Зачем на современные немецкие танки вешают щит с крестом?

Многие люди, интересующиеся бронетехникой, замечали странный элемент на немецких боевых машинах. Можно было бы посчитать это своеобразным украшением отдельно взятой машины – но нет, его с завидной регулярностью крепят на всю военную технику. А ввиду того, что в армии не бывает лишних деталей - так называемый Leitkreuz тоже вешают неспроста. Сегодня мы разберемся в предназначении странного элемента.

Испанский Leopard 2E, произведенный в Германии, тоже получил атрибут немецкой бронетехники - Leitkreuz.

Осветительный крест

Когда я впервые увидел Leitkreuz, ошибочно принял его за ID Panel – панель, используемую для идентификации «свой-чужой» в ИК спектре. Но тот факт, что загадочный щит вешают на корму, а не на башню и борт корпуса, развеял эту гипотезу. А реальность оказалась более прозаичной.

Этот элемент унифицирован со всей бронетехникой Бундесвера - от танков до автомобилей. Он позволяет ориентироваться при движении в колонне

Leitkreuz (дословный перевод – направляющий крест) используется для ориентирования при движении в колонне. Это часть светотехники бронемашин, цель которой - способствовать ориентированию в колонне без демаскировки. Крайне слабый источник света становится видимым лишь на расстоянии в несколько метров, что позволяет держать дистанцию в условиях светомаскировки.

Корма военного грузовика со включенным Leitkreuz. Устройство имеет несколько режимов работы, от которых будет зависеть расстояние, с которого можно будет рассмотреть "соседа" по колонне

Устройство представляет собой зеленую резиновую пластину с крестом, нанесенным белой краской. В середине креста закреплена маломощная лампа накаливания (4 Вт), корпус которой рассеивает свет лишь в направлении балок креста. Все это прикрыто каркасом из стальных труб, которые защищают лампу от повреждений. При этом, сама пластина, сделанная из резины, при наезде на препятствия не ломается.

Канадский Leopard 1 во время погрузки на борт транспортного самолета

Лампа имеет три режима работы, от которых будет зависеть дистанция видимости. Так, на первом уровне мощности, водитель следующей машины заметит Leitkreuz лишь на расстоянии в несколько метров. Кроме того, наклон пластины leitkreuz исключает возможность увидеть свет с воздуха.

Нехитрое устройство состоит из резинового щита с крестом-светорассеивателем, лампы и металлического каркаса

Итоги

В то время, как leitkreuz используется для ведомых машин, ведущая, как и в других армиях мира, использует светомаскирующее устройство фар. А вот с осветительным щитом заморочились лишь немцы. С одной стороны, кому надо – видят, а враг – лишнего не узрит. В других странах используют специальные огни, или же белые метки на корме транспорта.