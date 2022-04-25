Зачем на современные немецкие танки вешают щит с крестом?

Многие люди, интересующиеся бронетехникой, замечали странный элемент на немецких боевых машинах. Можно было бы посчитать это своеобразным украшением отдельно взятой машины – но нет, его с завидной регулярностью крепят на всю военную технику. А ввиду того, что в армии не бывает лишних деталей - так называемый Leitkreuz тоже вешают неспроста. Сегодня мы разберемся в предназначении странного элемента.
Осветительный крест
Когда я впервые увидел Leitkreuz, ошибочно принял его за ID Panel – панель, используемую для идентификации «свой-чужой» в ИК спектре. Но тот факт, что загадочный щит вешают на корму, а не на башню и борт корпуса, развеял эту гипотезу. А реальность оказалась более прозаичной.
Leitkreuz (дословный перевод – направляющий крест) используется для ориентирования при движении в колонне. Это часть светотехники бронемашин, цель которой - способствовать ориентированию в колонне без демаскировки. Крайне слабый источник света становится видимым лишь на расстоянии в несколько метров, что позволяет держать дистанцию в условиях светомаскировки.
Устройство представляет собой зеленую резиновую пластину с крестом, нанесенным белой краской. В середине креста закреплена маломощная лампа накаливания (4 Вт), корпус которой рассеивает свет лишь в направлении балок креста. Все это прикрыто каркасом из стальных труб, которые защищают лампу от повреждений. При этом, сама пластина, сделанная из резины, при наезде на препятствия не ломается.
Лампа имеет три режима работы, от которых будет зависеть дистанция видимости. Так, на первом уровне мощности, водитель следующей машины заметит Leitkreuz лишь на расстоянии в несколько метров. Кроме того, наклон пластины leitkreuz исключает возможность увидеть свет с воздуха.
Итоги
В то время, как leitkreuz используется для ведомых машин, ведущая, как и в других армиях мира, использует светомаскирующее устройство фар. А вот с осветительным щитом заморочились лишь немцы. С одной стороны, кому надо – видят, а враг – лишнего не узрит. В других странах используют специальные огни, или же белые метки на корме транспорта.
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