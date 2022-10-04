Как распознать альфонса при знакомстве в интернете

Хорошо тем, кто встретил свою любовь еще в школе и не расставался с ней всю жизнь. Студенческие браки и служебные романы — тоже ничего: вы успеваете рассмотреть человека в разных ситуациях и, в принципе, понимаете, с кем связались. Но взрослые люди в наше время чаще всего знакомятся в интернете.
На каких ресурсах — то уже детали. Кто-то выводит в реальный мир френдов из соцсетей, кто-то целенаправленно ищет пару по заданным параметрам на сайтах знакомств.
В крупных городах с «разношерстным» населением столкнуться с обманом и неадекватностью на удивление легко. Человек, с которым вы познакомились в баре, в клубе и даже на корпоративе в большой компании, может оказаться вовсе не тем, за кого себя выдает. Поэтому сайты знакомств — то есть любая возможность пообщаться в виртуальном пространстве и «получше узнать друг друга» до встречи — дают ощущение хотя бы физической безопасности. Давайте поговорим о том, как в процессе переписки не ошибиться с выводами и понять, стоит ли продолжать знакомство.
Практика показывает, что люди, настроенные на брак и серьезные отношения, удаляют анкеты с сайтов знакомств в среднем через пару месяцев. И не потому, что нашли, что искали, а скорее наоборот: разуверились в возможности найти.Для симпатичных женщин зашкаливает количество предложений от мужчин, ищущих любовниц, для реализованных мужчин — от женщин, охотящихся за спонсором, не говоря уже об обилии на сайтах знакомств сексуальных домогательств различной степени извращенности. Среди этого разнообразия контакт с приличным, семейно ориентированным человеком кажется лучом света в темном царстве. И как раз в этом случае следует быть предельно внимательным. За маской прекрасного принца может скрываться брачный аферист.
Кто такие современные альфонсы
Будем честны, аферисты бывают обоих полов. Но нас сейчас интересуют охотники на приличных женщин. Альфонс — это мужчина, стремящийся использовать ресурсы женщины, материальные и психологические, ее энергию, при этом избегающий любой ответственности и вклада в отношения. Как же проявляет себя альфонс на сайте знакомств или в соцсетях? Его страничка на удивление благонадежна и благопристойна. Материальное положение, серьезность намерений, отношение к жизни и интеллект впечатлят любую женщину, даже если она не первый раз замужем. В процессе виртуального общения вы наверняка успеете влюбиться: его слова обезоруживают, галантность и предусмотрительность зашкаливают, и вы чувствуете себя неповторимой и единственной женщиной во всей вселенной. После того, как ваша бдительность усыплена, альфонс переходит к другим стратегиям.
Расспрашивает о вашем материальном состоянии. То есть вы, скорее всего, сразу не поймете, что это финансовые вопросы: вполне закономерно, что человек, который нравится вам и которому нравитесь вы, интересуется, где вы работаете, на каких курортах отдыхали, арендуете жилье или живете в собственном, кто ваши родители, водите ли автомобиль и какой марки... Вполне себе светские темы для разговоров, но они позволяют представить уровень вашего достатка.
Вам все еще кажется, что, пока вы не встретились, никакие преступные действия невозможны. И тут он предлагает встретиться. В Сочи, например. Он и номер уже забронировал в самом дорогом отеле, копию паспорта только скиньте: нужно для подтверждения регистрации и покупки билетов… А может, даже не в Сочи, а в Куршевеле. У вас нет визы?! Тогда надо быстро прислать ему выписку с банковского счета, он все сделает… Как бы прекрасна ни была история, будьте благоразумны: личной (особенно банковской) информации не место в интернете.
Как это работает
Если вам удалось избежать мошенничества в соцсетях, то первая встреча, скорее всего, заставит вас раскаяться, что вы плохо подумали о человеке! Не хотите в Куршевель? Тогда он летит к вам, потому что сгорает от страсти. Романтика вернется в ваше сердце…
А дальше, как назло, начнется череда трагических обстоятельств: он обанкротится. У него обнаружатся тяжелобольная мать, рухнувший бизнес и угрожающие расправой бандиты, кредиторы, компаньоны. Он полетит решать проблемы в другой город или даже страну, будет там жаждать встречи с вами, но у него не будет денег на билет... При этом прямо просить у вас деньги альфонс не будет. Он рассчитывает на вашу сообразительность и сердобольность. Ставка делается на чувство жалости и нередко — чувство вины. Самые работающие фразы:
- Ты молодец! Вам, бухгалтерам (москвичам, женщинам, выпускникам МГУ, фрилансерам) отлично живется.
- Женщины сейчас лидируют, мужчинам приходится тесниться.
- Ах, если бы только с моей матерью (ребенком, собакой) тоже все было хорошо, как и с твоей…
Но это прямо марафонский забег, который оправдан, если с женщины действительно можно получить (или даже неоднократно и длительно получать) солидную сумму.
Для среднего класса подходят и спринтерские программы. Он назначает вам свидание. Сообщает, что принял для себя очень важное решение, о котором расскажет при встрече… Вы уже готовы бежать в ЗАГС! Вот сейчас он заедет за вами — и сразу в ЗАГС…
Но возлюбленный все не едет и не едет. Когда вы впадете в отчаяние и решите, что он вас бросил, он позвонит. Как правило, альфонсы звонят из милиции, больницы, морга, бункера пиратского корабля с просьбой перечислить ему деньги. Причем очень срочно! — на кону его жизнь, уже успевшая стать для вас драгоценной.
Техника альфонса может варьироваться, но цель единственная — использовать вас. Вы никогда не будете для альфонса исключением! Отбросьте мысли, что окажетесь настолько хороши, что он устыдится и предпочтет вас всем другим. Чувства и отношения его не интересуют. Интимные фотографии, любая личная информация и, тем более, документы могут быть использованы против вас как компромат или зацепка для выуживания из вас денег.
Мужчина, с которым стоит связываться, предпочтет личную встречу долгой предварительной переписке со стихами и признаниями в захлестнувших чувствах, свободно расскажет о своих родственных связях, избавит вас от перечисления своих проблем… И он не идеален, как все живые люди.
А вы знали об этом?
У Миклухо-Маклая был рак челюсти, и метастазы распространились по всему телу. Несмотря на такой букет заболеваний, Миклухо-Маклай постоянно путешествовал, он объездил самые удаленные уголки нашей планеты и не боялся бывать там, где не ступала нога цивилизованного человека. Интересной была и личная жизнь путешественника: несмотря на постоянные болезни и разъезды, он успевал завязывать отношения с девушками. Пожалуй, самой экстравагантной оказалась история с пациенткой, которую Маклай лечил, когда проходил медицинскую практику. Девушка умерла, завещав ему череп в знак вечной любви. Из него этнограф сделал настольную лампу, которую потом всегда брал с собой в путешествия. Сохранились сведения и о романах Маклая с девушками из папуасских племен.
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