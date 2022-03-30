Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Филин
    Не уважаемый, распространитель чужой лжи- сам худший лжец.Как Иван Грозный ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Уважаемый!Не я автор этой статьи!Этот комментарий Вам лучше отправить источнику этой статьи !Как Иван Грозный ...
  • Вадим Филин
    Ложь! О первого до последнего слова одна сплошная ложь! Автор, ты позор Грузии!Как Иван Грозный ...

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
                                             СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
 
Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!
Рекомендую также прочесть :                                                                                                                                 
Самые смешные "Анекдоты от Отари" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43963645138/ )   
Самые смешные "Анекдоты от Отари"  (https://otari.mirtesen.ru/blog/43544356915/)                               
Обсудить

Картина дня

наверх