в рамках нашей головоломки.

Такие вот дела.