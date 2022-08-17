Насколько И. В. Сталин был готов к началу Великой Отечественной войны?

В последнее время среди журналистов, блогеров и простых обывателей всё больше формируется мнение, что Советский Союз и лично И. В. Сталин не только не был готов к предстоящей войне с Германией, но и не подозревал о планах немецкого командования, свято веря в то, что Гитлер не будет нарушать пакт Молотова-Риббентропа. Кроме того, многие либерально настроенные политики и блогеры постоянно обвиняют Сталина в том, что он абсолютно бездарно руководил Советским Союзом, морил голодом жителей страны, расстреливал и репрессировал цвет общества того времени и дружил с Адольфом Гитлером. В сегодняшний статье наш канал вместе со своими подписчиками и читателями постарается разобраться был ли И. В. Сталин готов к тому, что немцы могут напасть на Советский Союз.

Однако перед тем как поднимать такую сложную и противоречивую тему, редакция нашего канала хочет отметить, что мы не являемся сторонниками проводимой Сталиным политики, но не можем не отметить его умелое руководство государством во время Великой Отечественной войны. Итак, уважаемые читатели, давайте вместе разбираться был ли «вождь народов» готов к войне с Германией.

Факты приводимые сторонниками идеи, что Сталин не был готов к войне?

Перед тем, как приводить факты готовности И. В. Сталина к войне с Германией, хочется отметить, что если Сталин был таким плохим руководителем и политиком, как его сейчас описывают, то тогда как СССР смог с таким верховным главнокомандующим и правителем выйти из разрухи и хаоса после Гражданской войны и совершить по-настоящему гигантский экономический скачок, одержать победу в войне над превосходящим по силам противником и после этого в самые короткие сроки выполнить восстановление всего, что было разрушено захватчиками?

Также страна в самые короткие сроки стала ядерной державой, не позволив западу реализовать планы по мировому господству.

При этом в качестве вины вождю приписывают всё от массовых репрессий до ужасных потерь в первые месяцы войны, так как из-за неготовности верховного главнокомандующего РККА вынуждена была отступать до самой столицы. При этом подчёркивают неготовность И. В. Сталина к войне, даже говоря о том, что после начала Великой Отечественной войны он находился в прострации, никого не принимал и несколько дней прятался у себя на даче.

Какие документы, могут подтвердить, что Сталин был готов к Великой Отечественной войне

1 сентября 1939 года в СССР вводится всеобщая воинская обязанность, а также устанавливается призывной возраст 18 лет. Это позволило очень быстро увеличить численный состав РККА до 5 миллионов.

21 сентября 1939 Постановлением СНК Союза ССР за № 1524-353с организовывается начальная, допризывная военная подготовка населения. При этом изготавливаются специализированные учебники, тираж которых превышал 3,5 млн. экз. Также для проведения начальной допризывной подготовки выделяется 35 тыс. учебных винтовок, 60 млн. малокалиберных патронов и около 3 млн. учебно-топографических карт. Для того чтобы активно привлекать население к этому процессу создаются оборонно-спортивные общества ОСОАВИАХИМ. Кроме того, все граждане страны участвуют в соревнованиях по сдаче норм ГТО и ПВХО, а также за звание «Ворошиловского стрелка».

20 мая 1941 года вводятся в действие планы прикрытия и обороны Государственной границы на Западе и Северо-Западе, детальный план противовоздушной обороны (ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.248. Л.36-54).

Выполняется сбор приписного состава в стрелковых дивизиях, что позволило привлечь в РККА 465 тыс. человек (ЦА МО РФ. Ф.16. Оп.2951. Д7242. Л.195-201).

31 мая 1941 года Директивой по КОВО вводится организация связи по нормам военного времени. (ЦА МО РФ. Ф. 16. Оп.2951. Д.262. Лл.413-417)

16 июня 1941 года постановление СНК СССР И ЦК ВКП(б) № 1626-686сс «Об ускорении приведения в боевую готовность укреплённых районов».

21 июня 1941 года согласно журналу посещений с 18 часов И. В. Сталин принял в своём кабинете 13 высших руководителей страны, среди которых Молотов, Сафонов, Воронцов, Тимошенко, Берия, Жуков, Вознесенский, Буденный, Маленков, Мехлис, Кузнецов. Последние посетители покинули его кабинет в 23.00.

22 июня 1941 года после того, как началась война, И. В. Сталин в 5.47 утра принял Молотова, а после него до 16.00 его кабинет посетили ещё 29 руководителей.

И это только малая часть документов, подтверждающих что Сталин был готов к войне с Германией и первые дни войны не находился в прострации.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Действительно, можно согласиться с автором статьи , что Сталин был готов к войне с Германией.Скажу больше,придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Именно поэтому в предвоенные годы была популярна книга Николая Шпанова «Первый удар», в которой гитлеровская Германия была разгромлена Красной Армией за 12 часов! Причем ,после вероломного нападения СССР на Германию пролетариат этой страны, запевая интернационал, перешел бы на сторону красноармейцев ,уничтожая немецкую буржуазию. После этого победа мировой революции распространилась на всю Европу !

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц. Кроме того, в распоряжении наших войск было более миллиона самозарядных винтовок, аналогов которым у немцев в 1941 году не имелось. Таким образом, пехота вермахта в 1941 году не превосходила красноармейскую пехоту по огневой мощи.



Много шума вызвала сделка советского руководства с гениальным ученым Тесла по приобретению пушки, стреляющей заряженными микрочастицами со скоростью света (лучи смерти). Правда, взяв гонорар ,Тесла просто «кинул» советских военных , передав им теоретический проект, не воплощенный на практике! С 1936 по 1941 год в СССР разрабатывался даже секретный проект по созданию суперсолдата! Подопытным комсомольцам делали различные операции, в частности, вживляли в мозг электроды из золота, снижающие болевые ощущения, а также заменяли кости конечностей более твердыми титановыми протезами. Не подвели и молодые советские комсомолки, которые на призыв партии , не задумываясь согласились на половое сношение с обезьянами в сухумском обезьяннике для выведения особого воинствующего гибрида суперсолдата !К сожалению, суперсолдат из этой «грандиозной» затеи так и не получился, а вот обезьянки еще долго тосковали по темпераментным и сексуальным комсомолкам !

Любопытно также, что именно тогда для получения дополнительных средств на перевооружение армии Сталин , который в 1926 году сам инициировал декрет «по борьбе с алкоголизмом» , срочно отменил это постановление и начал усиленно «спаивать» свой народ ! Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута и продажа алкоголя развернулась повсеместно. В медицинских изданиях даже появились публикации о том, что употребление алкоголя , наоборот, очень полезно для здоровья. Согласитесь, подобное мог сделать только безнравственный и подлый руководитель страны (https://otari.mirtesen.ru/blog/43711707333/) !

Важно отметить, что в 1990 году ряд российских историков заявили, что в середине мая 1941 года Жуковым и Тимошенко был разработан план операции «Гроза», который подписал сам Сталин. Согласно этому плану именно СССР готовил наступательную операцию Красной Армии на цели , расположенные в Восточной и Юго-Восточной Европе с возможностью дальнейшего продвижения к историческим землям Германии.

Профессор Анатолий Цыганок приводит ряд убедительных фактов, доказывающих, что СССР действительно готовился к наступательной войне. Особо он подчеркивает, что с 1939 года началась переброска стратегических запасов техники, вооружения, продовольствия и фуража с Урала и Заволжья на территории Украины и Беларуси.

Ведь именно поэтому Сталину нужен был пакт Молотова-Риббентропа в первую очередь для разжигания с помощью Германии кровопролитной войны в Европе, чтобы максимально ослабить европейские страны и потом уже оккупировать Европу, навязав ей утопический социалистический путь развития! Осуществить же подобный заветный и коварный замысел можно было единственным способом –достигнув соглашения с Гитлером, который без страховки на Востоке никогда не напал бы на Польшу,Францию и другие европейские страны! Причем, сам Гитлер не раз заявлял, что если бы не был заключен пакт с Советским Союзом, он никогда бы не напал на Польшу и тем более на СССР.

Безусловно, Сталин , готовясь к наступательной войне, допустил непростительный пpосчет , pазместив войска, основные запасы матеpиальных сpедств и аэродромы вблизи госудаpственной гpаницы , в результате чего они с пеpвых же часов войны оказались в зоне огневого воздействия пpотивника. Именно этим в первую очередь можно объяснить катастрофические потери в начале войны , поскольку советское военно-политическое руководство ничего не делало для надежной обороны страны. Кроме того, дожидаясь существенного ослабления европейских стран в результате кровопролитной войны с Германией , Сталин опоздал с готовящейся наступательной операцией, в результате чего Гитлер развел его как лоха и опередил его , первым напав на СССР !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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