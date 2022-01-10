3 периода жизни души

Из Священного Писания мы знаем, что жизнь души нашей имеет три периода (с двумя переходными гранями из одного периода в другой).

1-й период – жизнь души в теле человека.

2-й период – жизнь души, освободившейся от тела, начало вечной жизни.

Душа, отрешившись от тела в момент его смерти, вступает в новую форму своего бытия. Она делается способной видеть все уже не глазами, а новым ощущением и видеть саму себя. Движется она теперь уже силой воли и преодолевает огромные пространства мгновенно (все естественные препятствия теперь ее не задерживают). Она созерцает загробный мир. И в этом чудном загробном мире духовном она находит свое место. То место, до которого она духовно доросла при своей земной жизни. И в этом месте она должна пребывать до всеобщего Страшного Суда Божия.

Душа, находясь вне тела, с увеличенною силою продолжает развивать в себе те качества, которые она приобрела в земной жизни.



Вследствие этого, праведники утвердятся в добродетелях и преданности святой воле Бога, а нераскаянные грешники – в нечестии и раздражении против Бога. Добро раскроется во всей полноте и силе: оно будет развиваться со всей свободой, которой здесь (на земле) не имело, обнаружит все свое внутреннее достоинство, весь свой внутренний свет.

Душа будет уже навеки тверда в добре, и никакое зло, ни внутреннее, ни внешнее, не сможет ни колебать ее, ни изменить, ни повредить ее блаженному состоянию. Она не будет праздною.Она будет своим просвещенным умом созерцать не постигнутые ею при земной жизни тайны: тайны Бога, мироздания, себя самой и вечной жизни.Будет проникать в дело нашего искупления, совершенное Сыном Божиим, то великое и чудное дело, в которое желают проникнуть и ангельские умы, которым наше человеческое естество возведено, в Лице Богочеловека, на престол Божества.Со смертью тела не умрет ни наше сознание, ни все те чувства, с которыми здесь мы живем, и в условиях новой загробной жизни все это раскроется во всей глубине и силе.Все те души, которые принесут с собою в вечность чистые и святые чувства: любовь к Богу, добрые дела, смирение, душевную и телесную чистоту, найдут в этих святых чувствах для себя источник возвышенной радости.А души святых, угодивших Богу своей праведной, святой жизнью на земном пути, получат по смерти тела не только предопределение к блаженству, но и будут его уже переживать; вместе с тем получат от Бога и дерзновение молиться за нас и оказывать нам небесную помощь.Душа после смерти тела продолжает жить тем запасом елея, который она накопила при земной жизни и который дает ей возможность вступить в более близкое взаимоотношение с Богом всем комплексом своих стремлений, склонностей, чувствований и пристрастий. И чем больше запас елея, т. е. благодати Духа Святаго, тем на более близкое и радостное взаимоотношение с Богом может рассчитывать душа.Именно поэтому преподобный Серафим Саровский так настойчиво говорил каждому о необходимости «стяжания Духа Святого Божия» – того елея, которого у мудрых дев оказалось в достаточном количестве и не хватило у юродивых.Это то духовное богатство, которое приобретается душою только при земной жизни и не может быть пополнено после разлучения души с телом.Это тот духовный капитал, который душа накопила, живя разумно на земле.

У святых он велик, и потому они имеют дерзновение в молитве и после телесной смерти, и Господь слушает их, как слушал при жизни, а может быть – и более.

Старец Зосима из Троице-Сергиевой Лавры так говорил своим духовным чадам:

«Я после смерти буду гораздо более жив, чем сейчас». Оптинский старец Варсанофий считал, что после смерти тела молитва может совершенствоваться.

Но горе, если «елея» нет или его мало! После исхода из земной жизни никому уже нельзя преуспеть. Кто при земной жизни далек от Господа, останется далеким и по смерти тела.

И наконец 3-й период – новая жизнь души в своем теле, в котором она находилась во время земной жизни.

Во время второго пришествия Господа для Страшного Суда начинается новая жизнь для видоизмененной и преображенной души, соединившейся опять и теперь уже навечно со своим, также преображенным телом.

Для истинных последователей Христа 3-й период жизни души будет жизнью непрерывающегося уже более общения с Богом на «новой земле», под «новым небом», где вместо солнца будет уже Сам Господь Бог.

Из указанных периодов жизни души:

1-й период исчисляется десятками лет.

2-й – простирается до всеобщего воскресения.

3-й период – простирается в вечность.

Это либо награда за правильно проведенный 1-й период, либо страшное наказание – вечное отлучение от Бога за греховно проведенную земную жизнь.

Самый короткий 1-й период, но он и самый ответственный, так как всецело определяет положение души как во 2-м, так и в 3-м периодах.

Но, к сожалению, мысль о важности именно этого периода очень часто отсутствует у многих из нас. А ведь только в этот период душа имеет возможность творить подвиги. Молиться и работать, несмотря на трудности и усталость тела; поститься, несмотря на голод; воздерживаться и лишать себя часто самого необходимого ради дел милосердия и терпеть без ропота болезни, разные скорби и лишения.

Все это уже недоступно во 2-й и тем более в 3-й периоды. Там жизнь по результатам поведения в 1-й период.

АРХИМАНДРИТ ИОАНН (КРЕСТЬЯНКИН)

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Сколько вер в православии? https://otari.mirtesen.ru/blog/43392748823/

Отец Мефодий: с Евангелием в сердце https://otari.mirtesen.ru/blog/43652847784/

Ученые доказали, что бабушка по материнской линии — самый важный человек в жизни ребенка https://otari.mirtesen.ru/blog/43828927527/