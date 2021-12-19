Серьезные отношения: какие они и как их распознать

Зарождающийся роман, как и любые отношения, — процесс сложный, неровный и плохо поддающийся классификации. За радостью и счастьем следуют моменты сомнений и беспокойства, ясность сменяется туманностью перспектив и ненужными порой мыслями. Как понять серьезные отношения?

КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА

Самое очевидное — его признания. Здесь декларация намерений важней конкретных признаний «Я тебя люблю». Последнее может быть сказано под влиянием момента, что совсем не значит легкомысленности вашего возможного бойфренда. Просто чувства, как и серьезные отношения, — штука непростая, и порой человек может ошибиться и выдать желаемое за действительное. Другое дело —признание, что ваши отношения ему очень важны и ему «кажется, что между нами происходит что-то серьезное». Скорее всего, это действительно так.

ЗАБОТА О ВАС

Признак, выдающий наличие у мужчины серьезных намерений, — это и проявление чувств на публике. Мы не имеем в виду хватание за разные части тела (хотя и это может быть в зависимости от ситуации как вульгарностью, так и уместным жестом). Речь о касаниях, о важных и правильных словах. Лайки ваших постов и упоминания вас в его постах в соцсетях — тоже проявления чувств. Хотя главным признаком того, какими должны быть серьезные отношения, является забота о вас.

Ведь как понять, серьезные ли у него отношения с вами? Убедиться, что он к вам внимателен. В чем это выражается? Во всем, от «Дай мне руку, здесь скользко» до «Тебе нужна помощь с машиной? Где ты? За городом? Далеко? Я выезжаю».

ДОВЕРИЕ И ЧЕСТНОСТЬ

Что касается приоритета ваших отношений для него, тут тоже все просто. У него много работы, но он всегда найдет время на то, чтобы встретиться с вами. И никогда не покажет, что устал. Потому что общение с вами дает ему силы. Все это — признания, проявления чувств, забота — прекрасно, но что вы сами думаете об этом? Нужны ли вам серьезные отношения с мужчиной? Говорили ли вы себе: «Хочу и настроена на серьезные отношения»? Если да, тогда двигайтесь ему навстречу. И постарайтесь довериться. Это бывает нелегко, особенно если в вашем прошлом были ситуации, связанные с предательством. Однако нельзя замыкаться в сомнениях по отношению к окружающим, делать поспешные выводы. Какими должны быть настоящие отношения, знают все — это отношения, в которых оба верят друг другу. Главное, влюбившись, не обманывайтесь. Если чувствуете что-то не то, не пытайтесь выдать желаемое за действительное; если ощущаете проблемы с доверием или вас уже обманули, а потом покаялись, и так несколько раз подряд, не дайте себя заболтать — делайте пусть болезненные, но выводы. Как понять, хочет ли мужчина серьезных отношений? Не спрашивать, не верить обещаниям, а прежде всего слушать себя и оценивать по поступкам.

УМЕНИЕ СЛУШАТЬ

Если мужчина не только говорит, но и делает и ваше сердце на месте, то все идет прекрасно. И крайне ценно также внимание к вашей жизни. Слушает ли он вас, вникая в ваши хлопоты? Если вы можете это подтвердить, вам повезло: большое счастье —встретить кого-то, для кого наша жизнь со всеми ее плюсами и минусами важна так же, как и для нас самих. Добавьте в копилку признаков серьезности вашего романа местоимение «мы» (использует ли он его, когда говорит о вас?), его рассказы о своем детстве, оставленные у вас вещи, которые он не спешит забрать, — и можно считать, что ваши отношения вышли на новый уровень. Ждем знакомства с родителями. Время пошло.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2372207301883857089/

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