Как распознать альфонса при знакомстве в интернете

Хорошо тем, кто встретил свою любовь еще в школе и не расставался с ней всю жизнь. Студенческие браки и служебные романы — тоже ничего: вы успеваете рассмотреть человека в разных ситуациях и, в принципе, понимаете, с кем связались. Но взрослые люди в наше время чаще всего знакомятся в интернете.

На каких ресурсах — то уже детали. Кто-то выводит в реальный мир френдов из соцсетей, кто-то целенаправленно ищет пару по заданным параметрам на сайтах знакомств.

В крупных городах с «разношерстным» населением столкнуться с обманом и неадекватностью на удивление легко. Человек, с которым вы познакомились в баре, в клубе и даже на корпоративе в большой компании, может оказаться вовсе не тем, за кого себя выдает. Поэтому сайты знакомств — то есть любая возможность пообщаться в виртуальном пространстве и «получше узнать друг друга» до встречи — дают ощущение хотя бы физической безопасности. Давайте поговорим о том, как в процессе переписки не ошибиться с выводами и понять, стоит ли продолжать знакомство.

Практика показывает, что люди, настроенные на брак и серьезные отношения, удаляют анкеты с сайтов знакомств в среднем через пару месяцев. И не потому, что нашли, что искали, а скорее наоборот: разуверились в возможности найти.

Кто такие современные альфонсы

Для симпатичных женщин зашкаливает количество предложений от мужчин, ищущих любовниц, для реализованных мужчин — от женщин, охотящихся за спонсором, не говоря уже об обилии на сайтах знакомств сексуальных домогательств различной степени извращенности. Среди этого разнообразия контакт с приличным, семейно ориентированным человеком кажется лучом света в темном царстве. И как раз в этом случае следует быть предельно внимательным. За маской прекрасного принца может скрываться брачный аферист.

Будем честны, аферисты бывают обоих полов. Но нас сейчас интересуют охотники на приличных женщин. Альфонс — это мужчина, стремящийся использовать ресурсы женщины, материальные и психологические, ее энергию, при этом избегающий любой ответственности и вклада в отношения. Как же проявляет себя альфонс на сайте знакомств или в соцсетях? Его страничка на удивление благонадежна и благопристойна. Материальное положение, серьезность намерений, отношение к жизни и интеллект впечатлят любую женщину, даже если она не первый раз замужем. В процессе виртуального общения вы наверняка успеете влюбиться: его слова обезоруживают, галантность и предусмотрительность зашкаливают, и вы чувствуете себя неповторимой и единственной женщиной во всей вселенной. После того, как ваша бдительность усыплена, альфонс переходит к другим стратегиям.

Расспрашивает о вашем материальном состоянии. То есть вы, скорее всего, сразу не поймете, что это финансовые вопросы: вполне закономерно, что человек, который нравится вам и которому нравитесь вы, интересуется, где вы работаете, на каких курортах отдыхали, арендуете жилье или живете в собственном, кто ваши родители, водите ли автомобиль и какой марки... Вполне себе светские темы для разговоров, но они позволяют представить уровень вашего достатка.

Вам все еще кажется, что, пока вы не встретились, никакие преступные действия невозможны. И тут он предлагает встретиться. В Сочи, например. Он и номер уже забронировал в самом дорогом отеле, копию паспорта только скиньте: нужно для подтверждения регистрации и покупки билетов… А может, даже не в Сочи, а в Куршевеле. У вас нет визы?! Тогда надо быстро прислать ему выписку с банковского счета, он все сделает… Как бы прекрасна ни была история, будьте благоразумны: личной (особенно банковской) информации не место в интернете.

Как это работает

Если вам удалось избежать мошенничества в соцсетях, то первая встреча, скорее всего, заставит вас раскаяться, что вы плохо подумали о человеке! Не хотите в Куршевель? Тогда он летит к вам, потому что сгорает от страсти. Романтика вернется в ваше сердце…

А дальше, как назло, начнется череда трагических обстоятельств: он обанкротится. У него обнаружатся тяжелобольная мать, рухнувший бизнес и угрожающие расправой бандиты, кредиторы, компаньоны. Он полетит решать проблемы в другой город или даже страну, будет там жаждать встречи с вами, но у него не будет денег на билет... При этом прямо просить у вас деньги альфонс не будет. Он рассчитывает на вашу сообразительность и сердобольность. Ставка делается на чувство жалости и нередко — чувство вины. Самые работающие фразы:

Ты молодец! Вам, бухгалтерам (москвичам, женщинам, выпускникам МГУ, фрилансерам) отлично живется.

Женщины сейчас лидируют, мужчинам приходится тесниться.

Ах, если бы только с моей матерью (ребенком, собакой) тоже все было хорошо, как и с твоей…

Но это прямо марафонский забег, который оправдан, если с женщины действительно можно получить (или даже неоднократно и длительно получать) солидную сумму.

Для среднего класса подходят и спринтерские программы. Он назначает вам свидание. Сообщает, что принял для себя очень важное решение, о котором расскажет при встрече… Вы уже готовы бежать в ЗАГС! Вот сейчас он заедет за вами — и сразу в ЗАГС…

Но возлюбленный все не едет и не едет. Когда вы впадете в отчаяние и решите, что он вас бросил, он позвонит. Как правило, альфонсы звонят из милиции, больницы, морга, бункера пиратского корабля с просьбой перечислить ему деньги. Причем очень срочно! — на кону его жизнь, уже успевшая стать для вас драгоценной.

Техника альфонса может варьироваться, но цель единственная — использовать вас. Вы никогда не будете для альфонса исключением! Отбросьте мысли, что окажетесь настолько хороши, что он устыдится и предпочтет вас всем другим. Чувства и отношения его не интересуют. Интимные фотографии, любая личная информация и, тем более, документы могут быть использованы против вас как компромат или зацепка для выуживания из вас денег.

Мужчина, с которым стоит связываться, предпочтет личную встречу долгой предварительной переписке со стихами и признаниями в захлестнувших чувствах, свободно расскажет о своих родственных связях, избавит вас от перечисления своих проблем… И он не идеален, как все живые люди.

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А вы знали об этом?

У Миклухо-Маклая был рак челюсти, и метастазы распространились по всему телу. Несмотря на такой букет заболеваний, Миклухо-Маклай постоянно путешествовал, он объездил самые удаленные уголки нашей планеты и не боялся бывать там, где не ступала нога цивилизованного человека. Интересной была и личная жизнь путешественника: несмотря на постоянные болезни и разъезды, он успевал завязывать отношения с девушками. Пожалуй, самой экстравагантной оказалась история с пациенткой, которую Маклай лечил, когда проходил медицинскую практику. Девушка умерла, завещав ему череп в знак вечной любви. Из него этнограф сделал настольную лампу, которую потом всегда брал с собой в путешествия. Сохранились сведения и о романах Маклая с девушками из папуасских племен.

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